Iranska revolucionarna garda je razglasila, da je Hormuška ožina, najverjetneje najbolj kritično pomembna plovna pot za globalno trgovino z nafto, skozi katero se steka približno petina svetovnega izvoza nafte, zaprta. Ob tem so zagrozili, da bodo "zažgali" vsako plovilo, ki jo bo poskusilo prečkati. Iranska revolucionarna garda je, medtem ko se vojna na Bližnjem vzhodu po sobotni ameriško-izraelski operaciji na Iran nadaljuje že tretji dan, danes opozorila tudi ZDA, da te "ne bodo več varne". Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem dejal, da ne izključuje možnosti napotitve kopenskih čet v Iran, če bo to potrebno. Izrazil je tudi pričakovanje, da konflikt ne bo trajal v nedogled, v Teheranu pa zagotavljajo, da so pripravljeni na dolgo vojno.

22.35 Število ubitih ameriških vojakov naraslo na šest

Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da je bilo po tem, ko je Iran napadel enega od prvih objektov v regiji, ubitih najmanj šest ameriških vojakov. Odkrili so namreč posmrtne ostanke še dveh vojakov, njuno identiteto pa bodo razkrili v roku 24 ur, pred tem bodo o njunih smrtih namreč obvestili svojce.

22.02 Iran razglasil zaprtje Hormuške ožine in izdal grožnjo

"Hormuška ožina je zaprta. Če jo katerakoli ladja poskusi prečkati, jo bodo junaki revolucionarne garde in plovila naše mornarice zažgali," je po navedbah iranskih državnih medijev danes razglasil predstavnik Iranske revolucionarne garde Ebrahim Jabari.

Skozi Hormuško ožino na svetovni trg prihaja približno petina nafte in četrtina plina. Preliv, ki je na najožjem delu širok manj kot 40 kilometrov, je kritičnega pomena za gospodarstvo velikih svetovnih proizvajalcev nafte, kot so Savdska Arabija, Iran, Združeni arabski emirati.

Hormuška ožina ločuje Omanski in Perzijski zaliv. Foto: Reuters

Iranska revolucionarna garda je ladijske prevoznike že v soboto po tem, ko so ZDA skupaj z Izraelom napadle Iran, pozvala, naj njihova plovila ne vstopajo v Hormuško ožino, a je ladijski promet skozi morski preliv še vedno potekal. Danes je ožino po zadnjih informacijah prečkalo izredno malo plovil – večina jih na razplet dogodkov čaka v bližini.

21.01 Iranska revolucionarna garda ZDA svari, da ne bodo več varne

Iranska revolucionarna garda je danes opozorila ZDA, da te "ne bodo več varne", medtem ko se vojna na Bližnjem vzhodu po sobotni ameriško-izraelski operaciji na Iran nadaljuje že tretji dan. Iran je ZDA in Izrael obtožil napada na jedrski objekt v Natanzu v središču države, ki je bil ena glavnih tarč že v prejšnjih spopadih med temi državami junija lani. Iranski predsednik Masud Pezeškian je dejal, da Iran ne bo molčal po napadu na šolo.

"Sovražnik se mora zavedati, da je njegovih srečnih dni konec in da ne bodo več varni nikjer na svetu, niti v lastnih domovih," je danes zapisala enota Kuds, ki nadzira operacije iranske revolucionarne garde v tujini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iran je v odgovor na sobotno operacijo izvedel val povračilnih ukrepov, katerih tarča so bile tudi druge države ob Perzijskem zalivu, na katerih imajo ZDA svoje vojaške baze. Foto: Guliverimage

"Zločinska režima ZDA in Izraela sta v nedeljo popoldan v dveh brutalnih napadih znova napadla jedrski objekt Natanz," je v pismu Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA) zapisal vodja iranske agencije za jedrsko energijo Mohamad Eslami. Generalni direktor IAEA Rafael Grossi je sicer dejal, da ni "nobenih znakov", da bi bili prizadeti kakršnikoli jedrski objekti.

Pezeškian pa je dejal, da Iran ne bo "ostal tiho" po napadih na dekliško šolo in bolnišnico v Teheranu. "Napadi na bolnišnice so napadi na življenje samo. Napadi na šole so usmerjeni v prihodnost naroda (...) Svet mora to obsoditi," je zapisal na omrežju X.

"Iran ne bo molčal ali se vdal tem zločinom," je še dodal. Teheran trdi, da je bilo v sobotnem napadu na šolo na jugu države ubitih 168 ljudi, vendar ZDA in Izrael napada nista potrdila. Incident v teheranski bolnišnici se je zgodil v nedeljo.

18.11 Trump ne izključuje možnosti namestitve vojakov v Iranu

Ameriški predsednik Donald Trump je danes za ameriški časnik New York Post dejal, da ne izključuje možnosti napotitve kopenskih čet v Iran, če bo to potrebno. V pogovoru za časnik je izrazil pričakovanje, da konflikt ne bo trajal dolgo.

Trump je v pogovoru za New York Post po sobotni ameriško-izraelski vojaški operaciji v Iranu dejal, da nima pomislekov glede prisotnosti vojakov na terenu. Dodal je, da ZDA verjetno ne bodo potrebovale napotitve kopenskih čet v Iran, a bo to storil, če bo treba.

V nedeljo je v ločenem pogovoru za Daily Mail izrazil pričakovanje, da bo vojna trajala približno štiri tedne, v tokratnem pogovoru pa namignil, da bi bilo lahko to obdobje krajše. "Končala se bo precej hitro. Vse gre po urniku, precej pred rokom, kar zadeva iranskega vodstva – 49 ubitih. To naj bi trajalo štiri tedne, a smo vse storili v enem," je dodal.

Po mnenju Donalda Trumpa je največje presenečenje vojne z Iranom dejstvo, da je Iran s povračilnimi udarci napadel arabske države, med drugim Kuvajt, Bahrajn, Združene arabske emirate in Katar. Foto: Reuters

Predsednik je dejal, da ga ne skrbi iranska uporaba terorizma za maščevanje ZDA za napade. Pojasnil je še, da je končno odločitev o napadu na Iran sprejel po koncu četrtkovih pogovorov o iranskem jedrskem programu v Ženevi, deloma zaradi prejetih obveščevalnih podatkov, da Iran na skrivaj nadaljuje jedrske projekte.

Vztrajal je pri tem, da verjame, da je storil "pravilno stvar" in da ga večina Američanov podpira, čeprav uvodne ankete trdijo drugače, še navaja časnik. Trdil je, da bi bilo dovoljenje "norim ljudem", da pridobijo jedrsko orožje, hujša kot regionalni konflikt.

16.35 Hegseth: Posredovanje v Iranu ne bo vodilo v neskončno vojno

Posredovanje v Iranu ne bo vodilo v "neskončno vojno" in ne gre za vojno za spremembo režima v islamski republiki, je na današnji novinarski konferenci zatrdil ameriški obrambni minister Pete Hegseth, poroča britanski BBC. Ob tem je dejal, da ZDA žalujejo za štirimi ameriškimi vojaki, ki so od sobotnega začetka napadov izgubili življenja.

Čeprav je zagotovil, da vojaška operacija proti Iranu ne bo vodila v "neskončno vojno", ni podal natančne informacije, kako dolgo naj bi trajala. Po njegovih besedah je cilj ZDA uničiti iranske rakete in drugo varnostno infrastrukturo, ne pa graditi demokracije v Iranu.

Hegseth je dejal, da ZDA za zdaj nimajo vojakov na iranskem ozemlju, ni pa hotel izključiti te možnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Medtem je Caine po navedbah AFP pojasnil, da so ZDA dosegle zračno premoč nad Iranom, ki da ne bo zgolj okrepila varnosti ameriških sil, temveč jim bo omogočala nadaljevanje operacije. Foto: Reuters

"Zavlačevali so, kupovali so čas, da bi si ponovno napolnili zaloge raket in ponovno zagnali svoje jedrske ambicije," je iranskim oblastem očital Hegseth. Po njegovih besedah režimi, kot je iranski, ne smejo imeti jedrskega orožja.

Operacija v Iranu je najbolj smrtonosna, najbolj kompleksna in najbolj natančna zračna operacija v zgodovini, je dejal Hegseth. "Vojne nismo začeli, ampak jo s predsednikom (Donaldom) Trumpom končujemo," je dodal.

15.51 Iran grozi s silovitimi napadi na Ciper

"Američani so večino svojih letal premaknili na Ciper. Zaradi tega ga bomo z raketami napadli tako silovito, da bodo Američani primorani zapustiti otok," je po navedbah medija Khabar Fouri danes zagrozil iranski general Sardar Jabbari.

Ciper je sicer že bil tarča iranskega napada, in sicer je iranski dron shahed zadel britansko vojaško letališče Akrotiri na Cipru in povzročil manjšo gmotno škodo.

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve svetuje dodatno previdnost za potovanja na Ciper. Zaradi napada z dronom na britansko vojaško letališče Akrotiri na Cipru je več letalskih družb odpovedalo lete v to državo, zato državljane pozivajo, naj pri načrtovanju potovanj upoštevajo možnost nadaljnjih odpovedi letov, so navedli na spletni strani. Foto: Reuters

15.06 Teheran: Iran pripravljen na dolgo vojno

Iran je pripravljen na dolgotrajno vojno z ZDA in Izraelom, je danes sporočil sekretar iranskega vrhovnega sveta za nacionalno varnost Ali Laridžani. Ob tem je dejal, da se bo Iran branil ne glede na ceno. Teheran je medtem z raketami napadel prostore izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, je sporočila iranska revolucionarna garda.

"Iran se je za razliko od ZDA pripravil na dolgo vojno," je na omrežju X zapisali Laridžani, vodja iranskega sveta za nacionalno varnost.

Dodal je, da se bo islamska republika v vojni z ZDA in Izraelom, ki se po sobotnih ameriško-izraelskih napadih na Iran nadaljuje tretji dan, branila ne glede na ceno.

"Odločno se bomo branili in našo šest tisoč let staro civilizacijo ne glede na ceno, da bodo sovražniki obžalovali svoje napačne ocene," je zapisal Laridžani.

Iranska revolucionarna garda je medtem danes sporočila, da so njihovi raketni napadi ciljali prostore urada izraelskega premierja Netanjahuja, kot tudi sedež poveljstva izraelskih zračnih sil.

"Tarči napadov sta bili urad kriminalnega premierja sionističnega režima in sedež poveljstva zračnih sil režima," je iranska revolucionarna garda sporočila v izjavi za iransko tiskovno agencijo Fars.

14.29 Za potovanja na Ciper zunanje ministrstvo svetuje dodatno previdnost

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve svetuje dodatno previdnost za potovanja na Ciper. Zaradi napada z dronom na britansko vojaško letališče Akrotiri na Cipru je več letalskih družb odpovedalo lete v to državo, zato pozivajo državljane, naj pri načrtovanju potovanj upoštevajo možnost nadaljnjih odpovedi letov, so navedli na spletni strani.

Za potovanja na Ciper na ministrstvu svetujejo dodatno previdnost ter preverjanje in pridobitev informacij iz drugih virov. Kot so še navedli, lahko obstajajo določeni varnostni zadržki za potovanja v posamezne dele te članice EU.

13.58 Posnetek razkriva podzemno skladišče iranskih dronov

Iranska tiskovna agencija Fars, ki je povezana z Islamsko revolucionarno gardo, je objavila posnetek, ki prikazuje arzenal iranskih dronov, shranjenih v podzemnih rovih. Droni so nameščeni na raketnih izstrelovalnikih. Iz posnetka je razvidno, da so v podzemnih rovih izobešene iranske zastave.

Iranski droni Shahed imajo doseg dva tisoč kilometrov, kar zadošča za napade na Izrael in večino arabskih držav Perzijskega zaliva. To pomeni, da so v njihovem dosegu tudi nekateri deli južne in jugovzhodne Evrope.

Prav zato britanske in druge zahodne baze v vzhodnem Sredozemlju ostajajo v potencialnem dosegu iranskih dronov v primeru nadaljnjega stopnjevanja konflikta.

13.31 Šokantne podrobnosti o sestrelitvi treh ameriških F-15

Zjutraj je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek strmoglavljenja ameriškega letala F-15 v Kuvajtu. Iran je sporočil, da so njihove sile sestrelile letalo.

Oborožene sile Kuvajta so nato sporočile, da ni strmoglavilo samo to ameriško letalo, temveč naj bi bilo takih nesreč več. Izkazalo se je, da je kuvajtska zračna obramba pomotoma sestrelila lovska letala ameriških zračnih sil.

13.54 Umrl četrti pripadnik ameriške vojske

Od začetka konflikta z Iranom so življenje izgubili štirje ameriški vojaki, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Vojak, čigar ime še ni bilo objavljeno, je bil med prvimi iranskimi napadi hudo ranjen in je kasneje umrl.

Ameriški predsednik Donald Trump je že prej opozoril, da lahko pričakujejo dodatne žrtve, potem ko je sporočil, da so v prvih napadih umrli trije ameriški vojaki. "Žal jih bo verjetno še več, preden bo vsega konec. Tako pač je. Ampak storili bomo vse, kar je v naši moči, da to preprečimo," je dejal Trump.

13.25 Libanon prepovedal vojaške aktivnosti Hezbolaha

Libanonska vlada je danes uvedla prepoved vojaških dejavnosti šiitskega gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran, češ da so te nezakonite. Od gibanja je ob tem zahtevala predajo vsega orožja državi, je naznanil premier Navaf Salam.

Salam je ob naznanilu "takojšnje prepovedi" vseh Hezbolahovih varnostnih in vojaških in dejavnosti pojasnil, da te veljajo za nezakonite. Od gibanja, ki je zastopano tako v vladi kot parlamentu, je zahteval predajo orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

13.11 Iranski predsednik imenoval vršilca dolžnosti obrambnega ministra

Iranski predsednik Masud Pezeškijan je danes za vršilca dolžnosti obrambnega ministra imenoval generala iranske revolucionarne garde Madžida Ebnelrezo, potem ko je bil v sobotnih ameriških in izraelskih zračnih napadih na Iran ubit njegov predhodnik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Po odločitvi predsednika Masuda Pezeškijana je bil general revolucionarne garde Madžid Ebnelreza imenovan za vršilca dolžnosti obrambnega ministra," je sporočil tiskovni predstavnik predsednika.

12.30 Izrael ne vidi razloga za kopensko invazijo na Libanon

Izrael trdi, da za zdaj ni razloga za kopensko invazijo na Libanon, so pa napovedali krepitev napadov v Iranu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na terenu po besedah vojaškega tiskovnega predstavnika "v tem trenutku ni ničesar, kar bi narekovalo začetek kopenske invazije". Na vprašanje novinarjev, ali bo Izrael v Libanon poslal vojake, pa je po poročanju AFP odgovoril, da "kratkoročno, v tem neposrednem obdobju, ne".

Bo pa izraelska vojska po napovedih okrepila napade na Iran. "Vedno bolj bomo napadali ključne elemente tega režima in nadaljevali stopnjevanje škode. To bo trajalo, dokler bo treba," je po poročanju AFP dejal tiskovni predstavnik vojske.

12.25 ZDA in zavezniške zalivske države v napadih Irana vidijo nevarno eskalacijo

Dejanja Irana v regiji predstavljajo nevarno eskalacijo, ki ogroža stabilnost na Bližnjem vzhodu, so danes v izjavi posvarile ZDA in šest zavezniških zalivskih držav - Kuvajt, Savdska Arabija, Bahrajn, Katar, Jordanija in Združeni arabski emirati.

"Ciljanje civilistov in držav, ki ne sodelujejo v spopadih, je nepremišljeno ravnanje, ki spodkopava stabilnost," so države sporočile v skupni izjavi, ki jo je v arabščini posredovalo kuvajtsko zunanje ministrstvo in jo povzema britanski BBC.

Obenem so države ob nadaljevanju napadov v regiji poudarile svojo pravico do samoobrambe. Po njihovih navedbah so bile doslej napadene tarče v Bahrajnu, Iraku, Jordaniji, Kuvajtu, Omanu, Katarju, Savdski Arabiji in Združenih arabskih emiratih.

12.09 Oglasil se je Kremelj

Kremelj je sporočil, da je Rusija v nenehnem stiku z iranskim vodstvom in da so globoko razočarani nad razpletom dogodkov. Kot je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, Rusija analizira razmere in sprejema lastne sklepe. "Lahko rečem le, da smo v nenehnem stiku z iranskim vodstvom in se pogovarjamo o razmerah v tej državi. Hkrati nadaljujemo dialog z voditelji držav, ki jih je prizadel konflikt, vključno z državami Perzijskega zaliva," je povedal Peskov. Dodal je, da bo ruski predsednik Vladimir Putin danes opravil mednarodni telefonski klic v zvezi z Iranom, pri čemer ni razkril, s kom.

Putin se je sicer oglasil že v nedeljo in obsodil atentat na iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneija kot "ciničen" umor. Rusko zunanje ministrstvo je ZDA in Izrael obtožilo, da Bližnji vzhod potiskata "v brezno nenadzorovane eskalacije".

11.55 Na mesto v ZAE padli ostanki drona

Iz mesta Ras Al Khaimah v Združenih arabskih emiratih sporočajo, da je na območje vasi Al-Hamra padlo več ostankov drona, potem ko jih je uspešno prestregla zračna obramba.

Iranian kamikaze drone strikes hit UAE's Ras Al Khaimah. pic.twitter.com/KwXyJq9cAv — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

11.16 Zaradi odpovedi poletov se domov po ocenah ne more vrniti okoli tisoč Slovencev, med njimi tudi znane vplivnice

Zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in odpovedi poletov je med potniki, ki so obtičali v Dubaju, po ocenah nekaj več kot 200 slovenskih turistov. Približno 800 se jih domov ne more vrniti iz Azije in Oceanije, je za STA dejal generalni sekretar združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević. Agencije pravijo, da so s potniki v stalnem stiku.

V Dubaju so ostale ujete tudi številne slovenske vplivnice. Na družbenih omrežjih svoje sledilce stalno obveščajo o razmerah, ob tem pa poudarjajo, da zaradi strogih pravil ne smejo deliti vseh podrobnosti.

11.05 Francija, Nemčija in Velika Britanija pripravljene na obrambne ukrepe proti Iranu

Francija, Nemčija in Velika Britanija so izrazile pripravljenost braniti svoje interese in zaveznice v Zalivu z "obrambnimi ukrepi" proti Iranu, so v nedeljo sporočili voditelji trojice držav, katerih oporišča oz. vojaki v regiji so bili prejšnji konec tedna prav tako tarče iranskih napadov. Obenem je na območju veliko njihovih državljanov.

11.07 Iran: Napadli so naš poligon za jedrske objekte

Iranski veleposlanik pri Združenih narodih Reza Najafi je ob robu izredne seje sveta guvernerjev IAEA o Iranu sporočil, da je bil včeraj med ameriško-izraelsko vojaško operacijo zadet iranski jedrski poligon v mestu Natanz.

"Včeraj so ponovno napadli iranske miroljubne in zaščitene jedrske objekte," je povedal Najafi. Na vprašanje Reutersa, kateri objekti so bili prizadeti, je odgovoril: "Natanz."

10.56 Vodja IAEA: Razmere so zelo skrb vzbujajoče. Pozivam k zadržanosti, da se izognemo nadaljnji eskalaciji.

Generalni direktor agencije za atomsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je sporočil, da za zdaj ni poročil, da bi Izraelci in Američani zadeli iranske jedrske objekte. "Ni nobenih znakov, da bi bil kakšen jedrski objekt poškodovan ali prizadet," je Grossi povedal ob začetku današnje izredne seje sveta guvernerjev IAEA o Iranu, kjer sodeluje 35 držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da se poskusi vzpostavitve stika z iranskimi jedrskimi regulativnimi organi nadaljujejo, vendar neuspešno. "Prizadevanja za stik z iranskimi jedrskimi regulativnimi organi še potekajo, vendar za zdaj ni bilo odgovora. Upamo, da bo ta prepotrebni komunikacijski kanal čim prej ponovno vzpostavljen," je dejal Grossi.

Ob tem je ocenil, da so razmere na Bližnjem vzhodu zelo skrb vzbujajoče. "Naj poudarim, da je situacija zelo skrb vzbujajoča. Ne moremo izključiti možnosti radiološkega izpusta s hudimi posledicami, vključno z morebitno nujno evakuacijo (...) večjih mest," je pojasnil Grossi. Vse vpletene je pozval k zadržanosti, da se ne bi zgodili nadaljnja eskalacija konflikta in jedrska katastrofa.

Opozoril je na povečano tveganje za jedrsko varnost v regiji, tudi zato, ker je bilo poleg Irana napadenih več drugih držav, ki imajo prav tako jedrske objekte, med drugim delujoče jedrske elektrarne in z njimi povezana skladišča goriva.

10.24 Izraelske obrambne sile: Postopoma bomo začeli odpirati zračni prostor

Izrael bo postopoma začel odpirati zračni prostor, napoveduje poveljstvo za domovinsko varnost. Ob tem dodajajo, da bo zračni promet potekal na nadzorovan in usklajen način ter v skladu z oceno varnostnih razmer. Izraelski zračni prostor je sicer zaprt od začetka konflikta z Iranom v soboto zjutraj.

10.20 Izraelski obrambni minister: Vodja Hezbolaha je tarča likvidacije

Izraelski obrambni minister Israel Katz je dejal, da je generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasim zdaj "tarča likvidacije".

Kasim je na mestu vodje Hezbolaha nasledil Hasana Nasralaha, ki ga je Izrael ubil 27. septembra 2024.

10.13 Rdeči polmesec: V napadih ubitih najmanj 555 ljudi

Iranska humanitarna organizacija Rdeči polmesec je sporočila, da je bilo v izraelsko-ameriških zračnih napadih v Iranu ubitih najmanj 555 ljudi.

10.05 Napad na tanker pri Omanu: ladjarji bežijo iz Hormuške ožine

Foto: Reuters Napad na tanker Skylight pri obali Omana, tik pred vstopom v Hormuško ožino, je poškodoval štiri člane posadke, posadko pa so z ladje evakuirali. Veliki ladjarji medtem že ustavljajo ali preusmerjajo plovbo, ker se tveganje na najpomembnejši pomorski poti za nafto hitro stopnjuje.

9.53 Spopadi zajeli tudi Irak

Spopadi med Izraelom, ZDA in Iranom so zajeli tudi Irak, kjer deluje več islamističnih skupin, povezanih z Iranom. Proiranska paravojaška islamistična skupina Kataib Hezbolah, ki deluje v Iraku, je danes sporočila, da je bilo njeno vojaško oporišče Jurf al Nasr tarča napadov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za eno najmočnejših takih militantnih skupin v Iraku, ki je bila ustanovljena leta 2003 ter je od takrat sodelovala v številnih spopadih v Iraku in drugod na Bližnjem vzhodu, med drugim v sirski državljanski vojni. Prizadeva si za vzpostavitev proiranske vlade v Iraku in izgon ameriških sil iz države, pri čemer je bila deležna tudi precejšnje podpore iz Irana.

Od sobote je bilo v Iraku ubitih okrog deset proiranskih borcev različnih oboroženih skupin, vključno z več pripadniki skupine Kataib Hezbolah.

O napadih z droni, ki so bili sicer prestreženi, so medtem poročali tudi iz mesta Erbil – prestolnice iraškega Kurdistana, avtonomne kurdske regije na severu države, kjer delujejo koalicijske sile pod vodstvom ZDA in kompleks ameriškega konzulata. Eksplozije je bilo danes slišati v bližini letališča v Erbilu, blizu katerega so nastanjeni ameriški diplomati in vojaki.

9.35 EU pozvala k zadržanosti na Bližnjem vzhodu

EU je po nedeljski izredni videokonferenci zunanjih ministrov držav članic o dogajanju na Bližnjem vzhodu pozvala k maksimalni zadržanosti, zaščiti civilistov in spoštovanju mednarodnega prava. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas pa je ob tem napovedala krepitev pomorske misije EU za zaščito plovbe v Rdečem morju Aspides.

9.16 V zalivskih državah poročajo o novih eksplozijah

Iz Dohe, Dubaja ter glavnih mest Kuvajta in Bahrajna poročajo o novih eksplozijah. Te je bilo slišati tudi v Jeruzalemu, kjer so sprožili še sirene, ki opozarjajo na zračne napade.

9.05 Iran napadel naftne objekte v Savdski Arabiji

Iran je z brezpilotnimi letalniki Shahed izvedel napad na rafinerijo državnega naftnega in plinskega podjetja Saudi Aramco v mestu Ras Tanura v Savdski Arabiji. Po poročanju Sky News Arabia je rafinerija Aramco prenehala delovati.

Ras Tanura je eno najpomembnejših energetskih središč na svetu. Leži na vzhodni obali Savdske Arabije in služi kot ključno središče za transport nafte s tankerji v ZDA, Azijo in Evropo.

Ras Tanura velja za eno največjih in najpomembnejših izvoznih terminalov za surovo nafto. Foto: Profimedia

Cena nafte in zemeljskega plina navzgor



Zaradi vojaškega konflikta so cene nafte v današnjem azijskem trgovanju poskočile za več kot šest odstotkov.



Cena zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena aprila, se je danes povzpela nad 70 dolarjev in poskočila za 12 odstotkov. Nato se je spustila in je bilo treba za 159-litrski sod odšteti 71,17 dolarja, kar je 6,2 odstotka več kot ob koncu trgovanja v petek.



Severnomorska nafta brent za dobavo aprila je bila s 77,57 dolarja dražja za 6,4 odstotka. Cena se je za kratek čas dvignila celo nad 82 dolarjev in je poskočila za 14 odstotkov.



Naftne trgovce skrbijo motnje v dobavi, pa tudi to, da bodo napadi zavrli okrevanje svetovnega gospodarstva in znova sprožili inflacijo. Iran je namreč zaprl pomembno Hormuško ožino, ki Perzijski zaliv povezuje z odprtim morjem. Skoznjo potuje okoli 20 odstotkov svetovne nafte in približno toliko svetovne zaloge utekočinjenega zemeljskega plina. V nedeljo je bilo tam napadenih več ladij, svetovni ladjarji so začeli preusmerjati svoje ladje.



Analitiki ocenjujejo, da se bo zaradi strme rasti stroškov zavarovanja ladijskih prevozov nafte cena za sod lahko dvignila na 90 dolarjev, je na spletni strani poročala agencija Reuters.



Zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu precejšnjo rast beležijo delnice vodilnih ruskih naftnih in plinskih podjetij. Analitiki napovedujejo, da bi se ta trend lahko nadaljeval. Menijo, da bi se lahko povpraševanje po ruski nafti povečalo, saj se ta pojavlja kot alternativa dobavam iz Perzijskega zaliva, ki so zaradi napadov postale negotove.



Poleg nafte so poskočile tudi cene zemeljskega plina v Evropi, in sicer za več kot 20 odstotkov. S terminskimi pogodbami za dobavo v aprilu so zjutraj na vozlišču TTF na Nizozemskem trgovali po približno 470 dolarjev za tisoč kubičnih metrov oziroma po 38,67 evra za megavatno uro plina. Cene plina v Evropi so na najvišji ravni od konca januarja.

8.58 Ubit vodja Hezbolaha

Izraelske sile so danes izvedle napade na Libanon, vključno s prestolnico Bejrut. Po poročanju savdskih medijev je bil v napadu ubit vodja parlamentarnega krila Hezbolaha Mohammad Raad.

8.11 Iranski zunanji minister v pismu ZN umor Hameneja označil za strahopetno teroristično dejanje

Iranski zunanji minister Abas Aragči je v nedeljo v pismu generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu zapisal, da je bil umor iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja strahopetno teroristično dejanje, ki predstavlja neposreden napad na temeljna načela mednarodnega prava, poroča televizija CBS.

Ni še jasno, kdo bo nasledil Hameneja na čelu države, vendar pa je Aragči v pogovoru za televizijo ABC zagotovil, da njegova smrt in smrt drugih visokih voditeljev države ne pomeni, da je delovanje obrambe države onemogočeno.

"Podobno se je zgodilo junija lani, ko nas je napadel Izrael. Ubili so nekaj naših vodilnih poveljnikov, vendar smo jih hitro nadomestili in v manj kot 12 urah smo lahko začeli povračilne ukrepe," je dejal minister. Iran med nadaljevanjem ameriško-izraelskih napadov z raketami in droni obstreljuje Izrael in ameriška oporišča v regiji.

7.36 Iran napadel ameriško ambasado v Kuvajtu

Nad ameriško ambasado v Kuvajtu se je danes zjutraj dvigal velik oblak dima, v bližini je bilo po poročanju prič videti večje število varnostnih sil, reševalnih vozil in gasilcev.

"Nad Kuvajtom še vedno obstaja nevarnost napadov z raketami in droni. Ne prihajajte na veleposlaništvo. Poiščite zatočišče v svojem stanovanju na najnižji možni etaži in se umaknite od oken. Ne hodite ven. Osebje se je zateklo na varno," je kasneje sporočilo veleposlaništvo ZDA.

Smoke was seen rising from the U.S. Embassy compound in Kuwait after Iran launched strikes targeting American positions in the Gulf, marking a sharp escalation in regional tensions.



📹: PTI pic.twitter.com/zrTinHjNuU — The Hindu (@the_hindu) March 2, 2026

7.34 Britanska vojaška baza na Cipru tarča napada z dronom

Britansko letalsko oporišče Akrotiri na Cipru je bilo tarča napada z dronom. Britansko obrambno ministrstvo je preteklo noč potrdilo napad in sporočilo, da v njem ni bil nihče poškodovan, poročajo tuje tiskovne agencije.

7.15 Strmoglavil ameriški F-15

Po družbenih omrežjih se širi posnetek strmoglavljenja ameriškega letala F-15 v Kuvajtu. Oborožene sile Kuvajta so sporočile, da ni strmoglavilo samo to ameriško letalo, temveč naj bi bilo takih nesreč več.

6.33 Izrael napadel Libanon po napadu Hezbolaha

Izraelske sile so danes izvedle napade na Libanon, vključno s prestolnico Bejrut, potem ko je šiitsko gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, ponoči izstrelilo rakete nad Izrael v maščevanju za umor iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja.

6.03 Eksplozije v Dubaju, Abu Dabiju in Dohi. Iran: Z ZDA se ne nameravamo pogajati.

"Ameriški predsednik Donald Trump je s svojimi lažnimi upi regijo pahnil v kaos in je zdaj zaskrbljen zaradi nadaljnjih žrtev ameriških vojakov," je na družbenem omrežju X zapisal najvišji iranski uradnik za nacionalno varnost Ali Laridžani, ki velja za eno najvplivnejših oseb v državi.

"S svojimi blodnjavimi dejanji je svoj slogan Amerika na prvem mestu spremenil v Izrael na prvem mestu in ameriške vojake žrtvoval za izraelsko željo po prevzemu oblasti," je dodal. Ob tem je Laridžani, ki je bil ključni svetovalec pokojnega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, dejal, da invazije niso sprožile iranske sile.

CNN medtem poroča, da njihove ekipe na terenu poročajo o glasnih eksplozijah v Dubaju, Abu Dabiju in Dohi. V Dubaju so slišali dve zaporedni eksploziji in videli vojaška letala, ki so letala nad njimi. Precej glasne poke je bilo slišati tudi v katarski prestolnici, medtem ko iz Abu Dabija poročajo o ogromni eksploziji. Sirene so se oglasile tudi v Bahrajnu, kjer so prebivalce pozvali, naj ostanejo mirni in se zatečejo na najbližje varno mesto.

Najvišji iranski uradnik za nacionalno varnost Ali Laridžani Foto: Reuters

Iz Dohe, Dubaja ter glavnih mest Kuvajta in Bahrajna poročajo o novih eksplozijah, potem ko je Iran v odgovor na izraelsko-ameriške napade v preteklih dneh že izvedel več napadov na cilje v zalivskih državah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V katarski prestolnici Doha, bahrajnskem glavnem mestu Manama in v Dubaju, mestu z največ prebivalci v Združenih arabskih emiratih, so danes po navedbah AFP poročali o novih eksplozijah. Te je bilo slišati tudi v Jeruzalemu, kjer so sprožili tudi sirene, ki opozarjajo na zračne napade.

O eksplozijah so poročali tudi iz Kuvajta. Dopisniki AFP so ob tem opazili dim, ki se dviga iz poslopja tamkajšnjega ameriškega veleposlaništva.

V Združenih arabskih emiratih so od sobote našteli tri smrtne žrtve in več kot 50 ranjenih, eno smrtno žrtev pa so iranski izstrelki zahtevali v Kuvajtu, kjer je bilo ranjenih več kot 30 ljudi. Notranje ministrstvo v Bahrajnu je danes sporočilo, da je v iranskih napadih umrla ena oseba, s čimer se je skupno število smrtnih žrtev v iranskih povračilnih napadih na zalivske države od sobote povečalo na pet.