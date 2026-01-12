Incident z Luko Dončićem je Dennisa Schröderja stal tri tekme suspenza, njegov sarkastičen odziv na razlago lige NBA pa je sprožil burne odzive med igralci in navijači.

Ko je priznani novinar ESPN Shams Charania poročal, da je bil Dennis Schröder suspendiran zaradi "poskusa udarca drugega igralca", se je košarkar Sacramento Kingsov na družbenih omrežjih odzval z ironijo. Pod objavo na Instagramu je zapisal zgolj "Attempting" (v slov. poskušal) ter dodal smejočega se in očesnega emotikona, s čimer je jasno nakazal, da se z uradno razlago ne strinja.

Vpleten tudi Luka Dončić

Liga NBA je v soboto sporočila, da je Schröder prejel suspenz treh tekem zaradi "konfrontacije in poskusa udarca drugega igralca" po porazu Kingsov proti Los Angeles Lakersom 28. decembra. Kasneje je bilo potrjeno, da je bil v incident vpleten slovenski košarkar Luka Dončić.

Po navedbah lige naj bi Schröder približno 40 minut po koncu tekme v hodniku dvorane poiskal Dončića in želel z njim obračunati. Napetosti med obema so se sicer stopnjevale že med tekmo.

Ostra besedna izmenjava in odzivi igralcev

Eden od trenutkov, ki je po poročilih dodatno zanetil spor, se je zgodil med minuto odmora, ko je Dončić Schröderju namignil, da bi moral sprejeti pogodbo – štiriletno podaljšanje v vrednosti 82 milijonov dolarjev, ki ga je Nemec v preteklosti pri Lakersih zavrnil.

Dogajanje je pritegnilo tudi pozornost drugih igralcev. Trae Young je pod objavo o suspenzu zapisal: "This can’t be real." (To ne more biti res, op. a.)

Rivalstvo, ki sega v reprezentančno okolje

Zaradi kazni bo Schröder izpustil obračun Kingsov z Lakersi v noči na torek. Rivalstvo med Schröderjem in Dončićem pa ima že dolgo brado in sega v čas igranja v reprezentančnem dresu. Poti Slovenije in Nemčije so se v preteklosti večkrat križale, v zadnjem obdobju pa so bili uspešnejši nemški košarkarji. V četrtfinalu EuroBasketa 2025 je Schröder Nemčiji pomagal do preobrata proti Sloveniji in izločil slovensko izbrano vrsto. Nemčija je kasneje osvojila naslov, Schröder pa je bil izbran za najkoristnejšega igralca turnirja.