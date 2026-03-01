V soboto so Izraelci in Američani skupaj začeli z napadi na Iran. Napadi so bili med drugim že usodni za ajatolo Alija Hameneja. Iranci so odgovorili z napadi z raketami in droni na Izrael in zalivske države. Ta vojna je velik odmev dobila tudi na družbenih omrežjih. Na omrežju X je Trump skupaj s svojimi sodelavci s pomočjo umetne inteligence celo zapel.

Leta 1982 je angleška novovalovska glasbena skupina A Flock of Seagulls (slovensko Jata galebov) izdala pesem I Ran (So far away). To pesem oziroma videoposnetek je na omrežju X uporabnik @WalkerAmerica s pomočjo umetne inteligence predelal v pesem Iran (So far away) – slovensko Iran (tako daleč).

Trumpova jata galebov

Donald Trump je pevec, njegov zunanji minister Marco Rubio sedi za bobni, podpredsednik JD Vance igra bas kitaro, ameriški vojni minister Pete Hegseth pa kitaro. V videoposnetku vidimo tudi Trumpovo predstavnico za medije Karoline Leavitt. Režiser videoposnetka pa je izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Sure, we just started a new Middle East forever war in Iran, but at least the memes are fire.

pic.twitter.com/5PNqW07U8K — Walker⚡️ (@WalkerAmerica) February 28, 2026

To pa je izvirnik: