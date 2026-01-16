Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Slovenija na Grenlandijo pošilja vojaška častnika?

Slovenska vojska, predstavitev kontingenta pred odhodom na misijo na Baltik. Poček. | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Slovenska vlada naj bi po naših informacijah na današnji dopisni seji odločala o napotitvi enega do dveh častnikov Slovenske vojske na Grenlandijo. Odločitev mora nato potrditi še državnozborski odbor za obrambo.

Evropske države, vključno z Nemčijo, Francijo in Švedsko, so začele nameščati vojaško osebje na Grenlandijo v okviru večnacionalne operacije Arktična odpornost (Arctic Resilience). Ta poteza je neposreden odgovor na vztrajanje ZDA, ki želijo ta strateško pomemben otok prevzeti od Danske. 

Evropske države krepijo vojaško prisotnost na otoku kot odgovor na grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prevzemu Grenlandije. Ta namreč trdi, da Grenlandija nima druge izbire, kot da pristane na ameriško priključitev, ali pa si jo bosta prilastili Rusija in Kitajska. 

Svoje častnike so na Grenlandijo že poslale Francija, Nemčija, Švedska, Norveška, Finska, Nizozemska in Združeno kraljestvo.

Odločanje o napotitvi slovenskih častnikov

Slovenija je podprla skupno izjavo, da o prihodnosti otoka odločata le Grenlandija in Danska, ter s tem zavrnila ameriške trditve o nujnosti okupacije zaradi nacionalne varnosti. Neuradno naj bi vlada na dopisni seji odločala, ali naj Slovenija pošlje na Grenlandijo vojaška častnika.

Ko bo vlada to odločitev sprejela, jo mora v državnem zboru potrditi še pristojni odbor za obrambo.

