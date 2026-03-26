Četrtek, 26. 3. 2026, 21.00
Liga NBA, 26. marec
Lahka naloga za Detroit Pistons, precej težja za New York Knicks
V noči na petek so na parketu košarkarji vodilne ekipe vzhodne konference lige NBA. Detroit Pistons imajo 52 zmag in le 20 porazov. Doma gostijo New Orleans Pelicanse, ki imajo samo 25 zmag in so že ostali brez vsake možnosti za končnico. To sezono je Detroit enkrat že premagal New Orleans.
Opolnoči igrajo tudi tretjeuvrščeni na vzhodu, New York Knicks, ki gostujejo pri Charlotte Hornetsih. Zmago bolj potrebujejo slednji. Vsaj play-in za končnico imajo zagotovljen, se pa lahko s trenutno devetega mesta še prebijejo med prvo šesterico. Zaostajajo samo za dve zmagi.