Sobota, 28. 2. 2026, 19.35

10 minut

V Dubaju Iranci zadeli hotel. Se bo začelo reševanje Slovencev iz zalivskih držav?

Hotel v Dubaju, ki ga je zadela iranska raketa | Popoldne so iz Emiratov sporočili, da je bil v iranskem napadu zadet tudi hotel Palm Džumeira v Dubaju. | Foto Reuters

Popoldne so iz Emiratov sporočili, da je bil v iranskem napadu zadet tudi hotel Palm Džumeira v Dubaju.

Foto: Reuters

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar je sporočila, da se je pogovarjala z ministrico Tanjo Fajon glede razmer na Bližnjem vzhodu in da se je na Slovenijo obrnilo kar nekaj Slovencev, turistov in delavcev iz Izraela in Dubaja. Če bo treba, bo EU izvedla skupno akcijo reševanja. Za zdaj so vsi naši državljani na varnem.

Ključni poudarki napada ZDA in Izraela na Iran:

Na slovenskih ambasadah v Abu Dabiju in Tel Avivu so slovenski diplomati dežurni in pomagajo vsem, ki so v stiski, je še pojasnila predsednica države Nataša Pirc Musar. Dodala je, da ministrica Tanja Fajon skupaj s kolegi iz držav EU pozorno spremlja razmere.

Zadet tudi hotel

Popoldne so iz Emiratov sporočili, da je bil v iranskem napadu zadet tudi hotel Palm Džumeira v Dubaju, pri čemer so bili ranjeni štirje ljudje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Agencija dodaja, da je v Dubaju obtičal tudi italijanski obrambni minister Guido Crosetto z družino, saj so poleti iz države odpovedani.

V bahrajnski prestolnici Manama so iranske rakete popoldne zadele več stanovanjskih stavb. Civilna zaščita gasi požare in rešuje prebivalce na prizadetih območjih, je sporočilo tamkajšnje notranje ministrstvo.

To sporoča slovensko zunanje ministrstvo

Razmere v regiji Bližnjega vzhoda, vključno z državami v Zalivu, so nepredvidljive in nevarne. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije zato dviguje stopnjo varnostnega tveganja za potovanja v Jordanijo, Savdsko Arabijo, Katar, Oman, Bahrajn, Združene arabske emirate in Kuvajt. Ministrstvo odsvetuje potovanja iz turističnih in drugih razlogov, ki niso nujni. Če se odločite za potovanje, svetujemo visoko stopnjo previdnosti. Premislite o nujnosti potovanja. Zaradi razmer bo možnost nudenja konzularne podpore močno otežena.

V primeru nujne konzularne pomoči lahko kontaktirate pristojno predstavništvo Republike Slovenije v tujini (Združeni arabski emirati, Izrael): https://www.gov.si/predstavnistva/ in https://www.gov.si/drzave/.

Več o nasvetih slovenskega ministrstva za potovanja v tujino – za vsako državo posebej – na naši spletni strani: https://www.gov.si/teme/varnost-potovanj/seznam-drzav/.

Zračni prostor v nekaterih državah je začasno zaprt, zato se dogajajo odpovedi letov. Slovenski državljani se v primeru odpovedi leta za nadaljnje napotke obrnite na turistično agencijo, s katero potujete, ali na letalsko družbo.

V primeru, da ste v Izraelu ali Iranu, ostanite na varnem in upoštevajte navodila lokalnih oblasti.

Poslovanje slovenskih veleposlaništev v Tel Avivu in Teheranu je omejeno le na nujno pomoč.

Informacije za državljane in telefonske številke vseh naših veleposlaništev v tujini so objavljene na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzave/.

Uničena šola na jugu Irana
