S. K.

15. 5. 2026,
19.38

Detroit Pistons Cleveland Cavaliers San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves končnica Liga NBA Liga NBA

Petek, 15. 5. 2026, 19.38

Liga NBA, končnica, 15. maj

Bosta Cleveland in San Antonio dokončala delo?

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs | Foto Reuters

V košarkarski ligi NBA bi lahko do sobote zjutraj po slovenskem času že dobili še preostala dva udeleženca konferenčnih finalov. Na zahodu moštvu San Antonio Spurs v seriji z Minnesoto do napredovanja manjka le še ena zmaga, to pa bodo Teksašani lovili v gosteh v Minneapolisu. Cleveland Cavaliersi so v enakem položaju na vzhodu proti Detroitu, le da si ti lahko napredovanje priborijo pred domačimi navijači.

James Harden Cleveland Cavaliers
Sportal Drama v Detroitu, odločil je podaljšek

Zmagovalca serije med Minnesoto in San Antoniom v finalu zahodne konference že čakajo branilci naslova, košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, ki so v polfinalu s 4:0 pometli z LA Lakersi Luke Dončića. Prvi finalisti vzhodne konference so New York Knicksi, ti so v polfinalu s 4:0 odpravili Philadelphio.

Liga NBA, končnica, 15. maj:

Pari drugega kroga končnice:

Zahod:
San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /3:2/
Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /4:0/

Vzhod:
New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /4:0/
Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /2:3/

/ / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

