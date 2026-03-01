Trump: Ali Hamenej je mrtev

Donald Trump je sporočil, da je bil iranski ajatola Ali Hamenej ubit. Trump je še zapisal, da je Hamenejeva smrt največja priložnost za iranski narod, da si povrne svojo državo.

Ali Hamenej, eden najbolj zlobnih ljudi v zgodovini, je mrtev, je sporočil predsednik ZDA na družbenem omrežju Truth Social.

Trump je tudi zapisal, da se Hamenej ni mogel izogniti ameriškim obveščevalnim in zelo sofisticiranim sledilnim sistemom. Trump je še zapisal, da je Hamenejeva smrt največja priložnost za iranski narod, da si povrne svojo državo.

"Slišimo, da se mnogi pripadniki Iranske revolucionarne garde, vojske in drugih varnostnih ter policijskih sil nočejo več bojevati in iščejo imuniteto od nas/…/Upajmo, da se bosta Iranska revolucionarna garda in policija mirno združila z iranskimi patrioti in sodelovala kot enota, da bi državi vrnili veličino, ki si jo zasluži," je med drugim še zapisal.