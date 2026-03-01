Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Nedelja,
1. 3. 2026,
19.11

Marco Rubio Pete Hegseth JD Vance J.D. Vance Karoline Leavitt Donald Trump

Nedelja, 1. 3. 2026, 19.11

12 minut

V Iranu je vojna, Donald Trump pa je zapel #video

A. Ž.

Donald Trump pleše | Donald Trump včasih rad javno zapleše, s pomočjo umetne inteligence pa je zapel tudi pesem Iran (tako daleč). | Foto Guliverimage

Donald Trump včasih rad javno zapleše, s pomočjo umetne inteligence pa je zapel tudi pesem Iran (tako daleč).

Foto: Guliverimage

V soboto so Izraelci in Američani skupaj začeli z napadi na Iran. Napadi so bili med drugim že usodni za ajatolo Alija Hameneja. Iranci so odgovorili z napadi z raketami in droni na Izrael in zalivske države. Ta vojna je velik odmev dobila tudi na družbenih omrežjih. Na omrežju X je Trump skupaj s svojimi sodelavci s pomočjo umetne inteligence celo zapel.

Leta 1982 je angleška novovalovska glasbena skupina A Flock of Seagulls (slovensko Jata galebov) izdala pesem I Ran (So far away). To pesem oziroma videoposnetek je na omrežju X uporabnik @WalkerAmerica s pomočjo umetne inteligence predelal v pesem Iran (So far away) – slovensko Iran (tako daleč).

Trumpova jata galebov

Donald Trump je pevec, njegov zunanji minister Marco Rubio sedi za bobni, podpredsednik JD Vance igra bas kitaro, ameriški vojni minister Pete Hegseth pa kitaro. V videoposnetku vidimo tudi Trumpovo predstavnico za medije Karoline Leavitt. Režiser videoposnetka pa je izraelski premier Benjamin Netanjahu.

To pa je izvirnik:

Marco Rubio Pete Hegseth JD Vance J.D. Vance Karoline Leavitt Donald Trump
