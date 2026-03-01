Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Nedelja,
1. 3. 2026,
18.11

Osveženo pred

33 minut

Vojna v Iranu

Oglasil se je Donald Trump in napovedal naslednje korake

P. P.

Donald Trump, predsednik ZDA

Ameriški medij The Atlantic poroča, da je Trump namignil na možnost pogovorov z iransko stranjo.

Foto: Reuters

ZDA opravljajo delo ne le zase, temveč za ves svet, je v današnjem pogovoru za televizijo CNBC vojaško posredovanje proti Iranu komentiral ameriški predsednik Donald Trump. V ločenem intervjuju za televizijo Fox News je medtem povedal, da je v ameriško-izraelskih napadih na islamsko republiko umrlo 48 predstavnikov iranskega vodstva.

Trump: Ali Hamenej je mrtev

"Svoje delo opravljamo ne le zase, ampak za ves svet," so besede predsednika ZDA Donalda Trumpa navedli pri CNBC. Televiziji je ob tem razkril, da vse skupaj poteka hitreje kot so načrtovali in da se trenutno vse razvija "zelo pozitivno".

Trump: Vse se odvija zelo hitro

Trump je seveda navdušen, kako učinkovit je bil ameriško-izraelski napad. | Foto: Reuters Trump je seveda navdušen, kako učinkovit je bil ameriško-izraelski napad. Foto: Reuters "Nihče ne more verjeti našemu uspehu, 48 voditeljev je bilo ubitih z enim strelom," pa je uspeh ameriško-izraelske operacije v pogovoru za Fox News opisal ameriški predsednik. Pri tem je prav tako izpostavil, da se vse odvija zelo hitro.

Namignil je na možnost pogovorov

Ameriški medij The Atlantic medtem poroča, da je Trump namignil na možnost pogovorov z iransko stranjo, a časovnice ni podal. "Oni se želijo pogovarjati, jaz sem se strinjal," naj bi dejal.

Že v soboto, kot so ZDA skupaj z Izraelom začele operacijo proti Iranu, na katero se je ta odzval s povračilnimi napadi na Izrael in ameriške cilje v regiji, je Trump ocenil, da so bili ameriško-izraelski napadi uspešni. Izjavil je tudi, da se bo zdaj z islamsko republiko lažje pogajati o diplomatski rešitvi vprašanj, kot je jedrski program.

Napade je spremljal iz posestva Mar a Lago

Donald Trump je napad na Iran spremljal kar iz svojega posestva Mar a Lago. | Foto: Reuters Donald Trump je napad na Iran spremljal kar iz svojega posestva Mar a Lago. Foto: Reuters Napade je sicer predsednik ZDA spremljal iz improvizirane situacijske sobe na svojem floridskem posestvu Mar a Lago. Na vprašanje, ali so ZDA v vojni z Iranom, ni želel odgovoriti oziroma je odgovoril z besedami, da je osredotočen na odpravljanje groženj.

