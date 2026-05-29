Opozorilo za LA Lakers: Brooklyn preži na Dončićevega pomembnega soigralca

Pri Los Angeles Lakers bodo poleti gradili ekipo okoli Luke Dončića, a ena od ključnih zgodb bo tudi prihodnost Austina Reavesa. Ameriški branilec se lahko odloči, da gre letos na tržnico ali zadrži aktualno plačo za prihodnjo sezono, ki pa bi bila občutno nižja, kot če se letos poleti odloči za novo.

Pri Los Angeles Lakers je že nekaj časa jasno, da bo Luka Dončić osrednji obraz novega projekta. In slovenski košarkar je dal vedeti, da se v družbi Austina Reavesa dobro počuti in dobro funkcionirata z njim tudi na parketu.

Američan je imel za seboj najboljšo sezono kariere, v kateri je v povprečju dosegal 23,3 točke, 4,7 skoka in 5,5 asistence, ob tem pa metal 49-odstotno iz igre in 36-odstotno za tri točke. Vse to ob plači 13,9 milijona dolarjev.

Brooklyn ima prostor, Lakers pa odločitev

Reaves ima za prihodnjo sezono možnost, da zadrži aktualno pogodbo, a bo zagotovo izkoristil priložnost, da že letos sklene novo, bistveno bolj dobičkonosno. Prav tu se zgodba za Lakers lahko zaplete. Po poročanju ESPN-ovega Tima Bontempsa je Brooklyn Nets ekipa, na katero velja biti pozoren, če bo Reaves res preverjal svojo vrednost na trgu.

Luka Dončić se je dobro ujel z Austinom Reavesom. Foto: Guliverimage

Brooklyn bo imel poleti precej prostora glede višine plače pri novih košarkarjih. Če bi Nets Reavesu ponudili pogodbo blizu maksimalne, bi se številke lahko približale štiriletnemu dogovoru v višini okoli 180 milijonov dolarjev. Takšna številka bi dodobra zajedla v proračun LA Lakers, če jo mislijo izenačiti.

Je to resna grožnja ali le pritisk na Lakers?

V ZDA se sicer še vedno govori, da je najverjetnejši razplet Reavesovo nadaljevanje kariere v Los Angelesu. Lakers imajo z njim zgrajen dober odnos, Reaves pa je v zadnjih letih postal pomemben del moštva. Prav Lakers pa so mu odprli vrata v ligo NBA in mu tudi dali priložnost za dokazovanje.