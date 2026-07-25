Vroče besede Donalda Trumpa: Morda je LeBron James rasist

Ameriški predsednik Donald Trump je na vprašanje v Beli hiši v Washingtonu, kdo je najboljši košarkar v zgodovini, o zvezdniku lige NBA LeBronu Jamesu dejal: "Mislim, da je LeBron ... Morda je rasist ali pa preprosto ne mara Trumpa. Ne vem. Všeč so mi le ljudje, ki sem jim jaz všeč," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Trump.

Vprašanje za 80-letnika se je glasilo, ali meni, da je najboljši igralec v zgodovini LeBron James ali Michael Jordan.

"Rekel bi, Michael Jordan, brez dvoma," je najprej izjavil predsednik Donald Trump. Zdi se, da njegova naklonjenost nekdanjemu zvezdniku moštva Chicago Bulls temelji predvsem na osebni povezanosti. "Michael Jordan je moj prijatelj. Z njim igram golf. Je res prijeten človek."

LeBron James bo v novo sezono vstopil v dresu Philadelphie 76ers, saj je zapustil Lakerse, ki gradijo ekipo okrog Luke Dončića. Foto: Guliverimage

Trump ni pojasnil, zakaj Jamesa obtožuje rasizma. Vendar pa to ni prvič, da se je pokazala medsebojna nenaklonjenost med njima. James je na zadnjih treh predsedniških volitvah podprl Trumpove demokratske tekmece. Leta 2017 je Trumpa označil za "bednika" med sporom glede odpovedanega obiska takratnih prvakov lige NBA, ekipe Golden State Warriors, v Beli hiši.

Leta 2018 je Trump na twitterju (zdaj X) zapisal: "LeBronu Jamesu je pravkar postavil vprašanja najbolj neumen človek na televiziji, Don Lemon. Zaradi njega je bil LeBron videti pameten, kar pa ni lahko doseči."

James je v petek sporočil, da bo svojo 24. sezono v ligi NBA odigral za ekipo Philadelphia 76ers in jo zamenjal za Los Angeles Lakers Luke Dončića.