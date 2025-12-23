Torek, 23. 12. 2025, 19.21
31 minut
Sebastian Hertner (1971 – 2025)
Tragedija v Črni gori, nemški nogometaš padel z višine 70 metrov in umrl
Nogometno in športno javnost je pretresla tragična smrt Sebastiana Hertnerja. 34-letni nemški nogometaš je z ženo dopustoval v Črni gori, v nedeljo pa po nesreči, ki jo je doživel z dvosedežnico, izgubil življenje. Zanj je bil usoden padec z višine 70 metrov.
Zimski oddih v Črni gori se je za nemškega nogometaša Sebastiana Hertnerja sprevrgel v pekel z najslabšim možnim razpletom. Z ženo si je zaželel smučarskih užitkov, nato pa po nesreči na smučišču Savin Kuk v gorovju Durmitor, pri kateri je imela prste vmes zastarela oprema, tako da se na omenjenem prizorišču po nesreči vrstijo odstopi odgovornih oseb, izgubil življenje. Za Hertnerja je bil usoden padec v prepad z višine 70 metrov. Ko se je s soprogo Hanah Espandschied peljal z dvosedežnico, se je eden izmed sedežev snel. Sledil je trk, po katerem je Hertner izgubil ravnotežje in padel v prepad. Njegova žena je ostala ujeta na napravi, odnesla jo je z zlomljeno nogo.
Der VfB trauert um seinen ehemaligen Nachwuchsspieler Sebastian Hertner, der im Alter von 34 Jahren bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen ist.— VfB Nachwuchs (@jungundwild) December 23, 2025
Sieben Jahre lang trug Sebastian Hertner das Trikot mit dem roten Brustring und bestritt 65 Spiele für den VfB II in der 3.… pic.twitter.com/L7WGIvg07d
Hertner je večino kariere nastopal v drugi nemški ligi, kjer je igral za 1860 München, Erzgebirge Aue in Darmstadt, v tej sezoni pa je bil kapetan petoligaškega kluba ETSV Hamburg.