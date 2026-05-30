Odločilna tekma: Oklahoma oslabljena, a odloča obramba Spursov

Če so si New York Knicks veliki finale lige NBA priigrali brez izgubljene tekme v konferenčnem finalu vzhodne konference, pa v finalu zahodne odloča sedma tekma.

Zanimivo, da razen prve od dosedanjih šestih tekem med Oklahomo City Thunder in San Antonio Spurs ni bila nobena druga posebej izenačena. Prvo so Spurs dobili za sedem točk po drugem podaljšku, na preostalih pa je bila razlika od devet pa do kar 27 točk. Za zdaj je v seriji odločilna obramba Spursov. Ko ustavi zvezdnike Oklahome, aktualni prvaki izgubijo. Nazadnje je bilo tako 118:91 za San Antonio. Victor Wembanyama je dal v četrtek 28 točk, Shai Gilgeous-Alexander pa vsega 15. Pa vemo, da je MVP rednega dela sezona pri povprečju 31,1 točke na tekmo. Oklahoma ni v prvi postavi, saj zaradi poškodbe manjkata Jalen Williams (stegenska mišica) in Ajay Mitchell (mečna mišica).

Liga NBA, konferenčni finale, 30. maj: