V Dallasu se je zgodila velika sprememba. Dallas Mavericks, ki so še leta 2024 na krilih izjemnih predstav Luke Dončića in Kyrieja Irvinga zaigrali v velikem finalu lige NBA, nato pa po šokantnem odhodu slovenskega superzvezdnika in poškodbah številnih pomembnih igralcev zdrsnili pod povprečje lige NBA ter dvakrat zapored ostali brez končnice, so se odločili za menjavo trenerja. Teličke, ki gradijo nov projekt okrog talentiranega Coopra Flagga, je tako zapustil Jason Kidd. Dallas še ni sporočil, kdo bo nasledil 53-letnega Američana na odgovornem položaju.

Težave Dallasa so se začele lanskega februarja po senzacionalnem odhodu slovenskega zvezdnika Luke Dončića v Los Angeles Lakers. V Teksas je takrat prišel Anthony Davis, ki pa zaradi pogostih zdravstvenih težav ni mogel nikoli v popolnosti ponuditi tistega, kar je košarkarska javnost v Dallasu do njega pričakovala.

Mavericksi so vstopili v mučno in turbulentno obdobje nezadovoljstva navijačev, zaradi poškodb številnih pomembnih igralcev so trpeli rezultati, glede trenerja Jasona Kidda pa se je javnost spraševala, ali je pri šokantnem odhodu Dončića sodeloval tudi on in s tem izdal zaupanje nekdanjega paradnega konja Mavericksov.

Ko je moral Luka Dončić pred dobrim letom zapustiti Dallas in se preseliti v Los Angeles, sta kot prva iz tabora Dallasa pred novinarje stopila Jason Kidd in Nico Harrison. Foto: Guliverimage

Za vsaj nekaj boljše volje je v Dallasu poskrbel šele prihod mladega novinca Coopra Flagga, ki je navdušil že v krstni sezoni. Franšiza iz Teksasa je imela takrat veliko srečo na loteriji nabora ter dobila pravico prvega izbora.

Od velikega finala do dveh sezon brez končnice

Vseeno pa so še kako trpeli rezultati Dallasa. Telički, ki so bili v obdobju z Luko Dončićem vajeni osvajati (naj)višja mesta, so zdrsnili pod povprečje in nizali poraze. Vodstvo kluba je po hudih pritiskih navijačev novembra lani najprej odpustilo generalnega direktorja Nica Harrisona, po koncu klavrne sezone 2025/26, ki jo je teksaška ekipa porazno zaključila z izkupičkom 26 zmag in 56 porazov, pa se je za sodelovanje zahvalilo tudi Jasonu Kiddu, ki je ekipo vodil od leta 2021.

Dallas se je pod vodstvom Jasona Kidda pred dvema letoma uvrstil v veliki finale lige NBA in izgubil proti ekipi Boston Celtics. Foto: Guliverimage

Triinpetdesetletni Jason Kidd je pred prihodom v Dallas vodil tudi Brooklyn Nets in Milwaukee Bucks, dve sezoni pa je bil pomočnik trenerja pri moštvu Los Angeles Lakers. Z Jezerniki je leta 2020 postal prvak lige NBA.

We have mutually agreed to part ways with head coach Jason Kidd.



A Mavericks champion, Hall of Famer and coach who helped lead this franchise back to the NBA Finals. Thank you, Jason. #MFFL pic.twitter.com/6wiG4Big4q — Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 19, 2026

Lahko se pohvali z bogato igralsko kariero. V ligi NBA je nastopal za Dallas Mavericks, Phoenix Suns, New Jersey Nets in New York Knicks, blestel zlasti v asistencah in trojnih dvojčkih, s teksaško ekipo pa je leta 2011, ko je bil njegov soigralec tudi Dirk Nowitzki, zmagal v ligi NBA. Desetkrat je zaigral na zvezdniški tekmi All-Star, petkrat pa je bil izbran v najboljšo peterko sezone.

Na reprezentančni sceni je bil član dveh zmagovitih ameriških zasedb na olimpijskih igrah, v Sydneyju 2000 in Pekingu 2008.

Trener Dallasa je bil pet sezon. Dvakrat se je uvrstil v končnico in šel zelo daleč (2021/22 – poraz v konferenčnem finalu, 2023/24 – poraz v finalu), trikrat pa se ni uvrstil v play-off. V zadnjih dveh sezonah je zbral skupno le 65 zmag, izgubil pa kar 99-krat. Foto: Reuters