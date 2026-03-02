Zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in odpovedi poletov je med potniki, ki so obtičali v Dubaju, po ocenah nekaj več kot 200 slovenskih turistov. Kakšnih 800 se jih domov ne more vrniti iz Azije in Oceanije, je dejal generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije Mišo Mrvaljević. Agencije pravijo, da so s potniki ves čas v stiku.

Kot je poudaril generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije Mrvaljević, točnega števila nimajo. "Čakamo, da nam jih turistične agencije posredujejo. Nekatere te podatke držijo bolj zase. Ampak takšna je naša približna ocena," je dodal.

Mrvaljević je pojasnil, da je vojna višja sila. To posledično pomeni, da bodo potniki kakršnekoli dodatne stroške nosili sami. "V vojnih razmerah odpove zakonska zaščita, ki jo zagotavlja evropska zakonodaja," je opozoril.

Individualni gostje in aranžmaji

Večina od 800 gostov, ki čakajo na vrnitev domov, je individualnih gostov. Zanje imajo podatek, da so kupili aranžmaje oz. letalske vozovnice. Potniki, ki so obtičali, so na poti z destinacij, kot so Avstralija, Indonezija, Hongkong in Maldivi, ter so kupili vozovnice bližnjevzhodnih letalskih prevoznikov, je povedal.

Večina gostov, ki so bili na organiziranih izletih, pa se je po njegovih podatkih že vrnila domov.

Stik s pristojnimi organi in iskanje alternativ

Združenje je v stalnem stiku s pristojnimi organi iz Slovenije in drugih držav. A kot je poudaril Mrvaljević, v državah, kjer je zaprt zračni prostor oz. tudi nekatere kopenske meje, ni veliko alternativ.

"Za potnike, ki so zunaj območja vojne, se iščejo alternativni prevozi. Kjer lahko, jih že pošiljamo domov, preostali še čakajo," je dejal. Nekaj težav povzroča tudi birokracija. Za goste z Maldivov je treba za vstop v Indijo urediti elektronski vizum, je navedel. "Veliko je različnih zadev, ki se operativno rešujejo in so rešljive," je povedal.

Stroški bivanja v Dubaju

Za potnike, ki so obtičali v Dubaju, se je dubajska vlada odločila, da jim pokrije stroške bivanja. Medtem čakajo na priložnost, da bodo lahko poleteli domov. To bo verjetno trajalo nekaj dni. "Po nekaterih informacijah bi se mesta za nekatere lahko sprostila v torek ali sredo," je še dejal Mrvaljević.

V turistični agenciji Palma so povedali, da so s svojimi potniki v stalnem stiku. "Vsem našim potnikom je na voljo 24-urna asistenca, to jim ponujajo tako naši vodniki, predstavniki kot lokalni partnerji, s katerimi smo ves čas v stiku," so dodali. Sodelujejo tudi s konzularnimi predstavništvi Slovenije in EU.

V turistični agenciji Shappa na spornih območjih nimajo potnikov, nekaj skupin imajo predvsem na Zanzibarju in Maldivih, zaradi zaprtih letališč predvsem v Dubaju in Dohi pa se ne morejo vrniti domov, so povedali.

Tudi v potovalni agenciji Svet križarjenj so v stiku s partnerji, letalskimi prevozniki in lokalnimi predstavniki ter sproti preverjajo uradne informacije. "Vsem, ki ste na poti ali čakate na nadaljnja navodila, priporočamo, da redno spremljate obvestila prevoznika in ostanete dosegljivi," so navedli za časnik Večer.

Podobno so za časnik povedali v turistični agenciji Sonček. Razmere spremljajo in so v stiku s potniki, ki bi se morali v Slovenijo vračati prek Dubaja. Potnikom zagotavljajo podporo pri iskanju alternativnih povezav ter usklajujejo nadaljnje korake z letalskimi družbami in hotelirji, so dodali.

V potovalni agenciji Sanjski oddih svoje stranke prav tako obveščajo o trenutnih razmerah. Potnikom, ki so v Dubaju, odsvetujejo odhod na letališče, saj operativnih poletov trenutno ni, na terminalih pa nastaja gneča, navaja Večer. "Letalske družbe, med njimi Emirates, Flydubai in Turkish Airlines, potnike pozivajo, naj ostanejo v svojih namestitvah ter redno spremljajo obvestila prek uradnih aplikacij in komunikacijskih kanalov. Več evropskih prevoznikov, med drugim Lufthansa, KLM in Wizz Air, je polete v regijo že odpovedalo za več dni vnaprej," so dodali za časnik.