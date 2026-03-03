Luka Basi prisega na dober občutek. Na odru, v studiu – in doma. Čeprav ga večina pozna po energiji, ki jo prinese na oder, pravi, da se prava energija začne doma in pri tem, kako se tam počutiš. Zato sta z Nastjo Gaber pri načrtovanju doma razmišljala širše od tlorisa, materialov in estetskih detajlov. Želela sta dom, kjer se po napornih dneh resnično spočiješ. Dom, kjer je zrak svež, tudi ko se po dolgih dneh vrneta s koncertne turneje, kjer je notranja klima ves čas prijetna, brez težkega zraka, vlage ali potrebe po stalnem odpiranju oken.

Ob dveh majhnih otrocih sta še posebej pozorna na kakovost zraka. Zavedata se, da vpliva na spanec, koncentracijo in splošno počutje. Ker sta pogosto odsotna, se jima zdi pomembno, da dom "deluje" tudi takrat, ko ju ni, in da se zrak redno menja, se vlaga ne zadržuje in toplota ne uhaja po nepotrebnem.

Ko je priljubljeni glasbenik razmišljal, kako svoji družini zagotoviti še bolj zdravo in udobno okolje, ni iskal kompromisov. Odločil se je za sodobno prezračevanje z rekuperacijo, ki omogoča stalno izmenjavo zraka brez toplotnih izgub. Rešitev je našel v Orcinem lokalnem prezračevanju z rekuperacijo, ki omogoča, da dom diha neprekinjeno, tiho, učinkovito in skoraj neopazno.

Svež zrak je postal nova prioriteta sodobnega doma

Če smo včasih razmišljali predvsem o tem, kako dom dobro ogreti, danes vemo, da toplota sama po sebi ni dovolj. Tega se je ob načrtovanju svojega doma zavedal tudi Luka Basi. Sodobna gradnja z dobro zatesnjenimi okni sicer poskrbi za energetsko učinkovitost, a hkrati pomeni, da zrak v prostoru ne kroži več sam od sebe. Hitro se lahko nabere vlaga, zrak postane težak, v njem ostajajo alergeni in neprijetne vonjave.

"Ko smo se z družino vselili v nov dom, sem iskal rešitev, ki bo učinkovita in enostavna za uporabo, tudi ko me ni doma," pove priljubljeni glasbenik. Zaradi koncertov in odsotnosti mu je bilo pomembno, da hiša ostaja prijetna in sveža tudi takrat, ko je prazna.

Lokalni prezračevalni sistemi z rekuperacijo predstavljajo sodoben odgovor na izzive sodobne gradnje: odvajajo izrabljen zrak, dovajajo svežega in pri tem vračajo toploto nazaj v prostor.

Vsem lokalnim prezračevalnim sistemom je skupen visoko učinkovit toplotni prenosnik, ki poskrbi za prenos toplote iz odpadnega postanega zraka na vstopen hladen svež zrak. Foto: Orca Energija

Luka Basi je izbral lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote Orca SPRING

Sistem, za katerega sta se odločila, deluje po principu cikličnega izmenjevanja zraka. Naprava najprej odvaja izrabljen zrak iz prostora in pri tem toploto shrani v keramični izmenjevalnik. Nato spremeni smer delovanja ter v prostor dovaja svež zunanji zrak, ki se ob prehodu skozi izmenjevalnik ogreje s prej shranjeno toploto. Učinkovitost toplotne izmenjave dosega do 97 odstotkov, kar pomeni, da toplota pozimi praktično ne uhaja.

V praksi to pomeni: stalna izmenjava zraka 24/7,

brez odpiranja oken,

brez prepiha,

brez toplotnih izgub. Za družino Basi je bilo ključno tudi to, da sistem deluje neprekinjeno in avtomatsko. "Ker ohranja toploto v prostoru, prihranimo tudi pri ogrevanju," doda. In prav ta kombinacija – svež zrak, ohranjena toplota in tiho delovanje – je bila tista, ki ga je dokončno prepričala.

Lokalne prezračevalne sisteme Orca z rekuperacijo toplote odlikujeta moderen dizajn in enostavno upravljanje. Foto: Orca Energija

Pametno prezračevanje, ki deluje v ozadju

Orca SPRING ne skrbi le za svež zrak, temveč aktivno izboljšuje kakovost bivanja. Sistem stalno odvaja izrabljen zrak iz prostora ter zmanjšuje vlago, koncentracijo ogljikovega dioksida, prisotnost alergenov in prašnih delcev. S tem ustvarja bolj zdravo notranjo klimo in zmanjšuje pogoje za nastanek plesni. Za družine z majhnimi otroki to pomeni mirnejši spanec, lažje dihanje in boljše splošno počutje tudi v obdobjih, ko so prostori več ur zaprti.

Ob tem Orca SPRING deluje tišje od šepeta in popolnoma avtomatsko. S povezljivostjo Wi-Fi omogoča upravljanje na daljavo ter nastavitev urnikov in scenarijev prezračevanja, kar pomeni, da se delovanje prilagodi življenjskemu ritmu družine.

Vse to dopolnjuje moderen, minimalističen dizajn, ki se diskretno zlije z interjerjem in potrjuje, da lahko napredna tehnologija ostane skoraj nevidna, a se njeni učinki občutijo vsak dan.

Enostavna montaža brez večjih posegov

Orca SPRING je lokalni sistem, kar pomeni, da za vgradnjo niso potrebni obsežni gradbeni posegi ali kompleksni cevni razvodi po celotni hiši. Primeren je tako za novogradnje kot tudi za prenove.

Montaža je hitra, poseg minimalen, vzdrževanje pa enostavno. Sistem ima dolgo življenjsko dobo in zahteva minimalno servisiranje.

Marsikdo meni, da je montaža prezračevalnega sistema dolgotrajna in zahteva velike posege v objekt. To prepričanje je zmotno, kadar govorimo o lokalnem prezračevanju. Foto: Orca Energija

V času, ko se na trgu pojavlja vedno več ponudnikov prezračevanja, je izbira stabilnega in preverjenega podjetja ključna. Orca energija je s prezračevalnimi sistemi na slovenskem trgu prisotna že več kot deset let. Podjetje nudi lastno servisno mrežo po Sloveniji, tehnično podporo in poprodajne storitve.

To pomeni varnost pri nakupu, dolgoročno podporo in zagotovilo, da sistem ne bo ostal brez servisa čez nekaj let. Orca Energija tako ni le ponudnik naprave, temveč partner za dolgoročno udobje doma.