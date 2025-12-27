Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

27. 12. 2025,
12.37

15 minut

Zaradi obilnega sneženja na severovzhodu ZDA odpovedali skoraj 1.700 letov

Sneg, ZDA, odpoved letov | Opozorilo zaradi zimske nevihte na severovzhodu ZDA naj bi veljalo do danes popoldan po lokalnem času. | Foto Reuters

Opozorilo zaradi zimske nevihte na severovzhodu ZDA naj bi veljalo do danes popoldan po lokalnem času.

Foto: Reuters

V New Yorku in na severovzhodu ZDA so v petek zaradi zimske nevihte z obilnim sneženjem odpovedali skoraj 1.700 letov, kažejo podatki podjetja FlightAware, ki po navedbah nemške tiskovne agencije DPA spremlja letalski promet v ameriškem zračnem prostoru. Še okoli 7.400 letov je bilo prestavljenih.

Največ letov je bilo odpovedanih na letališčih John F. Kennedy in LaGuardia v New Yorku ter na letališču Newark v sosednjem New Jerseyju. Na teh letališčih je bilo v petek skupaj odpovedanih 886 letov, navaja DPA. Na desetine letov je bilo odpovedanih tudi na letališčih v Filadelfiji in Baltimoru ter v kanadskem Torontu.

Po božičnih praznikih potuje na milijone ljudi

Letališke službe so prek omrežja X potnikom svetovale, naj pred odhodom na letališča pri letalskih družbah preverijo, kako je z njihovimi leti. Zimska nevihta je del ZDA zajela ravno v času, ko po božičnih praznikih potuje na milijone ljudi.

Opozorilo zaradi zimske nevihte na severovzhodu ZDA, ki ga je izdala Nacionalna vremenska služba (NWS), naj bi veljalo do danes popoldan po lokalnem času.

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je po poročanju britanskega BBC prebivalcem svetovala, naj se izogibajo nenujnim potovanjem. Če pa bi vendarle morali na pot, naj se pripravijo vnaprej, potujejo počasi in naj si pustijo dovolj časa, da varno pridejo do cilja. Podobno sta prebivalce opozorila tudi guvernerja New Jerseyja in Connecticuta.

