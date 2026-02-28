Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Sobota,
28. 2. 2026,
18.37

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Izrael Iran

Sobota, 28. 2. 2026, 18.37

32 minut

V raketnem napadu več kot 80 mrtvih v iranski dekliški šoli

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
Uničena šola na jugu Irana | Fotografija uničene šole na jugu Irana. | Foto Reuters

Fotografija uničene šole na jugu Irana.

Foto: Reuters

Ob današnjem izraelsko-ameriškem napadu na Iran je po navedbah krajevnih oblasti eden od izstrelkov zadel dekliško šolo na jugu Irana. Pri tem je bilo po zadnjih podatkih ubitih 85 ljudi, večinoma šolark, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile iranske oblasti.

Raketa je zadela dekliško osnovno šolo v provinci Hormozgan na jugu države. V času napada naj bi bilo v šoli približno 170 učenk. V napadih v omenjeni provinci, kjer je sicer več pomorskih oporišč iranskih oboroženih sil, je bilo po navedbah iranske televizije ranjenih še več deset ljudi.

"Bombardirana je bila, ko je bila polna učenk"

Iranski predsednik Masud Pezeškian je obsodil napad. "To barbarsko dejanje je še ena črna stran v zapisu nešteto zločinov, ki so jih zagrešili agresorji," je sporočil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Iranski zunanji minister Abas Aragči pa je v odzivu na napad na omrežju X zapisal, da "ti zločini ne bodo ostali brez odgovora".

"Uničena stavba je osnovna šola za deklice na jugu Irana. Bombardirana je bila sredi belega dne, ko je bila polna mladih učenk. Samo na tem mestu je bilo ubitih na desetine nedolžnih otrok. Ti zločini proti iranskemu ljudstvu ne bodo ostali brez odgovora," je opozoril vodja iranske diplomacije.

Robert Golob, predsednik vlade
Novice Premier Golob izrazil podporo iranskemu prebivalstvu
Ali Hamenej
Novice So Izraelci ubili iranskega ajatolo Alija Hameneja? To je za zdaj znano.
ZDA Izrael Iran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.