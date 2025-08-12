​​Zdravljenje bolečin v zapestju s ​​fizioterapijo​​

Bolečine v zapestju so postale ena najpogostejših težav sodobnega časa. Zapestje je izjemno kompleksen sklep, ki združuje kar osem kosti ter številne vezi, kite in mišice, zato ni presenetljivo, da je občutljivo za preobremenitve in poškodbe. Ker zapestje uporabljamo pri skoraj vseh vsakodnevnih opravilih – od tipkanja, kuhanja in opravljanja drugih delovnih ali gospodinjskih nalog do dvigovanja bremen –, lahko trajna bolečina močno vpliva na kakovost življenja. Ko bolečina vztraja, se zmanjšata gibljivost in moč oprijema, kar oteži tudi osnovne aktivnosti, kot so pisanje, zapenjanje oblačil ali držanje predmetov.

​Med najpogostejšimi kroničnimi težavami zapestja je sindrom karpalnega kanala , ki predstavlja kar 90 odstotkov vseh utesnitvenih nevropatij. Če ga ne zdravimo pravočasno, lahko privede do trajnih okvar živcev in izgube fine motorike roke. Pogosta zmota je prepričanje, da bodo bolečine minile same od sebe, zaradi česar marsikdo težave zanemari ali jih poskuša odpraviti brez strokovne pomoči.

Takšno odlašanje pogosto vodi v kronične spremembe v sklepih, tetivah in živčnih strukturah. Zamujena rehabilitacija povečuje tveganje za razvoj zapletenih stanj, dodatno pa dolgotrajna bolečina, ki se je ne obravnava, povzroča preobremenitve in vnetja tetiv, kot sta tendinitis ali tendinoza, kar še podaljša okrevanje. Če z zdravljenjem odlašamo predolgo, lahko stanje napreduje do točke, ko je nujen invaziven kirurški poseg, ki s seboj prinaša dodatna tveganja in zahteva dolgotrajno rehabilitacijo.

Nepravočasna ali neustrezna fizioterapija zato resno ogroža dolgoročno zdravje zapestja. Posledice so pogosto trajne gibalne omejitve, zmanjšana funkcionalnost in slabši rezultati zdravljenja – vse to pa bi bilo mogoče preprečiti z zgodnjo, ciljno usmerjeno obravnavo.

Sodobna fizioterapija ponuja celostno rešitev, ki se ne osredotoča zgolj na lajšanje simptomov, temveč odpravlja tudi vzroke bolečine. Ob pravočasni obravnavi so rezultati zelo dobri – s ciljno usmerjenim fizioterapevtskim programom je mogoče v večini primerov povrniti polno funkcionalnost zapestja, preprečiti napredovanje težav in se izogniti kirurškim posegom.

​​Zakaj se pojavijo bolečine v zapestju?​

​​Zapestje je izjemno občutljiv in kompleksen del roke, kjer se stikajo kosti, tetive, vezi in živci, ki skupaj omogočajo širok razpon gibov in natančne oprijeme. Prav zaradi te kompleksnosti je zapestje podvrženo številnim obremenitvam in poškodbam, ki lahko povzročijo bolečino ter omejitve pri vsakodnevnih opravilih.​​​

Foto: Medicofit

Med najpogostejša stanja, ki povzročajo težave, spadajo sindrom karpalnega kanala, nestabilno zapestje, De’Quervainov tenosinovitis, osteoartroza in revmatoidni artritis:

​​Sindrom karpalnega kanala

Gre za utesnitev medianega živca v zapestnem kanalu, ki povzroča pekočo bolečino, mravljinčenje ter otrplost palca, kazalca, sredinca in dela prstanca. Simptomi se sprva pojavljajo ponoči, kasneje tudi čez dan, pri napredovanju pa se zmanjšata moč oprijema in sposobnost izvajanja finih gibov, kot sta pisanje ali zapenjanje gumbov.​​​

​Zaradi ožje anatomske zgradbe zapestja pogosteje prizadene ženske, pojavlja pa se tudi pri ljudeh s ponavljajočimi se obremenitvami rok (pisarniški delavci in delavci v proizvodnji, mehaniki) ter med nosečnostjo. Diagnozo potrjuje elektromiografija (EMG), ki meri prevodnost medianega živca.​​​​​​​

​​Nestabilno zapestje

Nestabilnost nastane zaradi oslabitve vezi po travmatskih poškodbah (npr. padci na iztegnjeno roko), ponavljajočih se stresnih gibanj ali prirojene ohlapnosti ligamentov. Značilni so občutki ohlapnosti zapestja, bolečina, oteklina, zmanjšana moč oprijema ter včasih krepitacije ob gibanju. ​​​

Pri hujši izgubi gibljivosti in moči je včasih potrebna operacija, ki zahteva intenzivno pooperativno fizioterapijo. Ta vključuje kombinacijo manualnih tehnik, aparaturne terapije in postopno napredujoče specialne vadbe.​​​ ​​

​​De’Quervainov tenosinovitis

To je vnetje tetiv na palčevi strani zapestja, ki nastane zaradi ponavljajočih se gibov, dvigovanja bremen ali neposrednih poškodb. Bolniki poročajo o bolečini in oteklini na palčevi strani zapestja, ki se ob določenih gibih poveča in lahko sega po podlahti navzgor. ​​​

Diagnoza temelji na kliničnem pregledu in ultrazvoku, specifičen test je Finkelsteinov test. Fizioterapija običajno traja od deset do 20 tednov, odvisno od kroničnosti težave.​

​​​​​Osteoartroza zapestja Gre za degenerativno obrabo hrustanca, ki povzroča bolečine pri gibanju in obremenitvi. Najpogosteje se pojavi s starostjo ali pri osebah z dolgotrajnimi obremenitvami rok, kot so frizerji, maserji in šivilje.​​​

​Diagnozo potrjujeta klinični pregled in rentgensko slikanje. Zdravljenje vključuje fizioterapijo za povečanje gibljivosti in zmanjšanje bolečine, v napredovalih primerih pa je potrebna operacija.​

​​​​Revmatoidni artritis Avtoimunska bolezen, pri kateri imunski sistem napada sklepe in povzroča vnetje, bolečino in otekanje. Zapestje je pogosto prizadeto, bolečina pa se stopnjuje po obdobjih mirovanja in lahko močno omeji vsakodnevne aktivnosti.​​​ Zdravljenje vključuje kombinacijo zdravil in fizioterapije za zmanjšanje vnetja in ohranjanje gibljivosti. Nezdravljen artritis lahko povzroči trajne deformacije sklepov, zato sta zgodnja diagnostika in redna fizioterapevtska obravnava ključni.​​​​​​​

​​Na tveganje za bolečine v zapestju vplivajo tudi dejavniki, kot so dolgotrajno delo v sedečem položaju z računalnikom, ponavljajoči se gibi rok, uporaba vibracijskih orodij, predhodne poškodbe zapestja ter dedna predispozicija.​

​​Pravočasna fizioterapevtska obravnava lahko učinkovito odpravi posledice teh stanj, zmanjša obremenitev zapestnega sklepa ter upočasni napredovanje degenerativnih sprememb. S ciljno usmerjenim pristopom je mogoče obnoviti gibljivost in funkcionalnost zapestja ter preprečiti razvoj trajnih okvar.​​​​​ ​​

​​Značilni simptomi bolečin v zapestju​​​

Foto: Medicofit

Simptomi so odvisni od vzroka, a najpogosteje vključujejo:

bolečino ob uporabi zapestja , ki se poslabša pri obremenitvi ali ponavljajočih se gibih,

, ki se poslabša pri obremenitvi ali ponavljajočih se gibih, mravljinčenje in otrplost prstov , zlasti pri sindromu karpalnega kanala (značilno za palec, kazalec, sredinec),

, zlasti pri sindromu karpalnega kanala (značilno za palec, kazalec, sredinec), zmanjšano moč oprijema in fine motorike , kar otežuje vsakodnevne naloge,

, kar otežuje vsakodnevne naloge, oteklino, vnetje ali krepitacije (škripanje) pri gibanju, značilne za nestabilno zapestje ali vnetja tetiv,

(škripanje) pri gibanju, značilne za nestabilno zapestje ali vnetja tetiv, jutranjo togost ali omejeno gibljivost, pogosto pri osteoartrozi ali revmatoidnem artritisu.

​​Če bolečine spremljajo mravljinčenje, izguba občutka ali slabost mišic, to lahko kaže na utesnitev živcev in zahteva hitro ukrepanje.

​​Kako poteka diagnostika bolečin v zapestju?​​​

Foto: Medicofit

Pri obravnavi bolečin v zapestju je natančna diagnostika ključnega pomena za uspešno zdravljenje. V kliniki Medicofit poteka sistematičen in poglobljen diagnostični postopek, ki omogoča jasno določitev vzroka težav ter pripravo individualiziranega načrta rehabilitacije​:​​ ​

Poglobljena anamneza : Diagnostika se začne s podrobnim pogovorom, kjer terapevt oceni trajanje in intenzivnost bolečin, sprožilne dejavnike, okoliščine pojava simptomov ter pretekle poškodbe zapestja ali podlahti. Poseben poudarek je na delovnih in vsakodnevnih obremenitvah zapestja, saj ponavljajoči se gibi pogosto prispevajo h kroničnim težavam.

: Diagnostika se začne s podrobnim pogovorom, kjer terapevt oceni trajanje in intenzivnost bolečin, sprožilne dejavnike, okoliščine pojava simptomov ter pretekle poškodbe zapestja ali podlahti. Poseben poudarek je na delovnih in vsakodnevnih obremenitvah zapestja, saj ponavljajoči se gibi pogosto prispevajo h kroničnim težavam. Klinični pregled : Sledi fizioterapevtski pregled, ki vključuje testiranje gibljivosti sklepa , oceno mišične moči podlahti in dlani , preverjanje stabilnosti zapestja ter opazovanje funkcionalnih gibov. Terapevt se osredotoči tudi na morebitne znake otekanja, deformacije ali vnetnih sprememb.

: Sledi fizioterapevtski pregled, ki vključuje testiranje , oceno , preverjanje ter opazovanje funkcionalnih gibov. Terapevt se osredotoči tudi na morebitne znake otekanja, deformacije ali vnetnih sprememb. Specifični testi : Za natančno opredelitev težav se uporabljajo specializirani testi, kot sta Finkelsteinov test , ki potrjuje prisotnost De’Quervainovega tenosinovitisa, ter Phalenov test , namenjen diagnosticiranju sindroma karpalnega kanala. Ti testi omogočajo neposredno oceno bolečinskih točk in živčnih utesnitev.

: Za natančno opredelitev težav se uporabljajo specializirani testi, kot sta , ki potrjuje prisotnost De’Quervainovega tenosinovitisa, ter , namenjen diagnosticiranju sindroma karpalnega kanala. Ti testi omogočajo neposredno oceno bolečinskih točk in živčnih utesnitev. Nevrovaskularna ocena : Pomemben del pregleda je tudi preverjanje živčne prevodnosti in prekrvavitve v zapestju in prstih. Motnje v teh strukturah pogosto povzročijo mravljinčenje, zmanjšan občutek ali šibkost mišic, zato njihova ocena pomaga ločiti živčne od mehanskih težav.

: Pomemben del pregleda je tudi preverjanje v zapestju in prstih. Motnje v teh strukturah pogosto povzročijo mravljinčenje, zmanjšan občutek ali šibkost mišic, zato njihova ocena pomaga ločiti živčne od mehanskih težav. Elektromiografija (EMG) : Kadar obstaja sum na utesnitev živcev, se izvede EMG, ki natančno meri električno prevodnost živcev in pomaga določiti stopnjo okvare živčnih vlaken.

: Kadar obstaja sum na utesnitev živcev, se izvede EMG, ki natančno meri električno prevodnost živcev in pomaga določiti stopnjo okvare živčnih vlaken. Slikovna diagnostika: Po potrebi se opravi rentgensko slikanje za oceno kostnih struktur, ultrazvok mehkih tkiv za analizo tetiv in vezi ali MR, ki zagotavlja podrobno sliko zapestnega sklepa, živcev in okoliških tkiv.

Ta celoviti pristop omogoča prepoznavo tako akutnih poškodb kot kroničnih degenerativnih sprememb. Na podlagi vseh zbranih podatkov fizioterapevtska ekipa pripravi individualno zasnovan rehabilitacijski načrt, ki se ciljno osredotoči na odpravo vzroka bolečin in obnovo funkcionalnosti zapestja.

​​Zdravljenje bolečin v zapestju s fizioterapijo​​​

Foto: Medicofit

Celostna fizioterapevtska obravnava v ​kliniki​ Medicofit poteka v več fazah, ki se med seboj dopolnjujejo in so zasnovane tako, da postopoma odpravljajo bolečino, izboljšajo funkcionalnost in dolgoročno preprečijo ponovne težave.

1. Akutna fizioterapija – lajšanje bolečine in zmanjšanje vnetja

Prva faza je namenjena hitremu zmanjšanju bolečine in vnetja ter obnovi osnovne gibljivosti zapestja. V tem obdobju je ključno, da se sklep razbremeni in da se tkivom omogoči začetek regeneracije.

Manualna terapija in mobilizacija sklepa : Terapevt z nežnimi tehnikami sprošča napete strukture, zmanjšuje pritisk na živčne poti in vrača zapestju naravni obseg gibanja.

: Terapevt z nežnimi tehnikami sprošča napete strukture, zmanjšuje pritisk na živčne poti in vrača zapestju naravni obseg gibanja. Instrumentalne metode : Napredne naprave, kot so visokoenergijski laser , terapija TECAR , udarni valovi in terapevtski ultrazvok , pospešujejo prekrvavitev, zmanjšujejo vnetje ter spodbujajo celjenje tetiv in ligamentov.

: Napredne naprave, kot so , , in , pospešujejo prekrvavitev, zmanjšujejo vnetje ter spodbujajo celjenje tetiv in ligamentov. Nevromobilizacija medianega živca : Pri sindromu karpalnega kanala se izvaja specifična mobilizacija živca, ki zmanjšuje utesnitve in lajša simptome, kot sta mravljinčenje in bolečina.

: Pri sindromu karpalnega kanala se izvaja specifična mobilizacija živca, ki zmanjšuje utesnitve in lajša simptome, kot sta mravljinčenje in bolečina. Ciljna vadba za stabilizacijo zapestja: Vključujejo se varne, nizkointenzivne vaje, ki krepijo globoke stabilizacijske mišice zapestja ter pripravljajo sklep na nadaljnjo obremenitev.

2. Postakutna kineziologija – obnova moči in funkcionalnih gibov

Ko se bolečina zmanjša, se poudarek premakne na postopno krepitev mišic in ponovno vzpostavitev funkcionalne uporabe zapestja.

Krepilne vaje za fleksorje in ekstenzorje zapestja : Te vaje izboljšujejo moč oprijema, stabilizirajo sklep in omogočajo izvedbo finih motoričnih nalog, kot sta pisanje ali rokovanje z manjšimi predmeti.

: Te vaje izboljšujejo moč oprijema, stabilizirajo sklep in omogočajo izvedbo finih motoričnih nalog, kot sta pisanje ali rokovanje z manjšimi predmeti. Specifična vadba pri De'Quervainovem tenosinovitisu : Začne se z izometričnimi vajami (brez gibanja v sklepu), ki zmanjšajo obremenitev, nato sledi koncentrična in ekscentrična vadba, ki postopno obnavlja moč in elastičnost tetiv.

: Začne se z izometričnimi vajami (brez gibanja v sklepu), ki zmanjšajo obremenitev, nato sledi koncentrična in ekscentrična vadba, ki postopno obnavlja moč in elastičnost tetiv. Koordinacijske in funkcionalne vaje : Program vključuje kompleksnejše gibalne vzorce, ki simulirajo vsakodnevna opravila ter pripravljajo zapestje na realne obremenitve, kot sta dvigovanje bremen ali dolgotrajno delo z računalnikom.

: Program vključuje kompleksnejše gibalne vzorce, ki simulirajo vsakodnevna opravila ter pripravljajo zapestje na realne obremenitve, kot sta dvigovanje bremen ali dolgotrajno delo z računalnikom. Integracija ramenskega in komolčnega sklepa: Ker stabilnost zapestja pogosto vpliva na celotno zgornjo okončino, se vaje razširijo na mišice podlahti, komolca in ramenskega obroča, da se doseže optimalna biomehanika gibanja.

3. Preventivna kinezioterapija – dolgoročno ohranjanje rezultatov

Ko se vzpostavi polna funkcionalnost zapestja, je cilj rehabilitacije preprečiti ponovne težave in degenerativne spremembe.

Preventivne vaje : Pacienti prejmejo individualiziran program vaj za krepitev in raztezanje zapestja ter podlahti, ki se izvaja doma kot del redne rutine.

: Pacienti prejmejo individualiziran program vaj za krepitev in raztezanje zapestja ter podlahti, ki se izvaja doma kot del redne rutine. Ergonomske prilagoditve : Fizioterapevti svetujejo pravilno ureditev delovnega mesta, uporabo opornic, prilagoditev tipkovnice in miške ter tehnike za zmanjšanje ponavljajočih se obremenitev.

: Fizioterapevti svetujejo pravilno ureditev delovnega mesta, uporabo opornic, prilagoditev tipkovnice in miške ter tehnike za zmanjšanje ponavljajočih se obremenitev. Redni kontrolni pregledi: Periodični pregledi omogočajo spremljanje stanja, prilagoditve vaj in pravočasno preprečevanje morebitnih ponovnih obremenitev ali vnetij.

​​Ta celoviti pristop ne odpravi le bolečine, temveč tudi ponovno vzpostavi moč in gibljivost zapestja ter pacientu omogoča, da se brez težav vrne k vsakodnevnim dejavnostim. S preventivnimi ukrepi se dolgoročno zmanjša tveganje za ponovitev težav in potrebo po kirurških posegih.​​​​​

​​​Kirurško zdravljenje – kdaj je res potrebno?​​

Kirurški poseg pri bolečinah v zapestju je vedno zadnja možnost, ki se uporabi le v primerih, ko so vse konservativne metode, vključno s fizioterapijo, izčrpane ali pa stanje zahteva takojšnje operativno ukrepanje. Najpogosteje se operacija izvede pri:

napredovalih primerih sindroma karpalnega kanala , ko dolgotrajna utesnitev medianega živca povzroči trajno izgubo občutka in mišične moči v dlani,

, ko dolgotrajna utesnitev medianega živca povzroči trajno izgubo občutka in mišične moči v dlani, hujših poškodbah , kot so rupture vezi ali nestabilnost zapestja, ki jih ni mogoče odpraviti s konservativnim zdravljenjem,

, kot so rupture vezi ali nestabilnost zapestja, ki jih ni mogoče odpraviti s konservativnim zdravljenjem, napredovali osteoartrozi , ko degenerativne spremembe v sklepu povzročijo neznosne bolečine in izrazito omejijo gibljivost,

, ko degenerativne spremembe v sklepu povzročijo neznosne bolečine in izrazito omejijo gibljivost, deformacijah zaradi revmatoidnega artritisa, kjer pride do trajnih strukturnih sprememb sklepa.

​​Cilj kirurškega posega je odpraviti vzrok bolečine – sprostiti utesnjene živce, popraviti poškodovane vezi ali stabilizirati sklep. Čeprav so ti posegi pogosto učinkoviti, je treba vedeti, da operacija sama po sebi ne povrne funkcionalnosti zapestja.​​​​​

​​​Zakaj je fizioterapija po operaciji ključnega pomena?​​

Po vsakem kirurškem posegu sledi obdobje rehabilitacije , ki je nujno za povrnitev gibljivosti, moči in koordinacije zapestja. Brez ustrezne fizioterapije se lahko razvijejo togost, dolgotrajna šibkost in celo kronične bolečine.

V kliniki Medicofit po operaciji izvajajo:

aparaturne terapije za zmanjšanje bolečine, otekline in vnetja (npr. terapija TECAR, visokoenergijski laser),

za zmanjšanje bolečine, otekline in vnetja (npr. terapija TECAR, visokoenergijski laser), manualne tehnike mobilizacije , ki povrnejo gibljivost in preprečujejo nastanek brazgotinastega tkiva, ki bi omejevalo gibanje,

, ki povrnejo gibljivost in preprečujejo nastanek brazgotinastega tkiva, ki bi omejevalo gibanje, ciljno usmerjene vaje , ki postopno krepijo mišice zapestja in izboljšujejo finomotorične sposobnosti,

, ki postopno krepijo mišice zapestja in izboljšujejo finomotorične sposobnosti, funkcionalno vadbo, ki pacienta pripravi na ponovno izvajanje vsakodnevnih opravil, kot so dvigovanje, pisanje ali delo z orodjem.

​​Običajno se fizioterapija po operaciji izvaja od več tednov do nekaj mesecev, odvisno od vrste posega in začetnega stanja pacienta. S pravilno vodenim rehabilitacijskim programom je mogoče doseči skoraj popolno obnovo funkcije zapestja in preprečiti ponovne zaplete.​​​​​

​​​​Primer ​uspešne rehabilitacije sindroma karpalnega kanala​​​​ ​​​​46-letna gospa Tatjana​​, po poklicu zobozdravnica, je ​​po operativnem posegu sprostitve medianega živca​​ zaradi sindroma karpalnega kanala ​​na desni roki​​ obiskala kliniko Medicofit ​​zaradi togosti in občasnega mravljinčenja v prstih​​. Mravljinčenje je bilo pred operacijo precej intenzivnejše, kljub temu pa ni popolnoma izzvenelo.​​​ ​​​​Fizioterapevtski pregled je razkril ​​zmanjšan obseg gibljivosti zapestja ter zmanjšano moč stiska dlani​​, kakor tudi omejeno moč posameznih prstov, kar je gospe oteževalo izvajanje vsakodnevnih aktivnosti. Gibljivost je bila omejena predvsem v smeri dorzalne fleksije. Področje pooperativne brazgotine je bilo še vedno precej občutljivo. Oteklina ni bila prisotna.​​​ ​​​​Na podlagi anamneze in klinične slike je bil zasnovan ​​desettedenski program celostne fizioterapevtske rehabilitacije​​, ki je vključeval manualno terapijo za izboljšanje gibljivosti in mehčanje brazgotinastega tkiva, ​​instrumentalne postopke​​ za izboljšanje regeneracije in dokončno odpravo parestezij ter ​​individualno prilagojene vaje​​ za krepitev mišic podlakti in koordinacije prstov. Dodana je bila tudi ​​senzorična stimulacija​​ za popolno vzpostavitev občutka v prstih.​​​ ​​​​Tatjana je že med zdravljenjem poročala o postopnem izboljšanju. Na zadnji obravnavi je poudarila, da je njeno ​​stanje občutno napredovalo​​ – mravljinčenje je popolnoma izginilo, gibljivost se je normalizirala, moč stiska pa se je izrazito okrepila, kar je gospe ponovno omogočalo nemoteno delo brez bolečin.​​​

Foto: Medicofit

Prognoza – kako hitro se lahko pozdravite?​

Prognoza bolečin v zapestju je ob pravočasni fizioterapevtski obravnavi zelo dobra. Večina akutnih težav, kot so vnetja tetiv ali začetne utesnitve živcev, se ob ciljno usmerjeni fizioterapiji izboljša že v ​obdobju ​od ​​šest do 12 tedn​ov​. Redne manualne terapije, aparaturne metode (laser, terapija TECAR) in natančno izbrane vaje omogočajo hitro zmanjšanje bolečine in povrnitev gibljivosti.

Pri kroničnih stanjih, kot sta osteoartroza zapestja ali revmatoidni artritis, fizioterapija ne lajša le bolečine, ampak tudi izboljša gibljivost in prepreči napredovanje degenerativnih sprememb. S pravilno zasnovanim programom rehabilitacije lahko pacienti ohranijo aktivno življenje brez potrebe po kirurških posegih, kar je še posebej pomembno za starejšo populacijo.

​​Pomembno je poudariti, da zamik zdravljenja povečuje tveganje za trajne okvare živcev, kronično bolečino ali deformacije zapestja. Če fizioterapijo odlašamo predolgo, se lahko stanje razvije do točke, ko je potrebna operacija, okrevanje pa je bistveno daljše in zahtevnejše.​​​​​

​​Samopomoč in preventiva – kako preprečiti bolečine v zapestju?​

Preventiva je ključna za ohranjanje zdravja zapestja, zlasti pri ljudeh, ki opravljajo delo z dolgotrajno uporabo računalnika ali ponavljajočimi se gibi. Priporočila vključujejo:

ergonomsko ureditev delovnega mesta – pravilna višina tipkovnice, uporaba podpor za zapestje in ergonomske miške zmanjša obremenitev sklepov,

– pravilna višina tipkovnice, uporaba podpor za zapestje in ergonomske miške zmanjša obremenitev sklepov, redne premore pri delu – na vsako uro dela z računalnikom izvedite kratko raztezanje zapestij ali kroženje z dlanmi za sprostitev napetih mišic,

– na vsako uro dela z računalnikom izvedite kratko raztezanje zapestij ali kroženje z dlanmi za sprostitev napetih mišic, krepilne vaje za zapestje – preproste vaje, kot so stiskanje mehke žogice ali raztezanje fleksorjev in ekstenzorjev, izboljšajo stabilnost in preprečijo vnetja,

– preproste vaje, kot so stiskanje mehke žogice ali raztezanje fleksorjev in ekstenzorjev, izboljšajo stabilnost in preprečijo vnetja, pravilno dvigovanje bremen – pri dvigovanju uporabite moč nog in se izogibajte zasukom zapestja pod obremenitvijo.

​​Redna skrb za zapestje lahko dolgoročno prepreči težave, kot so sindrom karpalnega kanala, tenosinovitis ali degenerativne spremembe sklepov.​​​​​

​​​Ukrepajte pravočasno – fizioterapija je ključ do okrevanja​​​​

Foto: Medicofit

​​​​​Bolečine v zapestju ne izzvenijo same od sebe. Pogosto se začnejo kot blaga neprijetnost pri delu ali vsakodnevnih opravilih, ki jo je enostavno prezreti, vendar se brez ukrepanja stanje postopoma slabša. Omejena gibljivost, zmanjšana moč oprijema in stalna bolečina lahko sčasoma vplivajo na sposobnost opravljanja celo osnovnih nalog, kot so pisanje, držanje predmetov ali kuhanje. Dolgotrajno zanemarjanje težav povečuje tveganje za trajne poškodbe tetiv, vezi in živcev, ki zahtevajo bistveno daljše in zahtevnejše zdravljenje ali celo operativne posege.

Sodobna fizioterapija, kot jo izvajajo v kliniki Medicofit , ponuja celostno rešitev, ki ne obravnava le simptomov, ampak tudi temeljne vzroke bolečin v zapestju. Program vključuje napredne diagnostične metode, individualizirane terapevtske vaje, manualne tehnike in uporabo sodobne aparaturne opreme, kot so visokoenergijski laser, terapija TECAR in ultrazvok. Tak pristop omogoča hitro zmanjšanje bolečine, povrnitev gibljivosti in krepitev stabilizacijskih mišic zapestja, kar je ključno za dolgoročno preprečevanje ponovitev težav.

Z zgodnjo obravnavo lahko okrevanje traja le nekaj tednov, medtem ko odlašanje pogosto pomeni večmesečno rehabilitacijo ali celo trajne omejitve. Zato je pomembno ukrepati ob prvih znakih težav. Ne glede na to, ali gre za posledico ponavljajočih se obremenitev, sindroma karpalnega kanala ali degenerativnih sprememb, je ciljno usmerjena fizioterapija dokazano najučinkovitejša pot do popolne funkcionalnosti.

​​​​Pravočasen pristop ne pomeni le hitrejšega okrevanja, temveč tudi povrnitev samozavesti in sposobnosti za aktivno življenje brez bolečin. Z individualizirano obravnavo in natančno vodenim programom rehabilitacije boste znova brez ovir opravljali vse vsakodnevne naloge in zaščitili svoje zapestje pred prihodnjimi težavami.​​​