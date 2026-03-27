Petek, 27. 3. 2026, 18.30

Nasvet za izlet v hribe (125.)

Na Veliki planini jih še lep čas ne bo, na Mrzlem vrhu so žafrani že privabljali množice

Mrzli vrh | Mrzli vrh oziroma Loncmanova Sivka je ena bolj obiskanih tur v marcu. | Foto Matej Podgoršek

Mrzli vrh oziroma Loncmanova Sivka je ena bolj obiskanih tur v marcu.

Foto: Matej Podgoršek

Zima se še kar noče posloviti, zato marčevske pomladne pohodniške ture niso bile tako lepe kot v prejšnjih letih, saj sta tudi dež in mraz nekoliko zdelala cvetočo spomladansko reso nad Celjem, pa tudi velikonočnice na Boču in nenazadnje žafrane na Mrzlem vrhu nad Žirmi. Ob novem sneženju bomo na žafrane na Poreznu ter predvsem na Veliki planini in Menini planini očitno čakali še lep čas, morda vse do maja. Mrzli vrh nad Žirmi je bil zadnje tedne precej obiskan. Vredno pa ga je obiskati kadarkoli v letu tudi zaradi tamkajšnje planinske koče z lepim razgledom, koče Mrzl'k. Gre za lahko turo za vse generacije.

Na Mrzlem vrhu so žafrani v polnem razcvetu. | Foto: Matej Podgoršek Na Mrzlem vrhu so žafrani v polnem razcvetu. Foto: Matej Podgoršek Mrzli vrh nad Žirmi je pravzaprav zaselek sredi Cerkljanskega hribovja. Tamkajšnji manj izraziti vrhovi se imenujejo Sivke. Najvišja ima tisoč metrov, preostale nekoliko manj. Najbolj znana je Loncmanova Sivka (987 metrov nadmorske višine), ki jo običajno kar enačimo z Mrzlim vrhom. Ta še pred kakšnimi desetimi leti ni bil posebej znan planinski cilj, nato pa so se razmahnila družbena omrežja in marčevske fotografije preprog žafranov so sem gor privabile množice izletnikov. Vendar je lahko lep pohodniški cilj vse leto, saj gre za lažjo in krajšo turo s približno uro in pol vzpona ter 500 višinskimi metri, ki ima na enem od vrhov tudi planinsko kočo. Kočo Mrzl'k je Planinsko društvo Žiri pred desetimi leti obnovilo. Sicer je tu prva koča stala na temeljih stare graničarske karavle. Tu je namreč potekala Rapalska meja.

V videoposnetku poglejte, kako je videti vzpon do koče Mrzl'k iz Ledinice:

Manjše urejeno parkirišče je pred vasjo Ledinice, ob Poljanski Sori, tik pod cerkvijo svete Ane. | Foto: Matej Podgoršek Manjše urejeno parkirišče je pred vasjo Ledinice, ob Poljanski Sori, tik pod cerkvijo svete Ane. Foto: Matej Podgoršek Izhodišč in poti na Mrzli vrh je več, tisto iz samega središča Žirov (prek Breznice) smo vam pred nekaj leti že predstavili. Tokrat smo izbrali najbolj priljubljeno izhodišče na začetku vasi Ledinice (484 metrov), kjer je ob Poljanski Sori urejeno manjše parkirišče. Od tu na Mrzli vrh sicer vodita dve poti – po grebenu Ledinskega griča in čez Jarčji dol. Na obeh se naredi dobrih 500 višinskih metrov, vzpon pa traja manj kot uro in pol. 

Za vzpon čez Jarčji dol sledimo tabli za Mrzli vrh, ki nas usmeri do cerkve svete Ane. Od tam se po cesti spustimo nekaj deset metrov proti vasi in na razpotju nadaljujemo desno. Makadamska cesta se konča pri zadnji hiši, slabše markirana pot pa se nadaljuje sprva po vlaki, nato prečkamo travnik in stopimo na eno od lokalnih asfaltnih cest. Po tej (po Jarčji dolini) nadaljujemo kar nekaj časa, vse do konca ceste. Od tam sledi še zadnji del vzpona po planinski poti do koče Mrzl'k.

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.
Upamo, da najdete tudi kaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu
več videoposnetkov pa najdete na njegovem kanalu na YouTubu.
Ko smo enkrat na grebenu Ledinskega griča, ni težko slediti markirani planinski poti. | Foto: Matej Podgoršek Ko smo enkrat na grebenu Ledinskega griča, ni težko slediti markirani planinski poti. Foto: Matej Podgoršek Tudi za najbolj priljubljeno pot na Mrzli vrh, torej po grebenu Ledinskega griča, je bilo po starem mišljeno, da gremo mimo cerkve svete Ane in do prej omenjene zadnje hiše. Tam se je markirana pot nekdaj nadaljevala naravnost navzgor na greben, a ga je lastnik zemljišča ogradil z visoko ograjo. Nekaj deset metrov naprej na zgoraj omenjeni vlaki so pohodniki naredili "obvoz", ki pa ga je težko opaziti, saj gre za res ozko stezo. Tam je sicer tabla, ki bi nas morala usmeriti levo navzgor, a je nedavno ležala na tleh in ni bilo jasno, kam vodi pot. Če nam tu le uspe priti na greben, nato ni več nobenih dilem. Pot nato poteka v zložnem vzponu slabo uro do zaselka Mrzli vrh.

Če ne želimo priti v dilemo, kako na omenjeni greben, pa je najlažje, da se z izhodišča sprehodimo po cesti do vasi Ledinice. Tu je pot po novem markirana. Nekaj deset metrov za mizarstvom nas markacije usmerijo desno navzgor na strmo vlako. Ta obide prej omenjeno zagrajeno parcelo in tako dosežemo grebensko pot. Od tam pa samo pogumno na vrh! 

Pogled pred planinsko kočo M'rzlk na zaselek Mrzli vrh in Loncmanovo Sivko. | Foto: Matej Podgoršek Pogled pred planinsko kočo M'rzlk na zaselek Mrzli vrh in Loncmanovo Sivko. Foto: Matej Podgoršek

Koča Mrzl'k (957 metrov) in Loncmanova Sivka (987 metrov)

Izhodišče: Ledinice (484 metrov)
Višinska razlika: 560 metrov
Čas za vzpon: ura in pol
Dolžina poti: 12 kilometrov
Zahtevnost: lahka markirana pot 

Zemljevid poti do koče Mrzl'k najdete na maPZS.

Planinska koča Mrzl'k | Foto: Matej Podgoršek Planinska koča Mrzl'k Foto: Matej Podgoršek Ko dosežemo zaselek, je levo z makadamske ceste še nekaj minut hoje do Loncmanove Sivke, kjer je največ žafranov. V desno pa se nadaljuje markirana pot do planinske koče Mrzl'k. Do tja je še dobrih pet minut. Tu se priključimo poti ob Rapalski meji, ki je označena s številnimi informativnimi tablami. Tik pod kočo se nam odpre lep pogled v smeri zahoda, vse do Bevkovega vrha (še dve uri hoje), ob dobri vidljivosti pa bomo za njim videli Kojco, Krn in Matajur. Pred kočo Mrzl'k je lep pogled na Loncmanovo Sivko, v smeri severa pa se vidi tudi Blegoš.

V dolino se vrnemo po isti poti. 

Dež in mraz, ki sta se v zadnjih tednih izmenjavala z lepimi sončnimi dnevi, sta žafrane precej zdelala. | Foto: Matej Podgoršek Dež in mraz, ki sta se v zadnjih tednih izmenjavala z lepimi sončnimi dnevi, sta žafrane precej zdelala. Foto: Matej Podgoršek

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.