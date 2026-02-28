V Dubaju Iranci zadeli hotel. Se bo začelo reševanje Slovencev iz zalivskih držav?

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar je sporočila, da se je pogovarjala z ministrico Tanjo Fajon glede razmer na Bližnjem vzhodu in da se je na Slovenijo obrnilo kar nekaj Slovencev, turistov in delavcev iz Izraela in Dubaja. Če bo treba, bo EU izvedla skupno akcijo reševanja. Za zdaj so vsi naši državljani na varnem.

Na slovenskih ambasadah v Abu Dabiju in Tel Avivu so slovenski diplomati dežurni in pomagajo vsem, ki so v stiski, je še pojasnila predsednica države Nataša Pirc Musar. Dodala je, da ministrica Tanja Fajon skupaj s kolegi iz držav EU pozorno spremlja razmere.

Zadet tudi hotel

Popoldne so iz Emiratov sporočili, da je bil v iranskem napadu zadet tudi hotel Palm Džumeira v Dubaju, pri čemer so bili ranjeni štirje ljudje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Agencija dodaja, da je v Dubaju obtičal tudi italijanski obrambni minister Guido Crosetto z družino, saj so poleti iz države odpovedani.

⚡️ Attack on Dubai: Explosions near Burj Khalifa



An Iranian missile landed in a prestigious area on the artificial Palm Jumeirah island.



The area is home to luxurious hotels popular with Russian tourists. One of them caught fire. pic.twitter.com/GPEGtiUE2O — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

V bahrajnski prestolnici Manama so iranske rakete popoldne zadele več stanovanjskih stavb. Civilna zaščita gasi požare in rešuje prebivalce na prizadetih območjih, je sporočilo tamkajšnje notranje ministrstvo.