Avtor:
A. Ž.

Nedelja,
1. 3. 2026,
0.11

Osveženo pred

30 minut

Izrael Iran Ali Hamenej Donald Trump

Nedelja, 1. 3. 2026, 0.11

30 minut

Trump: Ali Hamenej je mrtev

Avtor:
A. Ž.

Donald Trump | Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da je Ali Hamenej mrtev. | Foto Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da je Ali Hamenej mrtev.

Foto: Guliverimage

Donald Trump je sporočil, da je bil iranski ajatola Ali Hamenej ubit. Trump je še zapisal, da je Hamenejeva smrt največja priložnost za iranski narod, da si povrne svojo državo.

Ali Hamenej, eden najbolj zlobnih ljudi v zgodovini, je mrtev, je sporočil predsednik ZDA na družbenem omrežju Truth Social.

Trump je tudi zapisal, da se Hamenej ni mogel izogniti ameriškim obveščevalnim in zelo sofisticiranim sledilnim sistemom. Trump je še zapisal, da je Hamenejeva smrt  največja priložnost za iranski narod, da si povrne svojo državo.

"Slišimo, da se mnogi pripadniki Iranske revolucionarne garde, vojske in drugih varnostnih ter policijskih sil nočejo več bojevati in iščejo imuniteto od nas/…/Upajmo, da se bosta Iranska revolucionarna garda in policija mirno združila z iranskimi patrioti in sodelovala kot enota, da bi državi vrnili veličino, ki si jo zasluži," je med drugim še zapisal.

