Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
18.22

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
Iran Vojna na Bližnjem vzhodu Gregor Hribar Kamnik Calcit Volley Dubaj

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 18.22

38 minut

V Dubaju tudi kamniški odbojkarji. Ne vedo, kako se bodo vrnili.

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Calcit Volley | Kamniški odbojkarji so se v nepravem trenutku znašli v Dubaju. | Foto Jan Uršič

Kamniški odbojkarji so se v nepravem trenutku znašli v Dubaju.

Foto: Jan Uršič

V Združenih arabskih emiratih so zaradi izbruha spopadov v Iranu obtičali številni slovenski državljani, med temi je tudi 16 članov odbojkarske ekipe Calcit Volley, ki se je prejšnji teden odzvala povabilu na dubajski turnir. Predsednik kamniškega kluba Gregor Hribar je v pogovoru za slovenski nacionalni radio poročal o tamkajšnjih razmerah in dejal, da ne ve, kako se bo ekipa vrnila v Slovenijo.

Jure Lenarčič
Sportal Slovenca ujeta v Emiratih: kaj se dogaja zunaj Dubaja?

"V soboto, ko se je vse začelo, je bilo nekaj negotovosti. Tukaj v ZAE imamo našega nekdanjega igralca Jana Brulca in njegovo ženo Oliviero. Onadva živita tukaj in ravno v soboto Jan ni bil stoodstotno prepričan, ali tekma bo, pa so jim nato sporočili, da se vse odvija normalno. Tudi včeraj je na tekmovališču vse delovalo, kot da ni izrednega stanja, tudi na poti in v hotelu je bilo tako," je za nacionalni radio poročal predsednik kamniškega odbojkarskega kluba Gregor Hribar.

"Močno se trudijo ustvarjati vtis, da se ni nič zgodilo"

Iz Dubaja se je za slovenski nacionalni radio javil predsednik OK Calcit Volley Gregor Hribar. | Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Iz Dubaja se je za slovenski nacionalni radio javil predsednik OK Calcit Volley Gregor Hribar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Edini znaki, da nekaj ni povsem v redu, so bili po njegovih besedah zaprtje zunanjega hotelskega bazena in pozivi osebja, naj se gostje zadržujejo čim nižje v hotelu, v recepciji ali garaži. Šlo naj bi le za preventivna opozorila, je še povedal Hribar in poudaril, da se tam o kakšnih izrednih razmerah namenoma ne govori. "Močno se trudijo ustvarjati vtis, da se ni nič zgodilo," pravi predsednik.

Ugotavlja, da je Dubaj kot ena najvarnejših turističnih destinacij povsem nepripravljena na vojne razmere, zaklonišč v tem emiratu sploh ni, denimo. Napete razmere so presenetile tudi slovensko odbojkarsko odpravo, ki je pred odhodom v ZAE sicer razmišljala tudi o tem, da bi ameriške in izraelske sile v času turnirja lahko sprožile ofenzivo na Iran, a "si nismo predstavljali, da bi bil lahko Dubaj tudi v tem primeru pod takšnim obstreljevanjem, kot je zdaj".

Ne vedo, kako se bodo vrnili

Odbojkarji prek družbenih omrežij budno spremljajo, kaj se dogaja. Njihov hotel je k sreči precej umaknjen pred najhujšim dogajanjem in se za zdaj počutijo dokaj varne, še pravi Hribar, a priznava, da kljub temu da vsaj na videz življenje v Dubaju poteka normalno, napetost narašča. Slovensko konzularno predstavništvo je obveščeno o njihovi prisotnosti v Dubaju, skrbi pa jih, kako se bodo v torek po zadnji tekmi turnirja vrnili v domovino. "Za zdaj nimamo nobenih pametnih informacij ne od prirediteljev turnirja, ne od hotelskega osebja. Vsi se obnašajo, kot da se nič ne dogaja. Upam, da nam bodo zagotovili čimprejšnjo pot v varno Slovenijo."

Povedal je še, da so tako Jan Brulec, ki živi v Abu Dabiju le nekaj kilometrov stran od ameriške vojaške baze, ter nekaj preostalih ekip, ki sodelujejo na turnirju, poročali o veliko hujših razmerah.

Preberite še:

Doha letališče prazno
Novice Slovenka ujeta v kleti hotela v Dohi: Rekli so, da se moramo pripraviti na vojno, da bomo brez vsega
thumb
Trendi Znana Štajerka nad ujete v Dubaju: "Zdaj pa ni tako fajn, ne?"
Maja Malnar
Trendi Maja Malnar skoraj zapustila Dubaj, letalo so obrnili v zadnjem trenutku
Matej Arčon
Novice Arčon sporočil novico: Tako bomo pomagali Slovencem

Iran Vojna na Bližnjem vzhodu Gregor Hribar Kamnik Calcit Volley Dubaj
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.