Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
16. 1. 2026,
16.36

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Toronto Raptors Minnesota Timberwolves Sacramento Kings Dennis Schröder Liga NBA Liga NBA NBA

Petek, 16. 1. 2026, 16.36

1 ura, 24 minut

Liga NBA, 16. januar

Schröder prestal kazen po incidentu z Dončićem in stopil pred medije

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Dončić Denis Schröder | Dennis Schröder je prestal suspenz treh tekem. | Foto Reuters

Dennis Schröder je prestal suspenz treh tekem.

Foto: Reuters

V noči na soboto bo v ligi NBA na sporedu šest tekem. Med drugim bodo na delu košarkarji Sacramento Kings, ki bodo gostili Washington Wizardse, po treh tekmah suspenza zaradi incidenta z Luko Dončićem pa se bo vrnil Dennis Schröder. Toronto Raptors bodo gostili LA Clipperse, Houston pa se bo pomeril z Minnesoto.

Sacramento Kings so v zadnjem času ujeli pravo formo. Potem ko so izgubili prvih 30 od 38 odigranih tekem, so dobili zadnje tri, med drugim so ugnali tudi LA Lakerse. Nekaj dodatnega razloga za optimizem jim vliva tudi vrnitev Dennisa Schröderja, ki je bil 28. decembra po gostovanju pri Lakersih suspendiran zaradi incidenta z Luko Dončićem. 

Ko so ga na četrtkovem treningu vprašali o dogodkih in kazni, ki mu jo je izrekla liga, je nemški branilec povedal le nekaj besed. "Ne vem … liga NBA se je tako odločila, navsezadnje je to to," je bil redkobeseden Nemec. Trenutno se nemški košarkar osredotoča predvsem na delo na parketu. Kljub njegovi odsotnosti so Kingsi dosegli dobre rezultate. "Odlično so igrali tudi proti vrhunskim ekipam," je dejal Schröder. "Tekmovalna raven je trenutno na najvišji ravni do zdaj in moramo le vztrajati," je še dodal nemški košarkar.

Liga NBA, 16. januar

Lestvici

Preberite še:

Luka Dončić
Sportal Ameriški komentator Dončića označil za cmero #video
LeBron James Luka Dončić pogovor
Sportal Kaj se je zgodilo pred tekmo? Dončić o prelomnem sestanku Lakersov.
Toronto Raptors Minnesota Timberwolves Sacramento Kings Dennis Schröder Liga NBA Liga NBA NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.