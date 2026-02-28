Ob današnjem izraelsko-ameriškem napadu na Iran je po navedbah krajevnih oblasti eden od izstrelkov zadel dekliško šolo na jugu Irana. Pri tem je bilo po zadnjih podatkih ubitih 85 ljudi, večinoma šolark, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile iranske oblasti.

Raketa je zadela dekliško osnovno šolo v provinci Hormozgan na jugu države. V času napada naj bi bilo v šoli približno 170 učenk. V napadih v omenjeni provinci, kjer je sicer več pomorskih oporišč iranskih oboroženih sil, je bilo po navedbah iranske televizije ranjenih še več deset ljudi.

"Bombardirana je bila, ko je bila polna učenk"

Iranski predsednik Masud Pezeškian je obsodil napad. "To barbarsko dejanje je še ena črna stran v zapisu nešteto zločinov, ki so jih zagrešili agresorji," je sporočil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Iranski zunanji minister Abas Aragči pa je v odzivu na napad na omrežju X zapisal, da "ti zločini ne bodo ostali brez odgovora".

"Uničena stavba je osnovna šola za deklice na jugu Irana. Bombardirana je bila sredi belega dne, ko je bila polna mladih učenk. Samo na tem mestu je bilo ubitih na desetine nedolžnih otrok. Ti zločini proti iranskemu ljudstvu ne bodo ostali brez odgovora," je opozoril vodja iranske diplomacije.