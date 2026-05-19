V noči na torek se je v ligi NBA začel konferenčni finale. Na zahodu sta se za prvo zmago v seriji v Paycom centru pomerila Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs. Dvoboj, ki ga mnogi označujejo za finale pred finalom, je ponudil košarkarsko poslastico. Zmagovalec je bil odločen šele po dveh podaljških, junak srečanja pa je postal francoski orjak Victor Wembanyama (41 točk in 24 skokov), ki s soigralci v tej sezoni ostaja strup za branilce naslova. OKC je doživel prvi poraz v končnici, Spursi pa so si zagotovili pomembno prednost.

Oklahoma City Thunder : San Antonio Spurs 115:122 po dveh podaljških /0:1/

Najboljši strelci: Caruso 31 (trojke 8/14), Jal. Williams 26 (met iz igre 11/25, 7 sk.), Gilgeous-Alexander 24 (met iz igre 7/23, 12 as., 5 ukr. žog); Wembanyama 41 (met iz igre 14/25, 24 sk., 3 blok.), Harper 24 (met iz igre 8/20, 11 sk., 6 as., 7 ukr. žog), Castle 17 (trojke 1/6, 11 as., 6 sk., 11 izg. žog)

Vrhunci prvega dvoboja med OKC in San Antoniom:

Začelo se je slovesno. Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander je iz rok komisarja lige NBA Adama Silverja še drugič zapored prejel nagrado za MVP igralca rednega dela sezone, nato pa se je začela uvodna tekma konferenčnega finala na zahodu, na katerem sta se spoprijeli dve najboljši ekipi rednega dela.

Shai Gilgeous-Alexander je pred tekmo prejel prestižno priznanje, po dvoboju s Spursi pa mu ni bilo več do smeha. Foto: Reuters

San Antonio je v tej sezoni velik strup za branilce naslove. Pred končnico so Spursi dobili kar štiri izmed petih medsebojnih obračunov. Načrte so jim prekrižali tudi v pokalnem tekmovanju, nato pa zaprli usta navijačem OKC še na uvodni tekmi končnice.

Wembanyama upravičil vzdevek vesoljca

Victor Wembanyama je v neposrednem dvoboju najboljših igralcev OKC in Spursov zasenčil Shaia Gilgeousa-Alexandra. Foto: Reuters Spektakularna košarkarska poslastica, v kateri sta se prvič po finalu lige NBA leta 1998 med Chicagom in Utahom v končnici tekmovanja pomerili ekipi, ki sta v rednem delu zbrali 62 ali več zmag, je ponudila maratonski boj. Zmagovalec je bil odločen šele po drugem podaljšku, prvi junak srečanja pa je postal Victor Wembanyama.

Francoski orjak je zasenčil MVP igralca rednega dela sezone. Če je Shai Gilgeous-Alexander ob slabšem metu iz igre dosegel 24 točk, pa je bil Francoz, ki je v točkovanju za najboljšega igralca rednega dela osvojil končno tretje mesto, nerešljiva uganka za gostitelje. Upravičil je svoj vzdevek vesoljec (alien). Prispeval je kar 41 točk in 24 skokov, na parketu pa prebil dobrih 48 minut, kar je največ, odkar se dokazuje v ligi NBA.

Izjemna trojka Wembanyamaja, s katero je izenačil rezultat proti koncu prvega podaljška:

"Bila je čista volja. Danes se je vse zgodilo tako hitro – nisem veliko razmišljal," je Wembanyama povedal po odlični predstavi. Francoski superzvezdnik je samo v drugem podaljšku dosegel devet točk in zmago zapečatil z zabijanjem 22 sekund pred zadnjim zvokom sirene. "Zmaga je sad odličnega truda celotne ekipe," je po veliki zmagi v Oklahoma Cityju poudaril mladi Francoz.

Zabijanje Wembanyamaja ob prekršku Holmgrena ob koncu drugega podaljška:

victor wembanyama slam and-1 over chet holmgren; spurs vs okc pic.twitter.com/stQf1f5Mf1 — ◇ (@F0RGIAT0) May 19, 2026

Wemby se je poigraval z obrambo OKC. Na srečanju se je odločil le za dva meta za tri točke. Edino trojko je dosegel ob koncu prvega podaljška, ko je zadel z velike oddaljenosti, izenačil rezultat in utišal privržence OKC. V obrambi je zbral kar 24 skokov in povzročal ogromno težav prvemu centru prvakov Chetu Holmgrenu.

Wemby do izjemnega mejnika kot najmlajši v zgodovini

Med njima je potekal izjemen boj. Ko se je Wembanyamaju ponudila priložnost, da bi ob koncu rednega dela dosegel zmagoviti koš za San Antonio, mu je Holmgren pokvaril načrte z blokado in izsilil prvi podaljšek. Američanu v napadu ni in ni steklo. V slabih 41 minutah je dosegel le osem točk, zadel dve trojki, izpod koša pa ni dosegel niti enega koša. Zbral je tudi osem skokov in dve blokadi.

Kako je Holmgren blokiral Wembanyamaja in izsilil podaljšek:

Statistika Wembanyamaja je bila bistveno bolj razkošna. Postal je šele sedmi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je na tekmi končnice prispeval vsaj 40 točk in 20 skokov. Pred njim so to dosegli tudi Kareem Abdul-Jabbar, Charles Barkley, Moses Malone, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain in Shaquille O’Neal. Francozu je to uspelo pri 22 letih in 134 dneh, s čimer je postal najmlajši vseh časov. Prejšnji rekorder Abdul-Jabbar (1970) je to dosegel pri 22 letih in 343 dneh. V konferenčnem finalu lige NBA junaka, ki bi ponudil takšno statistiko, ni bilo že vse od leta 1993.

Jalen Williams, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil serijo proti Lakersom, se je vrnil na parket in bil s 26 točkami drugi strelec OKC. Več točk je za gostitelje dosegel le Alex Caruso, ki je zadel kar osem trojk. Foto: Reuters

Prvakom, ki so tako doživeli prvi poraz v letošnji končnici, saj so pred tem pometli s Phoenixom in Lakersi, ni pomagala niti vrnitev Jalna Williamsa. Največ točk je pri OKC dosegel Alex Caruso (31), od tega kar osem trojk, MVP rednega dela Gilgeous-Alexander, ki je na parketu prebil kar dobrih 51 minut, pa jih je dal 24. Thunderju je priigral prvi podaljšek, ko je tri sekunde pred koncem s polaganjem izenačil na 101:101, dvoboj pa ob skromnem metu iz igre končal s 24 točkami in 12 podajami.

Finalna serija vzhoda med New York Knicks in Cleveland Cavaliers se bo začela v noči na sredo ob 2.00, OKC in San Antonio pa se bosta dan pozneje spoprijela v drugi tekmi konferenčnega finala na zahodu. Znova v Oklahoma Cityju.

Liga NBA, končnica, 18. maj:

Konferenčni finale: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – San Antonio Spurs (2) /0:1/ Vzhod:

New York Knicks (3) – Cleveland Cavaliers (4) /0:0/ / / – izid v zmagah; igrali so na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

