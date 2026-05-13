Ob odpovedi Luke Dončića: "Glede na vse je to pričakovano"

Sezone Luke Dončića in Los Angeles Lakersov je konec. Slovenski as se bo po poškodbi poleti posvetil dokončnemu okrevanju in hčerkama, zato ga bomo znova na parketu videli konec oktobra, ko se bo začela nova sezone lige NBA. Zaradi osebnih razlogov se je Dončić to poletje odpovedal tudi igranju za izbrano vrsto. "Vse skupaj je pričakovano," poudarja Luka Bassin, košarkarski analitik in pomočnik selektorja v izbrani vrsti, s katerim smo govorili o sezoni Jezernikov in končnici lige NBA.

V teh dneh je poleg konca sezone Lakersov glavna novica to, da je Luka Dončić zaradi osebnih razlogov odpovedal sodelovanje v izbrani vrsti. Je glede na vse, kar se je dogajalo, in poškodbo to za vas precej pričakovano?

Zagotovo, sploh ob podatku, da v končnici ni igral, čeprav so se pojavljale takšne in drugačne informacije. Zdi se mi, da je vsak, ki je blizu košarke, takoj po poškodbi vedel, da se bo Luka v tej končnici zelo, zelo težko vrnil na parket, sploh glede na dinamiko in fizičnost igre. Tudi če bi Lakersi prišli do finala, bi bilo verjetno nerealno pričakovati, da bi se kar vrnil v polni pogon.

Kar zadeva reprezentanco in odpoved, tudi glede na celotno dogajanje in njegove osebne zadeve, je vse skupaj pričakovano. Preprosto se bo treba znajti brez njega. Mislim, da je reprezentanca tudi v teh kvalifikacijah že pokazala, da ima fante, ki se s to konkurenco lahko kosajo. Dejstvo je sicer, da bodo nekatere reprezentance poleti okrepili NBA-jevci in evroligaški košarkarji, a mi ne bomo jokali. Tiste košarkarje, ki bodo na voljo, bomo poskušali pripraviti na boj in na drugačen način nadomestiti odsotnost Luke.

Luka Bassin Foto: www.alesfevzer.com

Na odpoved sodelovanja v reprezentanci letos poleti so se odzvali tudi pri Košarkarski zvezi Slovenije. "Nekatere odločitve so težke. A prave. Lukovo odločitev razumemo, spoštujemo in podpiramo. Luka, želimo ti poletje, ki bo samo vaše," so zapisali na zvezi.

Bo pa poletje nekoliko drugačno, brez velikega tekmovanja, a s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo.

Da, v kvalifikacijah smo za zdaj na dobri poti, čakajo nas štiri tekme, torej zdaj brez Luke. Najprej še dve v prvi skupini proti Estoniji in Švedski, potem pa drugi del in konec avgusta nadaljnji boj z verjetno še precej bolj kakovostnimi tekmeci. Tako da moramo ta prvi del kvalifikacij odigrati čim bolje, ker konec koncev sploh ne vemo, kakšna bo postava Slovenije novembra in februarja zaradi vseh teh odhodov v ligo NCAA. Nekateri ti igralci so bili zdaj že pomembni členi ekipe v Fibinih oknih. Bo naporno, vemo, kaj nas čaka. Bomo videli, na koga bomo lahko računali. Ne smemo pozabiti, da je tu še evropsko prvenstvo do 20 let, ki bo julija v Ljubljani, kjer bo zraven kar nekaj teh fantov, ki so sicer tudi že med člani. Potrebnega bo veliko prilagajanja, a tega smo nekako že navajeni.

Posvetiva se zdaj še malce ligi NBA. Sezone Los Angeles Lakersov je konec. Oklahoma City je serijo dobil gladko s 4:0 v zmagah. Glede na vse skupaj precej pričakovan razplet, kajne?

Vsekakor. Mislim, da tudi Lakersom v tem primeru ni treba veliko razmišljati, ker je Oklahoma City po mnenju večine, tudi mene, daleč najboljša ekipa v ligi NBA. Preprosto imajo disciplino, kakovost, verjetno tudi najkoristnejšega igralca lige, pa tudi res dobro strokovno osebje, tako da so samozavestni. Težko jih bo kdo ustavil.

Lakersi so sezono končali v drugem krogu končnice. Foto: Reuters

Veliko se je govorilo tudi o tem, kako bi bila serija oziroma končnica nasploh videti, če bi bil zraven tudi Luka Dončić. Bi to po vašem mnenju veliko spremenilo?

Zagotovo bi bila ob prisotnosti Luke to drugačna zgodba. Vsekakor bi bila ekipa bolj konkurenčna, še vedno dvomim, da bi imeli možnosti za uvrstitev naprej, čeprav smo že večkrat videli, da je v končnici mogoče marsikaj. Tudi v seriji Lakersov z Luko je Oklahoma izrazit favorit. Nikoli ne bomo izvedeli, kaj bi bilo, če bi bilo, hkrati je brezpredmetno zdaj ugibati. Prepričan pa sem, da bi se Jezerniki borili še bolje in bolj dostojno kot v tej seriji. Ni dvoma, da je, če ti manjka en takšen igralec, kot je Luka, to velik primanjkljaj za vso ekipo.

Kakšno oceno bi dali sezoni Lakersov?

Dejstvo je, da so imeli veliko težav s poškodbami, čeprav sam vedno rečem, da so te sestavni del športa in da nimajo samo Lakersi tovrstnih težav. Že če gledamo samo glavne kandidate za naziv MVP, ki so bili na koncu vsi na robu dovoljšnjega števila odigranih tekem za vključitev v izbor, kot velevajo pravila.

Kar zadeva Lakerse, ko so igrali v polni postavi, so imeli dolge, močne in dobre serije zmag, a po drugi strani so tudi precej nihali, ne samo, ko so bili popolni, temveč tudi sicer. Zdi se mi, da je bila sploh na začetku velika težava razporeditev vlog, zaradi česar nekateri igralci niso bili zadovoljni, a proti koncu se je to uredilo. Rekel bi, da so sezono odigrali precej po pričakovanjih, prišli so do četrtega mesta na zahodu, z nekaj sreče bi lahko bili tudi tretji ali, obratno, peti.

LeBron James je bil ob poškodbah Dončića in Reavesa glavno orožje Lakersov v končnici. Foto: Reuters

Redni del je bil povsem zadovoljiv, enako bi rekel tudi za končnico. Če že govorimo o poškodbah, težave je imel tudi Houston, večino časa je manjkal Kevin Durant. Tukaj bi opozoril še na LeBrona Jamesa, za katerega mnogi govorijo, da ni več konkurenčen, a je še enkrat dokazal, da je z 41 leti še vedno doktor košarke.

Če sva že pri LeBronu Jamesu, pri Lakersih se zagotovo obeta pestro poletje, ko bodo imeli veliko dela. V zraku je tudi vprašanje, kakšna bo prihodnost 41-letnika. Zdaj je sicer težko karkoli predvideti, ker se ne ve, kdo bo ostal, a kje trenutno vidite glavne težave te ekipe oziroma kje je največ prostora za izboljšave?

Res je težko predvideti in ocenjevati, na kakšno pot bo šla ta ekipa. Mogoče malce čudna izjava, a če imaš v ekipi Dončića in Reavesa, mogoče ne potrebuješ več LeBrona, bi bilo pa treba ekipo osvežiti z nekimi drugimi, mlajšimi košarkarji. Čeprav je James še vedno med vrhunskimi igralci, bi bila dobrodošla malce daljša klop oziroma malce večji konkurenčen kader. Ob tem mislim tudi na kakšnega obrambnega specialista.

V tej sezoni se je veliko govorilo o tem, da Lakersi nimajo dolge klopi. To seveda lahko narediš z nakupom igralcev, po drugi strani pa je včasih treba pokazati zaupanje tudi tistim, ki jih že imaš. V tem primeru se mi klop Lakersov res ni zdela slaba, a potrebuje malce več zaupanja. Na voljo imaš namreč 82 tekem, na katerih lahko tudi razvijaš nekatere igralce, ki bodo prihajali s klopi, je pa to na koncu delo trenerja.

J. J. Redick Foto: Reuters

Že lani se je videlo, da Redick ne zaupa igralcem s klopi. Spomnimo se tiste četrte tekme v seriji z Minnesoto, ko je celoten drugi polčas odigral z isto peterico. Po tem je kar nekaj teh igralcev odšlo v druge klube, zdaj pa igrajo v končnici in dobivajo priložnost s klopi, torej v drugih klubih. Razlogi, zakaj je tako, so lahko različni, resnica pa je vedno nekje vmes.

Veliko se vedno govori tudi o centrski liniji. Deandre Ayton po mnenju mnogih ni prikazal tistega, kar bi center Lakersov moral. Se strinjate s tem?

Meni se centrska linija ne zdi tako slaba, kot se mogoče želi prikazati v javnosti. Deandre Ayton je dober košarkar, tudi Jaxson Hayes napreduje iz leta v leto. Igra Lakersov sloni na zunanjih igralcih, tako da potrebuješ predvsem takšne, ki bodo vedeli, kaj so njihove naloge, da postavljajo dobre blokade, da skačejo, tečejo in igrajo obrambo. Mogoče se Deandre ni sprijaznil s to vlogo, a to je pač naloga štaba in ljudi okoli njega. Prepričati ga morajo, da je to njegova vloga in da bo v njej uspešen, s tem pa bo boljša tudi ekipa. Seveda to govorim kot zunanji opazovalec, o značajih pa lahko sklepajo le ljudje znotraj moštva.

Jaxson Hayes bo, če bo šlo vse po načrtih, kmalu tudi uradno postal novi naturalizirani košarkar v slovenski izbrani vrsti. Foto: Reuters Del poti Jaxson Hayes boste v vlogi pomočnika kmalu tudi vi, kajne?

(Smeh, op. p.) Upam, da bo v veliko pomoč naši reprezentanci. Je pa še na začetku svoje poti in moral bo še marsikaj postoriti, da bo postal resen center v ligi NBA in da bo pomagal tudi nam. Zagotovo pa je na dobri poti.

Posvetiva se še malce sezoni Luke Dončića. Če odštejemo zadnjo poškodbo, je odigral novo odlično sezono z izjemnimi številkami. Po mnenju mnogih je bil znova spregledan v boju za naziv MVP, v katerem je konkurenca res močna.

Lukove številke so nore. Če gledamo tako, so številke Jokića še za odtenek bolje nore. Potem sta tu še Wembanyama in Shai Gilgeous-Alexander, ki imata na svojem računu veliko manj minut, a je ob njunih številkah vse skupaj zelo primerljivo, tako da je konkurenca res huda. Sam sem enkrat že rekel, da bi vsak od teh štirih naziv prejel zasluženo. O tem na koncu odločajo drugi. Ne bi rekel, da je Luka spregledan, vsekakor spada med najboljše štiri. Manj od tega bi bila krivica, ti štirje so zdaj krepko nad preostalimi. Ne glede na to, kdo bo dobil nagrado, bo ta zaslužena. Lukove številke so res nore, a to so zgolj številke. Kot pravi tudi sam, na koncu to brez ekipnih lovorik ne šteje veliko.

Vas je katera izmed ekip v končnici presenetila v pozitivnem ali negativnem smislu?

Razočaral me je Boston. Sam sem ga videl kot enega glavnih kandidatov na vzhodu, pa je res slabo odigral začetek končnice. Manjše presenečenje je tudi Minnesota, sploh ob podatku, da se jim je v nekem trenutku poškodoval Anthony Edwards, pa se potem vrnil. Drugače ni bilo nekih velikih presenečenj, nobena ekipa ni izstopala. Možnost, da preseneti, ima še Cleveland, ki je pred končnico pripeljal Hardna. Takšen košarkar lahko v končnici prevesi tehtnico na eno stran.

Na začetku ste omenili moč oz. kar premoč Oklahoma Cityja. Mislite, da ga v tej končnici lahko kdo zaustavi?

Velika prednost Oklahome, ki jo bo imela vse do konca, če bo seveda tja prišla, je domače igrišče. Vemo, da je Paycom Center kar vroče igrišče, tako da imajo tudi s tega vidika neko dodano vrednost. A če najprej rečemo kaj o finalu zahoda, kjer pričakujem Antonio … Težko bo. Čeprav so Spursi ekipa prihodnosti, mislim, da letos še niso dovolj zreli, da bi naredili takšen korak. Če bo šlo tako naprej, pa zagotovo v prihodnosti.

Ekipa Oklahoma City Thunder je glavni favorit za osvojitev naslova. Foto: Guliverimage

Kar zadeva veliki finale, predvidevam, da bo zmagovalec vzhoda New York. Knicksi imajo zelo dobre posameznike, igrajo dobro košarko, konec koncev je tudi Madison Square Garden vroče igrišče, tako da so po mojem mnenju trenutno še najbližje Oklahomi. Ta pa je v mojih očeh še vedno daleč največji favorit med vsemi. Kogarkoli na vzhodu težko vidim kot morebitnega kandidata za presenečenje, je pa res, da se v športu ta dogajajo ves čas. Zagotovo je tu velik dejavnik to, da ne vemo, kaj bo z ekipami čez 14 dni, tri tedne, če se zgodi kakšna poškodba in podobno … V tej končnici so poškodbe že mešale štrene, ob polnih zasedbah pa je razmerje moči po mojem mnenju jasno.

