Napad na tanker Skylight pri obali Omana, tik pred vstopom v Hormuško ožino, je poškodoval štiri člane posadke, posadko pa so z ladje evakuirali. Veliki ladjarji medtem že ustavljajo ali preusmerjajo plovbo, ker se tveganje na najpomembnejši pomorski poti za nafto hitro stopnjuje. Trgi so se odzvali takoj – nafta se draži, z njo pa raste pritisk tudi na cene goriv.

Napad na tanker pri Omanu in poškodovani člani posadke

V bližini obale Omana, pri vstopu v Hormuško ožino, je bil tarča napada tanker Skylight. Po prvih informacijah so bili poškodovani štirje člani posadke, posadko pa so z ladje evakuirali.

Napad prihaja v trenutku, ko se varnostne razmere v regiji hitro slabšajo, incidenti na morju pa se selijo tudi v območja, ki so bila do zdaj relativno mirna.

Zakaj je odziv ladjarjev pomembnejši od enega napada

Nemški velikan Hapag-Lloyd je objavil, da začasno ustavlja tranzite skozi Hormuško ožino. V obvestilu so zapisali, da do nadaljnjega prehode zaustavljajo.

Hormuška ožina predstavlja pomembno pot za prevoz nafte v svet. Foto: Reuters

Podobno reagirajo tudi drugi veliki igralci, ki spreminjajo načrte plovbe ali ladje usmerjajo v varnejša območja oziroma na daljše poti. To pomeni več zamud, višje stroške in potencialno dražji transport blaga proti Evropi.

Pisali smo že, da gre približno 20% nafte skozi Hormuško ožino na vse konce sveta.

Iran govori o "nepooblaščenem prehodu" in potopljeni ladji

Iz Teherana prihajajo sporočila, da naj bi Iran ukrepal proti plovilu, ki naj bi "kljubovalo navodilom" glede prehoda skozi ožino.

Je Hormuška ožina zaprta ali ne? Zmeda, ki že sama povzroča škodo

Del informacij kaže na zelo stroge omejitve, drugi kanali pa poudarjajo, da formalna razglasitev popolne zapore ni nedvoumno potrjena. V takšnem okolju ladjarji pogosto ravnajo po najslabšem scenariju, ker je tveganje za posadke in tovor preprosto preveliko.

Zakaj je to pomembno: cena nafte, inflacija in dobavne verige

Hormuška ožina ni le regionalna točka na zemljevidu, je ena ključnih svetovnih žil za nafto in energente. Če se prehodi zmanjšajo ali ustavijo, se pritisk hitro prelije v cene surove nafte, nato v cene goriv, transportne stroške in posredno v inflacijo v EU.

Cene nafte so v današnjem azijskem trgovanju zaradi vojaškega konflikta na Bližnjem vzhodu poskočile za več kot šest odstotkov. Analitiki ocenjujejo, da se bo zaradi strme rasti stroškov zavarovanja ladijskih prevozov nafte cena za sod lahko dvignila na 90 dolarjev.