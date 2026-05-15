Petek, 15. 5. 2026, 19.38
Liga NBA, končnica, 15. maj
Bosta Cleveland in San Antonio dokončala delo?
V košarkarski ligi NBA bi lahko do sobote zjutraj po slovenskem času že dobili še preostala dva udeleženca konferenčnih finalov. Na zahodu moštvu San Antonio Spurs v seriji z Minnesoto do napredovanja manjka le še ena zmaga, to pa bodo Teksašani lovili v gosteh v Minneapolisu. Cleveland Cavaliersi so v enakem položaju na vzhodu proti Detroitu, le da si ti lahko napredovanje priborijo pred domačimi navijači.
Zmagovalca serije med Minnesoto in San Antoniom v finalu zahodne konference že čakajo branilci naslova, košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, ki so v polfinalu s 4:0 pometli z LA Lakersi Luke Dončića. Prvi finalisti vzhodne konference so New York Knicksi, ti so v polfinalu s 4:0 odpravili Philadelphio.
Pari drugega kroga končnice:
Zahod:
San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /3:2/
Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /4:0/
Vzhod:
New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /4:0/
Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /2:3/
/ / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1