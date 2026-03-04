Šempetranke boj za četrtfinale začele z zmago

Odbojkarice so končale redni del državnega prvenstva, zdaj pa so se začeli prvi izločilni dvoboji. V osmini finala se merita ekipi Formisa in OD Krim ter zasedbi SIP Šempetra in Visit Braslovč. Četrtfinalno vstopnico si bosta priigrali ekipi, ki bosta prvi dosegli dve zmagi. V torek zvečer je na prvi tekmi Formis doma klonil z 2:3 (22, -18, -23, 19, -6), Šempetranke pa so v sredo vlogo favoritinj potrdile proti Visit Braslovče, zmagale so s 3:1 (11, -14, 13, 22)

Prvi trije nizi v Šempetru niso ponudili posebnega razburjenja. Domačinke so prvega dobile na 11, drugega gostje na 14, tudi tretji pa je zanesljivo pripadel domačim s 25:13.

Tesno je bilo v četrtem, v katerem so z 8:2 povedle gostujoče odbojkarice, a so se domače hitro vrnile in povedle s 15:12. Preobratov s tem še ni bilo konec, saj so tudi gostje, druge v ligi 1.B, še enkrat zapretile in pred končnico vodile z 22:21. Štiri zaporedne točke domačih so nato dokončno odločile zmagovalke.

V domači vrsti, ki je redni del DP končala na sedmem mestu, je bila s 26 točkami daleč najučinkovitejša Rima Posedel, 11 jih je dodala Gabrielle Arretche-Ramos. Pri gostjah je 14 točk dosegla Vita Železnik, 11 pa Zoja Donko.

Krimovke ugnale Formis po petih setih

S tekmo med zadnjeuvrščeno ekipo 1.A lige Formisom in najboljšo ekipo 1.B lige Krimom se je začela končnica državnega prvenstva. Do zmage so prišle odbojkarice Krima, ki bodo imele v soboto v domači dvorani zaključno žogo za mesto v četrtfinalu.

Formis, ki je v prvenstvu na 21 tekmah osvojil le dve točki in dobil devet nizov, je v zelo izenačenem obračunu dobil prvi in četrti niz, medtem ko je Krim, ki je sezono 1.B lige končal z 20 zmagami in enim porazom, dobil drugega in tretjega. Obe ekipi sta v prvih štirih nizih osvojili po 91 točk. Odločilni peti niz so gostujoče varovanke Sama Belaviča Pučnika začele udarno in povedle s 6:1, prednost pa so ne le zadržale, temveč celo povečale za zanesljivih 15:6.

Pri domačih je bila nerešljiva uganka Naja Šalamun s 26 točkami, a to ni bilo dovolj za zmago. Naja Kajzersperger je sedem od 13 točk dosegla z bloki. Pri gostjah je 18 točk dosegla Zala Jemec, 16 jih je dodala Anja Zorman.

Mariborčanke so redni del končale na prvem mestu. Foto: Jure Banfi Zmagovalke tega para se bodo v četrtfinalu pomerile z najboljšo ekipo prvega dela OTP banko Branik. Zmagovalke drugega par osmine finala pa bodo v četrtfinalu končnice igrale proti ekipi GEN-I Volleyja.

Začetek četrtfinala sredi marca

Najboljših osem ekip bo prvi krog četrtfinala prve odbojkarske lige odigralo 14. marca, pari pa bodo določeni po sistemu najvišjeuvrščena proti najnižjeuvrščeni ekipi na lestvici po rednem delu. SIP Šempeter in Visit Braslovče se tako borita za sedmo mesto na razpredelnici, o osmouvrščeni ekipi pa bodo odločale tekme med Formisom in OD Krim.

Spremenjen format

V prihodnji sezoni bo najmočnejša državna liga potekala po prenovljenem tekmovalnem sistemu in po novem nosila ime Superliga. V njej bodo nastopile vse dosedanje ekipe 1. A Sportklub lige za ženske, deseterico pa bosta dopolnila OD Krim in Visit Braslovče, ki sta si z uvrstitvijo na prvo in drugo mesto v 1. B DOL v letošnji sezoni zagotovila napredovanje med elito za sezono 2026/27, so še zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.