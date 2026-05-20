Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za SP, je v pogovoru za STA povedal njegov oče in športni direktor članske reprezentance Saša Dončić. Ob tem je razkril, da ameriški center Jaxson Hayes še nima slovenskega potnega lista.

Slovenski zvezdnik iz LA Lakers je prejšnji teden presenetil slovensko javnost z zapisom na družbenem omrežju, da bo iz osebnih razlogov to poletje prvič v karieri izpustil nastop v izbrani vrsti, ki bo julija igrala dve zelo pomembni tekmi za svetovno prvenstvo 2027 proti Estoniji in Švedski.

"Avgust je še daleč in zagotovo obstaja možnost"

"Odločitev bo sprejel sam, klub ga podpira in mu ne postavlja nobenih omejitev ali pogojev," pojasnjuje Saša Dončić. Foto: FIBA Kot je zdaj pojasnil Saša Dončić, je bila odločitev sprejeta po tehtnem razmisleku, hkrati pa poudaril, da to ne pomeni, da bo Luka Dončić manjkal tudi na reprezentančni akciji konec avgusta, ko Slovenijo čakata prvi dve tekmi drugega kroga kvalifikacij za SP proti Franciji, Finski ali verjetno Madžarski.

"Julija ga ne bo, avgust pa je še daleč in zagotovo obstaja možnost, da se priključi zasedbi Aleksandra Sekulića. Odločitev bo sprejel sam, klub ga podpira in mu ne postavlja nobenih omejitev ali pogojev. Sicer pa sem prepričan, da lahko Slovenija tudi brez Luke uspešno nadaljuje kvalifikacije in prvi del zaključi z dvema zmagama, ki nam bi na široko odprli vrata SP 2027 v Katarju," je dejal Saša Dončić.

Hayes julija še ne bo na voljo Sloveniji

Čeprav je Jaxson Hayes trdil drugače, še nima slovenskega potnega lista. Foto: Reuters Športni direktor članske reprezentance je zadnji mesec preživel v Kaliforniji, kjer je dodobra spoznal novega naturaliziranega igralca Slovenije, 25-letnega in 213 centimetrov visokega Jaxsona Hayesa, sicer soigralca Luke Dončića pri LA Lakers.

Pojasnil je, da Hayes julija ne bo na voljo selektorju Sekuliću, saj v žepu še nima slovenskega potnega lista. Prav v teh dneh se mudi na veleposlaništvu Slovenije v Washingtonu, kjer ureja zadnje podrobnosti za pridobitev državljanstva.

"Hayes je mlad igralec, še vsaj pet let bo lahko igral za Slovenijo, zato ga ne želimo prehitro vključiti v reprezentanco. Mislim, da ga mora Luka uvesti v ekipo, tako da bo prišel, ko bo Luka nared," je povedal Saša Dončić.

Ob tem je športni direktor povedal, da Košarkarska zveza Slovenije išče še enega naturaliziranega igralca na mestu centra, saj Hayes zaradi obveznosti v ligi NBA ne bo na voljo za tekme, ki potekajo v novembrskem in februarskem reprezentančnem oknu.

O poškodbi Luke: Za vse je bil to velik šok

Sredi sezone bodo manjkali tudi številni mladi igralci, ki množično odhajajo v ameriško študentsko ligo NCAA. "Evropa ne more tekmovati s finančnimi ponudbami iz ZDA, vprašanje pa je, kako se tam razvijajo vsi ti igralci in kako so fizično pripravljeni. Zato na zvezi razmišljamo, da bi za njih avgusta pripravili krajše priprave oz. jih povabili v B reprezentanco," pravi Saša Dončić.

Lakersi so izpadli v konferenčnem polfinalu proti branilcu naslova OKC. Izgubili so vse štiri tekme. Foto: Reuters

V pogovoru za STA je Saša Dončić priznal, da je tako njega kot Luko močno prizadela poškodba stegenske mišice, zaradi katere je prvi zvezdnik Los Angeles Lakers izpustil celotno končnico. Ekipa je izpadla v drugem krogu proti Oklahoma City Thunder, Dončić pa je redni del sezone sklenil s povprečjem 33,5 točke, 7,7 skoka in 8,3 podaje na tekmo.

"Zgodila se je ob najbolj nepravem času. Luka je bil v vrhunski formi, Lakers so imeli izjemno serijo zmag in omenjalo se jih je kot kandidate za naslov, nato pa je bilo v trenutku vsega konec. Za vse je bil to velik šok, zato je zame preboj v drugi krog končnice lep uspeh. Oklahoma je bil nato vendarle premočna," je dejal Saša Dončić.

V klubski košarki je zelo ponosen na Perspektivo Ilirijo, ki si je v prvi sezoni med regionalno elito zagotovila obstanek v ligi Aba. Foto: Aleš Fevžer

"Tudi v času poškodbe in rehabilitacije je Luka intenzivno vadil na drugih delih telesa. Okrepil je zgornji del, delal je na kondiciji, ni pa vadil igre s kontaktom. Pri takšnih poškodbah je potreben čas, podobno kot pri Vlatku Čančarju, ki se počasi vrača na košarkarske parkete. Upam, da se bo kmalu nared, saj ga reprezentanca zelo potrebuje."

Ob koncu pogovora je Saša Dončić povedal, da se veseli julijskega evropskega prvenstva do 20 let v Ljubljani, saj verjame, da ima Slovenija reprezentanco za vrhunski dosežek. V klubski košarki je zelo ponosen na Perspektivo Ilirijo, ki si je v prvi sezoni med regionalno elito zagotovila obstanek v ligi Aba. V tem ljubljanskem klubu Dončić opravlja vlogo športnega direktorja.