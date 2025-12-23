Tragedija v Črni gori, nemški nogometaš padel z višine 70 metrov in umrl

Nogometno in športno javnost je pretresla tragična smrt Sebastiana Hertnerja. 34-letni nemški nogometaš je z ženo dopustoval v Črni gori, v nedeljo pa po nesreči, ki jo je doživel z dvosedežnico, izgubil življenje. Zanj je bil usoden padec z višine 70 metrov.

Zimski oddih v Črni gori se je za nemškega nogometaša Sebastiana Hertnerja sprevrgel v pekel z najslabšim možnim razpletom. Z ženo si je zaželel smučarskih užitkov, nato pa po nesreči na smučišču Savin Kuk v gorovju Durmitor, pri kateri je imela prste vmes zastarela oprema, tako da se na omenjenem prizorišču po nesreči vrstijo odstopi odgovornih oseb, izgubil življenje. Za Hertnerja je bil usoden padec v prepad z višine 70 metrov. Ko se je s soprogo Hanah Espandschied peljal z dvosedežnico, se je eden izmed sedežev snel. Sledil je trk, po katerem je Hertner izgubil ravnotežje in padel v prepad. Njegova žena je ostala ujeta na napravi, odnesla jo je z zlomljeno nogo.

Der VfB trauert um seinen ehemaligen Nachwuchsspieler Sebastian Hertner, der im Alter von 34 Jahren bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen ist.

Sieben Jahre lang trug Sebastian Hertner das Trikot mit dem roten Brustring und bestritt 65 Spiele für den VfB II in der 3.… pic.twitter.com/L7WGIvg07d — VfB Nachwuchs (@jungundwild) December 23, 2025

Hertner je večino kariere nastopal v drugi nemški ligi, kjer je igral za 1860 München, Erzgebirge Aue in Darmstadt, v tej sezoni pa je bil kapetan petoligaškega kluba ETSV Hamburg.