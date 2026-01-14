Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Sreda,
14. 1. 2026,
8.33

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
sestanek zmaga Los Angeles Lakers LeBron James JJ Redick Luka Dončić Luka Dončić

Sreda, 14. 1. 2026, 8.33

42 minut

Po zmagi LA Lakersov proti Atlanta Hawksom s 141:116

Dončić po zmagi Lakersov: zaupanje in sestanek sta spremenila vse

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
LeBron James Luka Dončić pogovor | Luka Dončić in LeBron James sta bila osrednji figuri zmage Lakersov nad Atlanto. | Foto Guliverimage

Luka Dončić in LeBron James sta bila osrednji figuri zmage Lakersov nad Atlanto.

Foto: Guliverimage

Po visoki zmagi Los Angeles Lakersov nad Atlanta Hawksi je postalo jasno, da ni šlo le za dober strelski večer. Tako Luka Dončić kot trener JJ Redick sta po tekmi izpostavila, da je bil ključen kratek sestanek pred tekmo, na katerem so igralci in strokovni štab "postavili stvari na pravo mesto" in odigrali kot prava ekipa.

Trener JJ Redick je po zmagi s 141:116 razkril, da so Lakersi pravi odgovor našli že pred začetnim sodniškim metom.

"Začelo se je s sestankom pred tekmo. Trenerji in igralci smo skupaj začutili, da imamo dobro izhodišče, da gremo na parket in igramo drug za drugega. To se je videlo že na začetku tekme," je povedal trener Lakersov.

LeBron James Luka Dončić
Sportal Lakers po krizi eksplodirali: Dončić in James odločila

Lakersi so po njegovih besedah v tretjo četrtino vstopili odločno in skušali tekmo odločiti že zgodaj, a so nato za trenutek popustili.

"Atlanta je ena najhitrejših ekip v ligi, mi pa smo za nekaj minut ostali brez goriva. Vendarle je bila to naša druga tekma v dveh večerih. V zadnji četrtini smo dosegli 39 točk in postavili stvari na svoje mesto. Najpomembnejše pa je, da smo zaupali drug drugemu in imeli prave medsebojne odnose."

Luka Dončić in LeBron James sta bila osrednji figuri zmage Lakersov nad Atlanto – 41-letni James je tekmo sklenil pri 31 točkah, desetih asistencah in devetih skokih, Dončić, ki je blestel v prvem polčasu, pa pri 27 točkah, 12 asistencah in petih skokih (imel je tudi sedem izgubljenih žog – večino jih je izgubil v tretji četrtini, ko so imeli Lakersi krizne minute).

Kaj se je dogajalo na sestanku?

Redick ni želel razkriti podrobnosti, a je bil jasen glede sporočila. "Dobro smo," ni želel v podrobnosti. "Deset minut smo se pogovarjali in postavili stvari na pravo mesto."

Po njegovih besedah je bil poudarek na zaupanju in skupni odgovornosti: "V košarki lahko počneš veliko stvari, a brez zaupanja ne gre. Naša skupina se je odzvala. Zdaj moramo najti kontinuiteto."

Dončić: Danes je bilo drugače

Podobno je tekmo videl tudi Luka Dončić, ki je priznal, da je bila energija tokrat posebna. "Danes je bilo zabavno. Dobro smo si podajali in zadevali," je povedal slovenski zvezdnik.

LeBron James in Luka Dončić sta se bojevala v obrambi. | Foto: Guliverimage LeBron James in Luka Dončić sta se bojevala v obrambi. Foto: Guliverimage

Na vprašanje, kaj je odnesel s sestanka, je bil jasen: "JJ vedno govori, ampak danes je bilo malo drugače. Moral nas je dvigniti, ker smo igrali dve tekmi zapored. Dobro smo opravili svoje delo."

LeBron kot zgled pri 41 letih

Tako Dončić kot Redick sta izpostavila LeBrona Jamesa, ki je pri 41 letih znova odigral ključno vlogo. Le en skok mu je zmanjkal do trojnega dvojčka.

Luka je bil vesel zmage proti Atlanta Hawksom. | Foto: Reuters Luka je bil vesel zmage proti Atlanta Hawksom. Foto: Reuters

"Neverjetno je, kar počne pri teh letih. Verjetno je že v ledeni kopeli. Nismo vedeli, ali bo lahko sploh igral. Tudi pri Luki nismo vedeli," je Redick takoj po zmagi povedal, da legendarni košarkar ne želi ničesar prepustiti naključju in skrbi za svoje telo. "Ne jemljem za samoumevno, da sem lahko vsak dan ob njem in gledam, kako se pripravlja na tekme."

Dončić je dodal, da se od Jamesa uči tudi sam: "LeBron je eden in edini. To je njegova 23. sezona, pa še vedno igra tekmo za tekmo v dveh večerih. Pokazal je, koliko mu pomeni ekipa. Tudi meni to veliko pomeni."

"Vedno želim igrati"

Dončić je po tekmi razkril, da sploh ni bilo samoumevno, da bo nastopil. "Nisem vedel, ali bom igral. Fizično nisem bil stoodstoten, ampak v glavi sem želel igrati. Zame je pomembno, da sem na parketu."

Lakersi so z zmago prekinili niz treh zaporednih porazov. Prav veliko časa za počitek pa v tem tednu še ne bo – in tudi ne v naslednjem. V noči na petek bodo gostili Charlotte Hornetse, dva dni pozneje sledi gostovanje pri Portlandu, v noči na ponedeljek pa bo sledil dvoboj s Toronto Raptorsi.

Cooper Flagg
Sportal Luka Dončič? Nič več. Zdaj je glavni v mestu čudežni najstnik.
Luka Dončić Denis Schröder
Sportal Po incidentu z Dončićem: Schröder se posmehuje razlagi NBA
sestanek zmaga Los Angeles Lakers LeBron James JJ Redick Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.