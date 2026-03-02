V Združenih arabskih emiratih so zaradi izbruha spopadov v Iranu obtičali številni slovenski državljani, med temi je tudi 16 članov odbojkarske ekipe Calcit Volley, ki se je prejšnji teden odzvala povabilu na dubajski turnir. Predsednik kamniškega kluba Gregor Hribar je v pogovoru za slovenski nacionalni radio poročal o tamkajšnjih razmerah in dejal, da ne ve, kako se bo ekipa vrnila v Slovenijo.

"V soboto, ko se je vse začelo, je bilo nekaj negotovosti. Tukaj v ZAE imamo našega nekdanjega igralca Jana Brulca in njegovo ženo Oliviero. Onadva živita tukaj in ravno v soboto Jan ni bil stoodstotno prepričan, ali tekma bo, pa so jim nato sporočili, da se vse odvija normalno. Tudi včeraj je na tekmovališču vse delovalo, kot da ni izrednega stanja, tudi na poti in v hotelu je bilo tako," je za nacionalni radio poročal predsednik kamniškega odbojkarskega kluba Gregor Hribar.

"Močno se trudijo ustvarjati vtis, da se ni nič zgodilo"

Iz Dubaja se je za slovenski nacionalni radio javil predsednik OK Calcit Volley Gregor Hribar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Edini znaki, da nekaj ni povsem v redu, so bili po njegovih besedah zaprtje zunanjega hotelskega bazena in pozivi osebja, naj se gostje zadržujejo čim nižje v hotelu, v recepciji ali garaži. Šlo naj bi le za preventivna opozorila, je še povedal Hribar in poudaril, da se tam o kakšnih izrednih razmerah namenoma ne govori. "Močno se trudijo ustvarjati vtis, da se ni nič zgodilo," pravi predsednik.

Ugotavlja, da je Dubaj kot ena najvarnejših turističnih destinacij povsem nepripravljena na vojne razmere, zaklonišč v tem emiratu sploh ni, denimo. Napete razmere so presenetile tudi slovensko odbojkarsko odpravo, ki je pred odhodom v ZAE sicer razmišljala tudi o tem, da bi ameriške in izraelske sile v času turnirja lahko sprožile ofenzivo na Iran, a "si nismo predstavljali, da bi bil lahko Dubaj tudi v tem primeru pod takšnim obstreljevanjem, kot je zdaj".

Ne vedo, kako se bodo vrnili

Odbojkarji prek družbenih omrežij budno spremljajo, kaj se dogaja. Njihov hotel je k sreči precej umaknjen pred najhujšim dogajanjem in se za zdaj počutijo dokaj varne, še pravi Hribar, a priznava, da kljub temu da vsaj na videz življenje v Dubaju poteka normalno, napetost narašča. Slovensko konzularno predstavništvo je obveščeno o njihovi prisotnosti v Dubaju, skrbi pa jih, kako se bodo v torek po zadnji tekmi turnirja vrnili v domovino. "Za zdaj nimamo nobenih pametnih informacij ne od prirediteljev turnirja, ne od hotelskega osebja. Vsi se obnašajo, kot da se nič ne dogaja. Upam, da nam bodo zagotovili čimprejšnjo pot v varno Slovenijo."

Povedal je še, da so tako Jan Brulec, ki živi v Abu Dabiju le nekaj kilometrov stran od ameriške vojaške baze, ter nekaj preostalih ekip, ki sodelujejo na turnirju, poročali o veliko hujših razmerah.

Preberite še: