... leta 2016 je Anamari Velenšek na poletnih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru osvojila bronasto odličje v kategoriji do 78 kilogramov. Judoistka iz kluba Sankaku z Lopate, ki trenira pod vodstvom Marjana Fabjana, je olimpijsko odličje osvojila kljub pretrganim križnim vezem na nogi. V tekmi za tretje mesto je ugnala Nemko Luise Malzahn.

... leta 1984 je ameriški atlet Carl Lewis ponovil uspeh svojega rojaka Jesseja Owensa iz leta 1936.

Lewis je na olimpijskih igrah v Los Angelesu v žepu že imel tri zlate medalje, potem ko je slavil v teku na 100 metrov, na 200 metrov in v skoku v daljino. Svojo četrto medaljo na enih igrah je dodal z zmago v ameriški štafeti 4 x 100 metrov in se s tem zapisal v zgodovino ob bok Owensa.

Lewis je skupaj na štirih olimpijskih igrah osvojil devet zlatih in eno srebrno kolajno, leta 1997 pa se je danes 56-letni atlet upokojil.

Njegov rekord na 100 metrov znaša 9,86 sekunde, na 200 metrov 19,75, skok v daljino pa 8,87 metra (še vedno tretji najboljši dosežek vseh časov).

Carl Lewis je na OI v Los Angelesu leta 1984 osvojil štiri zlate medalje. Foto: Guliver/Getty Images

Zgodilo se je …

Leta 1928 je ameriški plavalec Johnny Weissmüller slavil na olimpijskih igrah na 100 metrov prosto v plavanju. Weissmüller je skupno osvojil pet najžahtnejših medalj na olimpijskih igrah, znan pa je bil tudi po glavni vlogi v filmu Tarzan.

Leta 1948 so ZDA izgubile v Oslu proti Norveški z 0:11, kar je najvišji poraz, kar so ga kdajkoli doživele.

Leta 1984 je britanski atlet Sebastian Coe na olimpijskih igrah v Los Angelesu slavil v teku na 1.500 metrov, ob tem pa postavil tudi olimpijski rekord – 3:32,53.

Leta 1985 je Nigerija v Pekingu v finalu svetovnega prvenstva do 17 let osvojila naslov prvakov, potem ko je premagala Zahodno Nemčijo z 2:1.

Leta 1991 je na štadionu Old Trafford v Manchestru 33 tisoč gledalcev prisostvovalo srečanju med ekipama Manchester United in reprezentanco Severne Irske, ki se je končala z izidom 1:1, posvečena pa je bilo spominu na sira Matta Busbyja, legendarnega trenerja.

Leta 1996 je svojo prvo pomembno zmago v kolesarski karieri dosegel takrat 19-letni Tadej Valjavec. Zmagal je na Dirki po Zgornji Avstriji, ki je štela pet etap.

Leta 2005 so Domžale na prvi tekmi drugega predkroga pokala UEFA gostovale pri Ashdodu v Tel Avivu in remizirale z 2:2. Na povratni tekmi je bilo 1:1 in zaradi zadetka več v gosteh so napredovali slovenski podprvaki. Na isti dan je v istem tekmovanju Publikum v Celju igral proti Levskemu in z golom Dominika Beršnjaka zmagal z 1:0. Celjani so na drugi tekmi izgubili z 0:3 in izpadli.

Rodili so se …

1968 – nekdanji irski nogometaš Alan Kelly

1966 – nekdanji angleški nogometaš Nigel Martyn

1988 – avstralski nogometaš Patty Mills

1991 – španski nogometaš Cristian Tello