Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
30. 5. 2026,
20.00

Osveženo pred

5 ur, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Liga NBA Liga NBA Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander Victor Wembanyama San Antonio Spurs

Sobota, 30. 5. 2026, 20.00

5 ur, 10 minut

Liga NBA, konferenčni finale, 30. maj

Odločilna tekma: Oklahoma oslabljena, a odloča obramba Spursov

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Oklahoma City Thunder : San Antonio Spurs | Oklahoma in San Antonio igrata odločilno sedmo tekmo. | Foto Reuters

Oklahoma in San Antonio igrata odločilno sedmo tekmo.

Foto: Reuters

Če so si New York Knicks veliki finale lige NBA priigrali brez izgubljene tekme v konferenčnem finalu vzhodne konference, pa v finalu zahodne odloča sedma tekma.

Luka Dončić Madrid
Sportal Potrjeno: Dončić kupil klub. "Košarka se vrača v Rim"

Zanimivo, da razen prve od dosedanjih šestih tekem med Oklahomo City Thunder in San Antonio Spurs ni bila nobena druga posebej izenačena. Prvo so Spurs dobili za sedem točk po drugem podaljšku, na preostalih pa je bila razlika od devet pa do kar 27 točk. Za zdaj je v seriji odločilna obramba Spursov. Ko ustavi zvezdnike Oklahome, aktualni prvaki izgubijo. Nazadnje je bilo tako 118:91 za San Antonio. Victor Wembanyama je dal v četrtek 28 točk, Shai Gilgeous-Alexander pa vsega 15. Pa vemo, da je MVP rednega dela sezona pri povprečju 31,1 točke na tekmo. Oklahoma ni v prvi postavi, saj zaradi poškodbe manjkata Jalen Williams (stegenska mišica) in Ajay Mitchell (mečna mišica).

Liga NBA, konferenčni finale, 30. maj:

Konferenčni finale:

Zahod:
Oklahoma City Thunder (1) – San Antonio Spurs (2) /3:3/

Vzhod:
New York Knicks (3) – Cleveland Cavaliers (4) /4:0/

/ / Izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

Sean Sweeney Luka Dončić
Sportal Nekdanji pomočnik v slovenski reprezentanci bo novi trener Orlanda
Victor Wembanyama
Sportal Ni še konec: San Antonio Spurs izsilili sedmo tekmo
New York Knicks
Sportal V Clevelandu zaplesala metla. Na to so čakali kar 27 let.
Liga NBA Liga NBA Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander Victor Wembanyama San Antonio Spurs
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.