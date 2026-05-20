Po prvi tekmi finala zahodne konference je legendarni košarkar Magic Johnson na družbenem omrežju X zapisal nekaj, česar pri njegovih Los Angeles Lakersih ne bodo mogli sprejeti z ravnodušnostjo. Dotaknil se je velike predstave Victorja Wembanyamaja, moči ekip San Antonio Spurs in Oklahoma City Thunder ter posredno tudi zahtevne naloge, ki čaka ekipo Luke Dončića.

Finale zahodne konference se je začel s spektaklom. San Antonio Spursi so po dveh podaljških s 122:115 premagali branilce naslova Oklahoma City Thunder, osrednji obraz večera pa je bil Victor Wembanyama. Francoski zvezdnik je tekmo končal z 41 točkami, 24 skoki in tremi blokadami ter znova pokazal, zakaj je bil upravičeno med kandidati za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone, čeprav meni, da bi lahko bil višje kot na tretjem mestu.

Po tekmi se je oglasil tudi Magic Johnson. Legenda Los Angeles Lakersov je bila nad predstavo Wembanyamaja navdušena, nato pa je zapisala besede, ki so hitro zaokrožile po ameriških medijih.

V taboru LA Lakersov niso mogli biti ravnodušni

"Žal mi je, da moram preostanku zahodne konference sporočiti to novico, a morda v prihodnjih od petih do sedmih letih ne bodo imeli možnosti za uvrstitev v finale zahodne konference. Ekipi Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs sta tako dobri. Imata nadarjeni ekipi, globino, atletske košarkarje in obe ekipi sta zelo dobro vodeni," je zapisal Johnson.

Shai Gilgeous-Alexander je prvi obraz ekipe Oklahoma City Thunder, Luka Dončić pa LA Lakersov. Foto: Guliverimage

Ob tem sporočilu pri njegovih Lakersih zagotovo niso mogli ostati ravnodušni. Luka Dončić je obraz novega projekta v Los Angelesu, a zahod se medtem spreminja v konferenco mladih, fizično čvrstih in izjemno dobro sestavljenih ekip.

San Antonio je na gostovanju zaigral s peterko, ki je bila povprečno stara vsega 22,4 leta, najstarejši je bil s 25 leti Devin Vassell. V svojih vrstah ima košarkarje, ki sploh še niso v najboljših letih kariere, pa že zdaj kažejo zrelost in se ne ustrašijo izziva.

Lakersi pred zahtevno nalogo

Na drugi strani ima Oklahoma Shaia Gilgeousa-Alexandra, Cheta Holmgrena, Jalna Williamsa in prav tako izjemno globino. Ekipa Thunder ima osnovo, ki ji jo zavida marsikatera košarkarska organizacija onkraj Atlantika – igra moderno, atletsko, hitro in z jasnim sistemom, Spursi pa so z Wembanyamajem dobili igralca, ki s svojo višino in načinom igre spreminja pravila igre.

Legenda Los Angeles Lakersov Magic Johnson je s svojim zapisom posredno opozorila tudi vodstvo kluba, ki mora okoli Luke Dončića zgraditi precej drugačno ekipo. Foto: Guliverimage

Lakersi, ki so prav tako del tega divjega zahoda, imajo zato izjemno zahtevno nalogo. Ne gre samo za vprašanje, koga pripeljati ob Dončića. Gre za precej širši izziv: kako zgraditi moštvo, ki bo lahko več let tekmovalo z ekipami, ki so mlade, visoke, hitre, imajo globino in so že zdaj pripravljene na največje tekme.

Dončić potrebuje drugačne Lakerse

Johnsonovo opozorilo zato ni usmerjeno proti Dončiću, temveč proti organizaciji. Lakersi so v preteklosti pogosto stavili na velika imena in se naslanjali na zvezdnike, a današnji zahod predstavlja drugačen izziv. Zahteva širino, razvoj, dolgoročno naravnanost, atletsko moč, obrambo in igralce, ki lahko ob Dončiću tečejo, zadevajo in branijo več položajev.

Dončić je lahko temelj, a ekipa mora imeti več trdnih stebrov, da se v končnici, ko je to najpomembneje, ne zruši pod težo nasprotnika. Besede Magica Johnsona imajo zato dvojno težo. So opozorilo, hkrati pa tudi jasen namig Lakersom, v katero smer bodo morali razmišljati, če se bodo želeli v prihodnjih letih resno zoperstaviti ekipama San Antonio Spurs in Oklahoma City Thunder.