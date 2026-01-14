Po visoki zmagi Los Angeles Lakersov nad Atlanta Hawksi je postalo jasno, da ni šlo le za dober strelski večer. Tako Luka Dončić kot trener JJ Redick sta po tekmi izpostavila, da je bil ključen kratek sestanek pred tekmo, na katerem so igralci in strokovni štab "postavili stvari na pravo mesto" in odigrali kot prava ekipa.

Trener JJ Redick je po zmagi s 141:116 razkril, da so Lakersi pravi odgovor našli že pred začetnim sodniškim metom.

"Začelo se je s sestankom pred tekmo. Trenerji in igralci smo skupaj začutili, da imamo dobro izhodišče, da gremo na parket in igramo drug za drugega. To se je videlo že na začetku tekme," je povedal trener Lakersov.

Lakersi so po njegovih besedah v tretjo četrtino vstopili odločno in skušali tekmo odločiti že zgodaj, a so nato za trenutek popustili.

"Atlanta je ena najhitrejših ekip v ligi, mi pa smo za nekaj minut ostali brez goriva. Vendarle je bila to naša druga tekma v dveh večerih. V zadnji četrtini smo dosegli 39 točk in postavili stvari na svoje mesto. Najpomembnejše pa je, da smo zaupali drug drugemu in imeli prave medsebojne odnose."

Luka Dončić in LeBron James sta bila osrednji figuri zmage Lakersov nad Atlanto – 41-letni James je tekmo sklenil pri 31 točkah, desetih asistencah in devetih skokih, Dončić, ki je blestel v prvem polčasu, pa pri 27 točkah, 12 asistencah in petih skokih (imel je tudi sedem izgubljenih žog – večino jih je izgubil v tretji četrtini, ko so imeli Lakersi krizne minute).

Kaj se je dogajalo na sestanku?

Redick ni želel razkriti podrobnosti, a je bil jasen glede sporočila. "Dobro smo," ni želel v podrobnosti. "Deset minut smo se pogovarjali in postavili stvari na pravo mesto."

Po njegovih besedah je bil poudarek na zaupanju in skupni odgovornosti: "V košarki lahko počneš veliko stvari, a brez zaupanja ne gre. Naša skupina se je odzvala. Zdaj moramo najti kontinuiteto."

Dončić: Danes je bilo drugače

Podobno je tekmo videl tudi Luka Dončić, ki je priznal, da je bila energija tokrat posebna. "Danes je bilo zabavno. Dobro smo si podajali in zadevali," je povedal slovenski zvezdnik.

LeBron James in Luka Dončić sta se bojevala v obrambi. Foto: Guliverimage

Na vprašanje, kaj je odnesel s sestanka, je bil jasen: "JJ vedno govori, ampak danes je bilo malo drugače. Moral nas je dvigniti, ker smo igrali dve tekmi zapored. Dobro smo opravili svoje delo."

LeBron kot zgled pri 41 letih

Tako Dončić kot Redick sta izpostavila LeBrona Jamesa, ki je pri 41 letih znova odigral ključno vlogo. Le en skok mu je zmanjkal do trojnega dvojčka.

Luka je bil vesel zmage proti Atlanta Hawksom. Foto: Reuters

"Neverjetno je, kar počne pri teh letih. Verjetno je že v ledeni kopeli. Nismo vedeli, ali bo lahko sploh igral. Tudi pri Luki nismo vedeli," je Redick takoj po zmagi povedal, da legendarni košarkar ne želi ničesar prepustiti naključju in skrbi za svoje telo. "Ne jemljem za samoumevno, da sem lahko vsak dan ob njem in gledam, kako se pripravlja na tekme."

Dončić je dodal, da se od Jamesa uči tudi sam: "LeBron je eden in edini. To je njegova 23. sezona, pa še vedno igra tekmo za tekmo v dveh večerih. Pokazal je, koliko mu pomeni ekipa. Tudi meni to veliko pomeni."

"Vedno želim igrati"

Dončić je po tekmi razkril, da sploh ni bilo samoumevno, da bo nastopil. "Nisem vedel, ali bom igral. Fizično nisem bil stoodstoten, ampak v glavi sem želel igrati. Zame je pomembno, da sem na parketu."

Lakersi so z zmago prekinili niz treh zaporednih porazov. Prav veliko časa za počitek pa v tem tednu še ne bo – in tudi ne v naslednjem. V noči na petek bodo gostili Charlotte Hornetse, dva dni pozneje sledi gostovanje pri Portlandu, v noči na ponedeljek pa bo sledil dvoboj s Toronto Raptorsi.