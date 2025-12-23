Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

23. 12. 2025,
19.21

Sebastian Hertner

Torek, 23. 12. 2025, 19.21

31 minut

Sebastian Hertner (1971 – 2025)

Tragedija v Črni gori, nemški nogometaš padel z višine 70 metrov in umrl

R. Sp.

Sebastian Hertner | Sebastian Hertner je v mlajših letih nosil tudi dres nemških reprezentančnih selekcij. | Foto Guliverimage

Sebastian Hertner je v mlajših letih nosil tudi dres nemških reprezentančnih selekcij.

Foto: Guliverimage

Nogometno in športno javnost je pretresla tragična smrt Sebastiana Hertnerja. 34-letni nemški nogometaš je z ženo dopustoval v Črni gori, v nedeljo pa po nesreči, ki jo je doživel z dvosedežnico, izgubil življenje. Zanj je bil usoden padec z višine 70 metrov.

Zimski oddih v Črni gori se je za nemškega nogometaša Sebastiana Hertnerja sprevrgel v pekel z najslabšim možnim razpletom. Z ženo si je zaželel smučarskih užitkov, nato pa po nesreči na smučišču Savin Kuk v gorovju Durmitor, pri kateri je imela prste vmes zastarela oprema, tako da se na omenjenem prizorišču po nesreči vrstijo odstopi odgovornih oseb, izgubil življenje. Za Hertnerja je bil usoden padec v prepad z višine 70 metrov. Ko se je s soprogo Hanah Espandschied peljal z dvosedežnico, se je eden izmed sedežev snel. Sledil je trk, po katerem je Hertner izgubil ravnotežje in padel v prepad. Njegova žena je ostala ujeta na napravi, odnesla jo je z zlomljeno nogo.

Hertner je večino kariere nastopal v drugi nemški ligi, kjer je igral za 1860 München, Erzgebirge Aue in Darmstadt, v tej sezoni pa je bil kapetan petoligaškega kluba ETSV Hamburg.

smrt noad nesreča nesreča Sebastian Hertner
