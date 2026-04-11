Lakersi so si oddahnili, a glavno vprašanje ostaja odprto

Košarkarji Los Angeles Lakers so na svoji predzadnji tekmi rednega dela lige NBA prišli do druge zaporedne zmage. Lakersi so s 101:73 premagali Phoenix Suns, ob porazu Houstona proti Minneosti pa so si Jezerniki že zagotovili vsaj četrto mesto po rednem delu zahoda in prednost domačega terena v prvem krogu končnice. Ob morebitni zmagi nad Utahom in porazu vročega Denverja proti San Antoniu bi po zadnjih tekmah skočili celo do tretje pozicije. Njegovi tekmeci v prvem krogu končnice pa bodo tako peti Houston Rockets ali šesta Minneosta Timberwolves. Prvi strelec Lakersov ob 52. zmagi sezone in odsotnosti Luke Dončića ter Austina Reavesa je bil vnovič LeBron James, ki se je podpisal pod 28 točk in 12 asistenc.

Los Angeles Lakers : Phoenix Suns 101:73 Strelci: James 28 (10/16 met iz igre, 12 as.), Kennard 19, Hachimura 13, Ayton 10; Brooks 12, O'Neale 11, Allen in Ighodaro (10 sk.) po 8

Vrhunci tekme:

"Prepričan sem, da si vsi želijo igrati proti nam. To je treba povedati na glas. Prepričan sem v to," je pred predzadnjo tekmo rednega dela LA Lakers in končnice povedal trener JJ Redick. Ta si je s svojo zasedbo z zmago proti Phoenixu in porazom Houstona proti Minnesoti že zagotovil vsaj četrto mesto na zahodu in prednost domačega igrišča v prvem krogu končnice.

Lakersi imajo tekmo pred koncem 52 zmag in 29 porazov, tretji Denver, ki je tokrat ugnal prvake Oklahome City Thunder, ima 53 zmag in 28 porazov. Če bi Jezerniki na zadnji tekmi premagali Utah, Denver pa izgubil proti San Antoniu, ki bo ob že zagotovljenem drugem mestu spočil nosilce, bi se lahko Redick in njegovi varovanci povzpeli celo do tretjega mesta. Trenutno razplet pomeni, da se Lakersi v prvem krogu končnice zagotovo ne bodo pomerili z Denverjem, njegovi morebitni tekmeci pa ostajajo Houston Rockets ali Minnnesota Timberwolves. V obeh primerih bodo imeli košarkarji ekipe iz mesta angelov prednost domačega parketa.

V zasedbo Lakersov se je vrnil Marcus Smart. Foto: Reuters

Proti Phoenixu, jasno, nista igrala Luka Dončić in Austin Reaves, manjkal je tudi Jaxson Hayes, dolgo časa je bil pod vprašajem Luke Kennard, ki pa je stisnil zobe, prvič po 21. marcu se je na parket vrnil tudi Marcus Smart. Na drugi strani je Phoenix na parket stopil brez Devina Bookerja in tudi Jordana Goodwina, manjkal je tudi Grayson Allen, tako da je imela zasedba Phoenixa precej težav s kreacijo igre.

James podrl nov mejnik

Voz Lakersov je tako ob manku dveh zvezdnikov znova povlekel LeBron James. Ta je že na uvodu pokazal, da še nikakor ni za odpis, ob vodstvu Lakersov s 24:14 je dosegel 14 točk oziroma toliko kot celotna zasedba Sunsov v uvodnih minutah. Do polčasa je prednost Lakersov narasla na 57:48, James pa je z 22 točkami prispeval skoraj polovico točk domače zasedbe, že s svojo drugo od skupno dvanajstih asistenc na tekmi pa je presegel mejo 12 tisoč asistenc v karieri. Postal je četrti košarkar v zgodovini lige, ki mu je to uspelo. Pred njim so se pod tovrsten dosežek podpisali John Stockton (15.806), Chris Paul (12.552) in Jason Kidd (12.091).

V tretji četrtini je nato hitro postalo jasno, da bo zmaga ostala v Crypto.com Areni. Prednost domačih se je namreč hitro povzpela na dvomestno, tik pred koncem tretjega dela so Lakersi po košu Nicka Smitha Jr. prvič povedli z 20 točkami naskoka (81:61), v zadnjo četrtino pa so odnesli prednost z 81:64.

Luke Kennard je dosegel 19 točk. Foto: Reuters

V zadnjem delu sreačnja je tako ostalo le še vprašanje, s kolikšno razliko bo na koncu slavila ekipa iz Los Angelesa. Redick je na parket poslal košarkarje, ki sicer ne dobivajo toliko priložnosti, zmaga domače zasedbe pa ni bila ogrožena niti za trenutek. Na koncu so zmagali s 101:73. Razglašeni Sunsi so na koncu zadeli le slabih 34 odstotkov metov iz igre, zadeli so le sedem trojk v kar 40 poskusih, na svojem računu pa so imeli kar 24 izgubljenih žog.

V zasedbi Lakersov je izkušeni James na koncu dosegel 28 točk, 19 jih je dodal Kennard, pod 13 se je podpisal Rui Hachimura, deset pa jih je prispeval Deandre Ayton. Pri izjemno skromnih Sunsih je Dillon Brooks dosegel 12 točk, eno manj pa Royce O'Neale.

Lakerse zadnja preizkušnja čaka v noči na ponedeljek, ko se bodo ob 2.30 po slovenskem času pomerili z Utah Jazz. Ta je dans s 147:101 nadigrala Memphis. Ob isti uri bodo na parket stopili tudi košarkarji San Antonia in Denverja, zatem pa bo dokončno jasna uvrstitev ekip po rednem delu sezone.

Minnesota je ugnala Houston. Foto: Reuters

Houston je na svoji predzadnji tekmi sezone doma s 132:136 klonil proti Minnesoti Timberwolves. Rockets so s tem končali niz kar osmih zaporednih zmag in iz rok izpustili četrto mesto po rednem delu sezone. Izid je bil dobrih osem minut pred koncem še poravnan na 112:112, nato pa je bil delni izid 11:2 dovolj za končni uspeh Minnesote. Terrence Shannon Jr. je za zmago dosegel 23 točk (5/7 za 3), točko manj je dosegel Anthony Edwards. Amen Thompson je za Houston ob metu iz igre 17/22 in devetih skokih dosegel še 41 točk, Kevin Durant jih je dodal 33.

Denver Nuggets pa ostajajo prikovani na tretje mesto zahoda. Tokrat so prišli še do enajste zaporedne zmage, s 127:107 so premagali prvake Oklahomo City Thunder, četudi so igrali brez prvega zvezdnika Nikole Jokića, a so prvaki na drugi strani spočili večino svojih nosilcev. Ob Jokićevi odsotnosti je bil prvi strelec Denverja Jonas Valančiunas s 23 točkami in 17 skoki, 22 točke je dodal Julian Strawther. Za OKC je Branden Carlson prispeval 23 točk in 12 skokov.

San Antonio Spurs so s 139:120 premagali Dallas Mavericks, Victor Wembanyama je ob zmagi dosegel 40 točk in 13 skokov. Za Mavse je Cooper Flagg prispeval 33 točk.

Liga NBA, 10. april:

Lestvici