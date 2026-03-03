Mariborčanke zaradi razmer na Bližnjem vzhodu brez sklepnega turnirja lige Mevza

Zaradi vojnih razmer na Bližnjem vzhodu so odpovedali sklepni turnir najboljše četverice ženske srednjeevropske odbojkarske lige Mevza. Med štiri najboljše ekipe tega tekmovanja se je uvrstila tudi mariborska ekipa OTP banka Branik. Sklepni turnir naj bi potekal 4. in 5. marca v Limassolu na Cipru, so sporočili na spletni strani tekmovanja.

"Turnir final four ženske lige Mevza na Cipru je bil uradno odpovedan zaradi resnih varnostnih pomislekov po nedavnih političnih in vojaških dogodkih v regiji," so v izjavi zapisali na spletni strani lige s sedežem na Dunaju.

Odločitev o odpovedi turnirja so sprejeli, potem ko je iranski dron zadel britansko vojaško oporišče na Cipru, kar je sprožilo varnostne pomisleke za vse sodelujoče ekipe, člane strokovnih štabov in organizatorje. Glede na te dogodke so pri Mevzi ugotovili, da turnirja ni mogoče izpeljati v sprejemljivih varnostnih pogojih.

Za zdaj kaže, da turnirja ne bodo izpeljali na Cipru. Pri Mevzi trenutno iščejo nadomestno lokacijo in nov termin, ko bi lahko izpeljali turnir. Nadaljnje podrobnosti o prizorišču in datumu turnirja najboljše četverice bodo sporočili naknadno. Kot so še sporočili, ostaja varnost igralk, osebja in vseh vpletenih glavna prednostna naloga.

Mariborčanke so bile v minulih letih v tem tekmovanju zelo uspešne, saj so osvojile kar štiri lovorike. Mariborčanke so v prvem delu lige Mevza zaostale zgolj za zagrebško Mladostjo, ki je osvojila 15 točk. Slovenske odbojkarice so z 10 točkami osvojile drugo mesto. Nastop na sklepnem turnirju pa sta si priborili tudi ekipi zagrebškega Dinama (9 točk) in ciprskega Limassola (8 točk).