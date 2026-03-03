HONOR na MWC 2026 razkril Robot Phone, prvega humanoidnega robota in Magic V6

Na sejmu MWC Barcelona 2026 je HONOR predstavil vrsto novosti na področju umetne inteligence. Poleg konceptnega Robot Phone, ki združuje umetno inteligenco in mehansko gibanje, je predstavil tudi prepogljivi Magic V6, tablico MagicPad 4, prenosnik MagicBook Pro 14 in prvega humanoidnega robota. Skupna točka vseh predstavitev je povezovanje naprav v enoten ekosistem, v katerem umetna inteligenca prilagaja delovanje posameznemu uporabniku.

HONOR je na letošnjem sejmu MWC Barcelona razkril širitev svoje vizije umetne inteligence onkraj klasičnih pametnih telefonov.

James Li, izvršni direktor podjetja HONOR, je ob predstavitvi vseh novosti poudaril: "Pri razvoju umetne inteligence postavljamo človeka na prvo mesto. Združujemo tehnološko zmogljivost in čustveno inteligenco ter gradimo tri ključna področja: novo generacijo AI-naprav z Alpha Phone, povezan ekosistem z Alpha Store in napredne silicij-ogljikove tehnologije z Alpha Lab. Z vsemi tremi stebri strategije Alpha Plan imamo zdaj vzpostavljene temelje in razvoj pospešujemo v polnem tempu."

Telefon, ki se premika

HONOR Robot Phone prinaša novo dimenzijo pametnih telefonov z utelešeno umetno inteligenco in robotskim premikanjem kamere. Foto: arhiv ponudnika Najbolj izstopajoča novost je Robot Phone – koncept pametnega telefona, ki združuje umetno inteligenco in mehansko gibanje. Kamera je nameščena na motoriziranem sistemu, ki omogoča sledenje uporabniku med videoklici in snemanjem.

Telefon se lahko odziva tudi z gibi, na primer s prikimavanjem ali odkimavanjem, ter se prilagaja različnim kotom snemanja. Vgrajeno ima tipalo 200-MP in stabiliziran gimbal sistem, namenjen ustvarjanju bolj dinamičnih videovsebin.

Gre za raziskovalni koncept, s katerim HONOR preizkuša, kako bi lahko umetna inteligenca v prihodnje dobila tudi fizično, "utelešeno" obliko.

Magic V6: tanek, zmogljiv in odporen

Ob futurističnem konceptu je HONOR pokazal tudi konkretno napravo za trg – prepogljivi Magic V6. Telefon je v zaprtem stanju debel 8,75 milimetra, ima certifikata IP68 in IP69 ter baterijo kapacitete 6.660 miliamperskih ur z napredno silicij-ogljično tehnologijo. Zunanji in notranji zaslon LTPO omogočata osveževanje od 1 do 120 hercev, svetilnost pa doseže do 6.000 nitov.

HONOR Magic V6 je izjemno tanek prepogljiv telefon, ki združuje prebojno silicij-oglično baterijsko tehnologijo in napredno zasnovo zaslona. Foto: arhiv ponudnika

Ob razprtem zaslonu funkcije, podprte z umetno inteligenco, izboljšajo večopravilnost, ustvarjanje vsebin in komunikacijo, medtem ko orodja za povezovanje z drugimi sistemi omogočajo nemoteno sodelovanje tudi z ekosistemom Apple. Kot prvi prepogljivi telefon s procesorjem Snapdragon 8 Elite Gen 5 in naprednim hlajenjem z uparjalno komoro Magic V6 zagotavlja tekoče igranje iger, stabilno delovanje in zanesljivo zmogljivost tudi pri zahtevnih opravilih.

HONOR AI-ekosistem: MagicPad 4 in MagicBook Pro 14

HONOR je na sejmu MWC 2026 razširil svoj portfelj naprav z umetno inteligenco tudi zunaj pametnih telefonov ter predstavil tablico MagicPad 4 in prenosnik MagicBook Pro 14.

HONOR MagicPad 4, ki ga poganja Snapdragon 8 Gen 5, združuje vrhunsko zmogljivost v izjemno tankem 4,8-milimetrskem ohišju. Opremljen je z 12,3-palčnim zaslonom 3K OLED s frekvenco osveževanja 165 hercev ter orodji za večopravilnost, podprtimi z umetno inteligenco, kar omogoča tekoče delo in ustvarjanje vsebin. Naprava podpira brezhibno sodelovanje z drugimi napravami, tudi z ekosistemom Apple. Prek nove možnosti Linux Lab v nastavitvah za razvijalce je mogoče na MagicPad 4 namestiti in poganjati AI-asistenta OpenClaw, kar odpira dodatne možnosti za produktivnost v prihodnje. MagicPad 4 izstopa z ultratankim ohišjem, zaslonom 3K OLED s 165-herčnim osveževanjem ter zmogljivo platformo za ustvarjanje in večopravilnost. Foto: arhiv ponudnika

HONOR MagicBook Pro 14 nadgrajuje ponudbo AI-prenosnikov s procesorji Intel Core Ultra Series 3. Zasnovan je za zahtevnejša opravila, ustvarjalno delo in učinkovito vsakodnevno rabo. Združuje 14,6-palčni zaslon OLED z natančnim prikazom barv, zmogljivo baterijo, pametno optimizacijo delovanja ter lahko in prenosljivo zasnovo.

Razvoj inteligentnih naprav in robotov v dobi umetne inteligence

Na predstavitvenem dogodku je HONOR razkril tudi svojega prvega humanoidnega robota, s čimer je nakazal širšo strateško usmeritev v razvoj potrošniških robotov, temelječih na znanju s področja mobilnih tehnologij. Rešitve HONOR bodo osredotočene na tri ključna področja: pomoč pri nakupovanju, podporo pri delovnih pregledih ter predvsem spremljevalno in podporno vlogo v vsakdanjem življenju.

MagicBook Pro 14 združuje procesorje Intel Core Ultra, barvno natančen zaslon OLED in dolgo avtonomijo v lahki, prenosni zasnovi. Foto: arhiv ponudnika V nasprotju s klasičnimi robotskimi podjetji HONOR izhaja iz poglobljenega razumevanja uporabnikov, ki ga je zgradil z razvojem pametnih telefonov in povezanih naprav. Ta povezani ekosistem omogoča, da bodo prihodnje naprave z utelešeno umetno inteligenco prepoznale uporabnika, razumele njegove potrebe in že ob prvem stiku ponudile prilagojeno pomoč.

Robot Phone, humanoidni robot, HONOR Magic V6, MagicPad 4 in MagicBook Pro 14 skupaj kažejo, kako HONOR vizijo AHI širi tako v digitalni kot fizični svet. Vsaka predstavitev odraža tesnejše povezovanje inteligentne strojne in programske opreme ter postopno preoblikovanje uporabniške izkušnje v dobi umetne inteligence.

Razpoložljivost in cena

Dostopnost naprav HONOR Magic V6 in HONOR MagicPad 4 na lokalnem trgu, podrobnosti o konfiguracijah, barvnih različicah ter cenah bodo potrjene naknadno. Za več informacij obiščite uradno spletno stran HONOR.

