Van der Poelu tretjič zapored klasika E3 Saxo Classic

Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel je še tretjič zapovrstjo dobil belgijsko dirko E3 Saxo Classic v Harelbekeju. Še tretjič je bil kolesar ekipe Alpecin-Premier Tech najboljši po samostojnem pobegu, tokrat najbolj tesno, najbližje zasledovalce je premagal za pet sekund.

Drugo mesto je na dirki, ki je zelo podobna spomeniku po Flandriji, saj je polna odsekov s tlakovanimi cestišči in klanci, zasedel Per Strand Hagenes, tretje pa Florian Vermeersch, Belgijec bo čez dober teden na Flandriji glavni pomočnik Tadeju Pogačarju. Slovenski as, ki je leta 2023 tu zasedel tretje mesto, za Woutom van Aertom in van der Poelom, tokrat ni nastopil.

Mathieu van der Poel Foto: Guliverimage Če je prejšnji preizkušnji Nizozemec dobil zanesljivo, pa je bil tokrat najboljši po pravi drami. Potem ko je dobrih 45 kilometrov ušel tekmecem, si že nabral več kot minuto prednosti, se je ta v zadnjem delu začela topiti.

Skupina štirih kolesarjev, v kateri je večinoma ritem narekoval Vermeersch, ki je imel sredi etape tudi tehnične težave in je moral loviti "peleton", mu je že prišla povsem za hrbet, nato pa nehala sodelovati, kar je van der Poel, izkoristil in se še enkrat odpeljal naprej. S tretjo zmago se je približal Belgijcu Tomu Boonenu, ta je dirko, ki je letos doživela 68. izvedbo, dobil petkrat.

"Za zmago sem res vesel, a me je stala veliko energije. Prepričan sem bil, da bom uspel, toda pet kilometrov pred ciljem se mi noge niso obračale, kot je treba. Pogledal sem nazaj, skupina je bila povsem za mano. Rekel sem si, če jo bom počakal, bom peti, saj nisem imel več nog za sprint. Stisnil sem zobe, res sem na koncu dal od sebe svoj maksimum," je vidno izčrpan dejal van der Poel.

Od Slovencev je bil na dirki najbolj aktiven Jan Tratnik (Red Bull-Bora hansgrohe), ki je nekajkrat poskušal z napadi, a ti mu niso prinesli veliko. Na koncu 208,8 kilometrov dolge preizkušnje je zaostal dve minuti in 53 sekund in zasedel 48. mesto, Matej Mohorič (je bil z istim zaostankom 56.), Žak Eržen (Bahrain-Victorious) pa je odstopil.

E3 Saxo Classic:



1. Mathie van der Poel (Niz/Alpecin-Premier Tech) 4:45:14

2. Per Strand Hagenes (Nor/Visma Lease a Bike) +0:05

3. Florian Vermeersch (Bel/UAE Emirates-XRG)

4. Stan Dewulf (Bel/Decathlon CMA)

5. Jonas Abrahamsen (Nor/UNo-X Mobility)

6. Tobias Lund Andtresen (Dan/Decathlon CMA) +0:24

7. Christophe Laporte (Fra/Visma Lease a Bike)

8. Gianni Vermeersch (Bel/Visma Lease a bike)

9. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek)

10. Matteo Trentin (Ita/Tudor)

...

48. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe) +2:53

56. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious)