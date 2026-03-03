Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
STA

Thermometer Blue 0

odbojka OTP Banka Branik Liga MEVZA

Mariborčanke zaradi razmer na Bližnjem vzhodu brez sklepnega turnirja lige Mevza

OTP banka Branik | Mariborčanke so zaradi razmer na Bližnjem vzhodu brez sklepnega turnirja lige Mevza. | Foto CEV

Mariborčanke so zaradi razmer na Bližnjem vzhodu brez sklepnega turnirja lige Mevza.

Foto: CEV

Zaradi vojnih razmer na Bližnjem vzhodu so odpovedali sklepni turnir najboljše četverice ženske srednjeevropske odbojkarske lige Mevza. Med štiri najboljše ekipe tega tekmovanja se je uvrstila tudi mariborska ekipa OTP banka Branik. Sklepni turnir naj bi potekal 4. in 5. marca v Limassolu na Cipru, so sporočili na spletni strani tekmovanja.

"Turnir final four ženske lige Mevza na Cipru je bil uradno odpovedan zaradi resnih varnostnih pomislekov po nedavnih političnih in vojaških dogodkih v regiji," so v izjavi zapisali na spletni strani lige s sedežem na Dunaju.

Odločitev o odpovedi turnirja so sprejeli, potem ko je iranski dron zadel britansko vojaško oporišče na Cipru, kar je sprožilo varnostne pomisleke za vse sodelujoče ekipe, člane strokovnih štabov in organizatorje. Glede na te dogodke so pri Mevzi ugotovili, da turnirja ni mogoče izpeljati v sprejemljivih varnostnih pogojih.

Za zdaj kaže, da turnirja ne bodo izpeljali na Cipru. Pri Mevzi trenutno iščejo nadomestno lokacijo in nov termin, ko bi lahko izpeljali turnir. Nadaljnje podrobnosti o prizorišču in datumu turnirja najboljše četverice bodo sporočili naknadno. Kot so še sporočili, ostaja varnost igralk, osebja in vseh vpletenih glavna prednostna naloga.

Mariborčanke so bile v minulih letih v tem tekmovanju zelo uspešne, saj so osvojile kar štiri lovorike. Mariborčanke so v prvem delu lige Mevza zaostale zgolj za zagrebško Mladostjo, ki je osvojila 15 točk. Slovenske odbojkarice so z 10 točkami osvojile drugo mesto. Nastop na sklepnem turnirju pa sta si priborili tudi ekipi zagrebškega Dinama (9 točk) in ciprskega Limassola (8 točk).

odbojka
odbojka OTP Banka Branik Liga MEVZA
