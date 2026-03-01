Slovenska popotnica Andreja Počkaj je med potjo proti Bangkoku obtičala na letališču v Dubaju, kjer je letalski promet obstal po nenadni odpovedi letov in zaprtju letališča. Potniki še vedno nimajo jasnih informacij o tem, kaj se dogaja in kdaj bodo lahko nadaljevali pot. "Tu smo kot v vakuumu," za Siol.net opisuje razmere in dodaja, da imajo pogosto prav tisti na kraju samem najmanj zanesljivih informacij.

Slovenska popotnica Andreja Počkaj je med prestopanjem v Dubaju obstala na poti proti Tajski, potem ko je bil njen nadaljnji let odpovedan. V mesto je prispela v petek, od koder bi morala v soboto zvečer nadaljevati pot. Čez dan je bilo po njenih besedah stanje še mirno, nato pa so začele prihajati informacije o zapletih in letalski promet se je ustavil.

Na poti je bila z letom, ki je predvideval daljši prestop, saj bi morala v emiratu čakati približno 23 ur. Nadaljnji let je imela predviden v soboto okoli 20. ure. "Čez dan je bilo vse v redu, potem pa so začele prihajati informacije in zavladala je manjša panika. Tu sem obtičala, ne morem ne nazaj ne naprej," opisuje razmere.

Po njenih besedah je bila situacija sprva nejasna, saj potniki niso vedeli, kaj se dogaja in kakšni bodo nadaljnji koraki. Informacije so spremljali predvsem prek medijev.

Odpovedi letov in omejene informacije

Počkaj je med čakanjem koristila hotelsko nastanitev, ki jo ob daljših prestopih organizirajo na letališču. Po njenih besedah je pričakovala, da bo organizacija potovanja kljub čakanju potekala brez težav.

Namesto tega je prejela obvestilo, da je njen let odpovedan. "Morali bi iti danes zjutraj, pa je bilo tudi to odpovedano," pravi. Letališče je bilo po njenih informacijah zaprto do 15. ure, zato potniki niso mogli nadaljevati poti.

Dodatna težava je pomanjkanje informacij. Na informacijskem mestu prevoznika v hotelu po njenih besedah že od prejšnjega dne ni bilo osebja, zato potniki niso mogli dobiti pojasnil o nadomestnih letih ali novih terminih.

Slovenska popotnica Andreja Počkaj je med potjo proti Bangkoku obtičala na letališču v Dubaju, kjer so zaradi izrednih razmer odpovedali polete in začasno zaprli letališče. Foto: Guliverimage

Ljudje so vznemirjeni, ampak ni splošne panike

Kljub negotovosti razmere med čakajočimi ostajajo mirne. "Ljudje so zelo potrpežljivi, čakajo. Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo, vsi smo v isti situaciji," opisuje. Dodaja, da je čutiti napetost tako med potniki kot zaposlenimi, vendar splošne panike ni.

Posebej jo je presenetilo, da je do zapletov prišlo prav v enem največjih tranzitnih letalskih vozlišč na svetu. "Nisem si mislila, da bo ravno tu vse obstalo," pravi. Ob tem dodaja, da ima občutek, kot da so potniki odrezani od dogajanja in da imajo pogosto najmanj informacij prav tisti, ki so na kraju samem.

Težave potnikov in logistični zapleti

Ena od težav, s katero se sooča več potnikov, je nedostopna prtljaga. Počkaj je povedala, da svojih stvari nima pri sebi in da je morala kupiti osnovna oblačila. "To me najbolj jezi, ampak v resnici je to zadnja stvar," pravi in doda, da pričakuje, da svoje prtljage ne bo nikoli več videla.

Opisala je tudi primer dveh starejših potnic, ki sta potovali iz Avstralije proti Nizozemski. Ena od njiju je ostala brez zdravil, ki jih je imela v oddani prtljagi, do njih pa nista mogli priti. Počkaj poudarja, da so takšni primeri bistveno resnejši od njenega.

Razmere v mestu

Čeprav so razmere na letališču negotove, življenje v mestu po njenih besedah oziroma po tem, kar vidi, večinoma poteka normalno. Javni promet deluje, ljudje se vozijo z avtomobili, večina storitev je odprtih.

Povedala je, da je zjutraj in kasneje slišala nekaj pokov, vendar sama ne more oceniti njihovega izvora ali pomena. Po informacijah, ki jih je prejela, naj bi bil dostop do nekaterih delov središča omejen, med drugim tudi v okolico stolpnice Burj Khalifa.

"Ko pa bolj pogledam, je zelo mirno," pravi.

Andreja Počkaj je solo popotnica, ki ljubezen do potovanj rada deli s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. Foto: Ana Kovač

Počkaj pravi, da je na potovanjih doživela že različne zaplete, od zamujenih letov do izgubljenega potnega lista, vendar česa podobnega še ne. Situacijo opisuje kot nenavadno in nepričakovano izkušnjo.

"Da bi šla na potovanje in pristala v vojni, tega si nisem mislila," pove. Kljub temu ostaja mirna in poudarja, da zaupa, da se bo situacija razrešila.

Nejasen čas nadaljevanja poti

Za zdaj ni jasno, kdaj bodo potniki lahko nadaljevali potovanja. Po zadnjih informacijah, ki krožijo med čakajočimi, naj bi v Dubaju ostali še vsaj štiri dni, vendar uradne potrditve tega ni. "Ogromno je informacij, različne so, ni pa zanesljive informacije," pravi. Večina potnikov tako čaka na nadaljnja obvestila letalskih družb.

Počkaj je medtem v stiku z družino, prijatelji in sledilci na družbenih omrežjih, kjer poroča o razmerah. "Vsi čakamo in bomo videli, kaj bo," sklene in doda: "Pošiljam pozdrave iz Dubaja, ki tokrat niso nič kaj prijetni."