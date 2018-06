[video: 58698 / ]

Dražena Petrovića ni med nami že kar 23 let. … leta 1993 je v prometni nesreči na nemški avtocesti blizu Ingolstadta umrl eden izmed najboljših evropskih košarkarjev vseh časov Dražen Petrović, ki je le dan pred tem na Poljskem v dresu Hrvaške proti Sloveniji odigral zadnjo tekmo v svoji sijajni košarkarski karieri. Takrat 28-letni zvezdnik NBA-moštva New Jersey Nets je bil sovoznik v avtomobilu, ki ga je upravljala njegova prijateljica Klara Szalantzy, ta je tragično nesrečo preživela.

Petrović je v evropski košarki osvojil praktično vse, kar je bilo mogoče. Svojo pot je začel pri Šibenki, potem ga je pot vodila v zagrebško Cibono, s katero je bil evropski prvak. Leta 1989 je okrepil madridski Real in bil evropski prvak tudi z njim. Z reprezentanco Jugoslavije je bil svetovni in evropski prvak. S Hrvaško je na njenih prvih olimpijskih igrah v Barceloni leta 1992 osvojil srebro, potem ko se je s soigralci v zgodovinskem finalu proti ameriškemu sanjskemu moštvu dobro upiral in opozoril nase. V ligi NBA, v kateri je bil eden izmed evropskih pionirjev, je nosil dresa Portlanda in New Jerseyja.

… leta 2002 je na tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva v Južni Koreji in na Japonskem v Saporu proti Angliji pri porazu z 0:1 zadnjič za Argentino nastopil legendarni Diego Pablo Simeone, ki je za gavče skupaj nastopil kar 106-krat, kar ga uvršča na drugo mesto večne lestvice.

Kaj vse se je še zgodilo?

… leta 2005 je z mesta trenerja francoskega Auxerra odstopil legendarni Guy Roux, ki je člansko ekipo vodil kar 44 let. Nasledil ga je nekdanji francoski selektor Jacques Santini.

… leta 1998 so švedski rokometaši v finalu evropskega prvenstva v Bolzanu premagali Španijo s 25:23 in osvojili drugi naslov evropskih prvakov.

… leta 1998 je nekdanji španski teniški igralec Carlos Moya dosegel uspeh kariere, potem ko je v finalu turnirja za grand slam, na OP Francije v Parizu, premagal rojaka Alexa Corretjo.

… leta 1998 je pokojni italijanski kolesar Marco Pantani dobil 81. kolesarsko dirko po Italiji. Italijan je v cilj prišel s 33 sekundami prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

… leta 1997 sta slovenski teniški igralki Katarina Srebotnik in Maja Matevžič v finalu mladinskega OP Francije v Parizu izgubili proti Cari Black iz Zimbabveja in Irini Seljutini iz Kazahstana.

Rodili so se ...

1983 slovenski nogometaš Mitja Zatkovič

1981 nekdanji škotski nogometaš Kevin Kyle

​1981 nekdanja ruska teniška igralka Ana Kurnikova

​1979 nekdanji nizozemski nogometaš Kevin Hofland

​1979 nekdanji slovenski nogometaš Jalen Pokorn

​1977 nekdanji slovenski rokometaš Marko Oštir

1975 nekdanji ameriški košarkar Allen Iverson

​1973 nekdanji slovenski rokometaš Ivan Simonović

​1970 nekdanji ruski hokejist Andrej Kovalenko

​1970 nekdanji brazilski nogometaš Cafu

​1970 nekdanji ameriški hokejist Mike Modano

​1964 nekdanji avstrijski smučar Armin Assinger

​1948 nekdanji hrvaški vaterpolist in trener Ratko Rudić

1939 nekdanji britanski atlet, tekač čez ovire Maurice Herriot

​1893 nekdanji švedski umetnostni drsalec Gillis Grafström