Kanalci zanesljivo prek Fužinarja, Pomgrad ugnal Krko in jo prehitel

Na sporedu je predzadnji krog rednega dela odbojkarskega prvenstva. Odbojkarji Calcit Volleyja in ACH Volleyja so tekmo 20. kroga že odigrali, s 3:0 je zmagal slovenski prvak. Tretji Alpacem Kanal je zmago prav tako dosegel brez izgubljenega niza, s 3:0 je premagal Fužinarja, Pomgrad pa s 3:0 Novomeščane, tako da je zdaj pred njimi na lestvici. Mariborčani in Kranjčani bodo tekmo tega kroga odigrali 4. marca.