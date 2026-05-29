Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Petek,
29. 5. 2026,
20.00

Osveženo pred

2 uri, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Austin Reaves Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers

Petek, 29. 5. 2026, 20.00

2 uri, 15 minut

Opozorilo za LA Lakers: Brooklyn preži na Dončićevega pomembnega soigralca

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
LeBron James Austin Reaves Luka Dončić | Bo Austin Reaves nadaljeval kariero pri Los Angeles Lakers? | Foto Reuters

Bo Austin Reaves nadaljeval kariero pri Los Angeles Lakers?

Foto: Reuters

Pri Los Angeles Lakers bodo poleti gradili ekipo okoli Luke Dončića, a ena od ključnih zgodb bo tudi prihodnost Austina Reavesa. Ameriški branilec se lahko odloči, da gre letos na tržnico ali zadrži aktualno plačo za prihodnjo sezono, ki pa bi bila občutno nižja, kot če se letos poleti odloči za novo.

Pri Los Angeles Lakers je že nekaj časa jasno, da bo Luka Dončić osrednji obraz novega projekta. In slovenski košarkar je dal vedeti, da se v družbi Austina Reavesa dobro počuti in dobro funkcionirata z njim tudi na parketu.

Američan je imel za seboj najboljšo sezono kariere, v kateri je v povprečju dosegal 23,3 točke, 4,7 skoka in 5,5 asistence, ob tem pa metal 49-odstotno iz igre in 36-odstotno za tri točke. Vse to ob plači 13,9 milijona dolarjev.

Brooklyn ima prostor, Lakers pa odločitev

Reaves ima za prihodnjo sezono možnost, da zadrži aktualno pogodbo, a bo zagotovo izkoristil priložnost, da že letos sklene novo, bistveno bolj dobičkonosno. Prav tu se zgodba za Lakers lahko zaplete. Po poročanju ESPN-ovega Tima Bontempsa je Brooklyn Nets ekipa, na katero velja biti pozoren, če bo Reaves res preverjal svojo vrednost na trgu.

Luka Dončić se je dobro ujel z Austinom Reavesom. | Foto: Guliverimage Luka Dončić se je dobro ujel z Austinom Reavesom. Foto: Guliverimage

Brooklyn bo imel poleti precej prostora glede višine plače pri novih košarkarjih. Če bi Nets Reavesu ponudili pogodbo blizu maksimalne, bi se številke lahko približale štiriletnemu dogovoru v višini okoli 180 milijonov dolarjev. Takšna številka bi dodobra zajedla v proračun LA Lakers, če jo mislijo izenačiti.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal K Dončiću in Lakersom prihaja človek iz sveta raket

Je to resna grožnja ali le pritisk na Lakers?

V ZDA se sicer še vedno govori, da je najverjetnejši razplet Reavesovo nadaljevanje kariere v Los Angelesu. Lakers imajo z njim zgrajen dober odnos, Reaves pa je v zadnjih letih postal pomemben del moštva. Prav Lakers pa so mu odprli vrata v ligo NBA in mu tudi dali priložnost za dokazovanje.

donke
Trendi Luka Dončić v Sloveniji uživa v družbi hčerkic Olivie in Gabriele
TJ Brennan, golf
Sportal Na močnem golfskem turnirju na Bledu zablestel tudi hokejist #foto
Luka Dončić
Sportal Luka Dončić med oddihom v Sloveniji prejel odlično novico iz ZDA
Luka Dončić
Sportal Luka Dončić objavil utrinek z Bleda
Luka Dončić Jason Kidd
Sportal Ob odhodu Kidda v javnost prihajajo nove informacije. Tudi o menjavi Dončića.
Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić
Sportal Antetokounmpo k Dončiću, kdo pa v nasprotno smer? To lahko pripravijo Lakersi.
Austin Reaves Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.