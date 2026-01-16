Schröder prestal kazen po incidentu z Dončićem in stopil pred medije

V noči na soboto bo v ligi NBA na sporedu šest tekem. Med drugim bodo na delu košarkarji Sacramento Kings, ki bodo gostili Washington Wizardse, po treh tekmah suspenza zaradi incidenta z Luko Dončićem pa se bo vrnil Dennis Schröder. Toronto Raptors bodo gostili LA Clipperse, Houston pa se bo pomeril z Minnesoto.

Sacramento Kings so v zadnjem času ujeli pravo formo. Potem ko so izgubili prvih 30 od 38 odigranih tekem, so dobili zadnje tri, med drugim so ugnali tudi LA Lakerse. Nekaj dodatnega razloga za optimizem jim vliva tudi vrnitev Dennisa Schröderja, ki je bil 28. decembra po gostovanju pri Lakersih suspendiran zaradi incidenta z Luko Dončićem.

Ko so ga na četrtkovem treningu vprašali o dogodkih in kazni, ki mu jo je izrekla liga, je nemški branilec povedal le nekaj besed. "Ne vem … liga NBA se je tako odločila, navsezadnje je to to," je bil redkobeseden Nemec. Trenutno se nemški košarkar osredotoča predvsem na delo na parketu. Kljub njegovi odsotnosti so Kingsi dosegli dobre rezultate. "Odlično so igrali tudi proti vrhunskim ekipam," je dejal Schröder. "Tekmovalna raven je trenutno na najvišji ravni do zdaj in moramo le vztrajati," je še dodal nemški košarkar.

