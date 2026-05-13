Ž. L.

13. 5. 2026,
21.31

7 minut

Poškodba stegenske mišice

Razkrite nove podrobnosti o težavah Luke Dončića: huje, kot je kazalo sprva

Luka Dončić | Poškodba Luke Dončića ni bila nedolžna. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Luka Dončić je zaradi poškodbe stegenske mišice letos izpustil celotno končnico, ki so jo njegovi Los Angeles Lakersi zaključili v drugem krogu, po štirih zaporednih porazih proti Oklahomi. Iz ZDA zdaj prihajajo informacije, da so bile težave slovenskega košarkarskega asa precej hujše, kot je kazalo sprva.

Prav Oklahoma City Thunder je bil nasprotnik Lakersov 3. aprila, ko je Luka Dončić nazadnje stal na parketu lige NBA. Bilo je sredi tretje četrtine tekme rednega dela, ko se je zvezdnik ekipe iz Los Angelesa prijel za zadnjo stegensko mišico. Misli navijačev slovite franšize in slovenskih ljubiteljev košarke so hitro ušle proti končnici.

Strah, da bi se utegnilo okrevanje zavleči tudi v najpomembnejši del sezone, je bil upravičen. Dončić je v prvem krogu zgolj kot gledalec spremljal obračune s Houston Rocketsi, a so se soigralci na krilih LeBrona Jamesa dokaj presenetljivo veselili napredovanja. Drugi krog je prinesel na papirju najzahtevnejšo oviro v končnici, tudi v seriji proti Oklahomi pa 27-letni Slovenec ni dočakal povratka na igrišča. In ga po vsej verjetnosti ne bi, tudi če bi njegovi ekipi uspelo vknjižiti kakšno zmago ter s tem podaljšati serijo.

Šele dodatni pregledi v Španiji so razkrili, da gre za hujšo raztrganino stegenske mišice.

Po informacijah novinarjev slovitega portala The Athletic so bile namreč težave Dončića precej bolj resne od prvih ocen zdravniške službe. "Pregled z magnetno resonanco, ki ga je Dončić opravil v Dallasu, je kazal na drugo stopnjo (v izvirniku 'grade 2' op. p.) poškodbe stegenske mišice. Dodatni pregledi v Španiji so kasneje pokazali, da je raztrganina mišice globlja in hujša," so zapisali pri omenjenem portalu.

Dodali so, da je slovenski košarkar medtem že na strogi dieti, s pomočjo katere je že pred letošnjo sezono izgubil nekaj odvečnih kilogramov. Prav tako naj bi bile bolečine v stegenski mišici v veliki meri preteklosti, kar je vsekakor dober znak za priprave pred novo sezono.

Spomnimo; Dončić se je odločil, da v poletnih mesecih tokrat ne bo oblekel dresa slovenske košarkarske reprezentance, saj bo čas preživel s hčerkama.

