Avtor:
Ž. L.

Nedelja,
12. 4. 2026,
19.00

Liga NBA, 12. april

Kaj oziroma kdo čaka Dončića in Lakerse v končnici: to sta dve možnosti

LeBron James, Los Angeles Lakers | LeBron James in Los Angeles Lakers se bodo v zadnji tekmi rednega dela sezone pomerili z Utah Jazz. | Foto Guliverimage

LeBron James in Los Angeles Lakers se bodo v zadnji tekmi rednega dela sezone pomerili z Utah Jazz.

V noči na ponedeljek bo na delu vseh 30 ekip v ligi NBA. Na vrsti so zadnje tekme rednega dela te sezone, Luka Dončić pa bo na daljavo spremljal končno odločitev o tem, kaj oziroma kdo čaka Los Angeles Lakerse v prvem krogu končnice. Končno tretje mesto na zahodu prinaša obračun z Minnesoto, četrto mesto bi pomenilo soočenje s Houstonom. Vse bo odvisno od zadnje tekme z Utahom (2.30) in istočasnega dvoboja San Antonio Spurs - Denver Nuggets.

Zmaga Minnesote nad Houstonom je poskrbela, da je pred sklepnim večerom rednega dela sezone v zahodni konferenci povsem odprt dvoboj za končno tretje mesto. Volkovi bodo sezono zaključili na šestem mestu, rakete iz največjega mesta v Teksasu pa na petem. O tem, kdo se bo v prvem krogu končnice soočil s kom, bodo v noči na ponedeljek odločali košarkarji Los Angeles Lakers in Denver Nuggets.

Denver v zadnje štiri četrtine košarke rednega dela sezone vstopa z rahlo prednostjo, kar pomeni, da za soigralce Luke Dončića v lovu na tretje mesto nocoj igra izključno zmaga. Ta za ekipo, ki v končnici cilja (zelo) visoko, ne bi smela biti vprašljiva. Nasprotnik bo namreč Utah Jazz, najskromnejša ekipa vzhodne konference, ki že nekaj časa razmišlja zgolj o ugodnejšem izhodišču za naslednje sezone. Jezernike so v zadnjih tednih sicer ohromile številne poškodbe, nobena zmaga ni samoumevna, a LeBron James in druščina na domačem parketu s tokratnim izzivom vseeno ne bi smeli imeti večjih težav.

Tudi zmaga sicer še ne prinaša tretjega mesta in serije z Minnesoto. Da bi Lakersi skočili pred Nuggetse, morajo slednji izgubiti nocojšnji dvoboj s San Antonio Spursi. Ob tem se poraja tudi vprašanje morebitnih kalkulacij in dejanskih zasedb, ki jih bosta na parket poslala trenerja Denverja in San Antonia.

Nuggetsi so svojim težkokategornikom počitek namenili že na zadnji tekmi z Oklahomo, na drugi strani San Antonio nima nobene potrebe, da bi tik pred začetkom končnice tvegal poškodbe Victorja Wembanyame in ostalih zvezdnikov. Tako ali drugače je pred nami pester finiš rednega dela sezone.

Liga NBA, 12. april:

Lestvici

Luka Dončić
Luka Dončić se je vrnil v Slovenijo
