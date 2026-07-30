Los Angeles Lakersi kljub izjemno dejavnemu poletju na košarkarski tržnici po mnenju mnogih analitikov in novinarjev blizu lige NBA še niso končali svojega dela. Oči naj bi imeli še vedno uperjene proti Jonathanu Kumingi, medtem pa se je začelo omenjati tudi ime nekdanjega soigralca Luke Dončića pri Dallas Mavericks P. J. Washingtona.

Nekaj prahu je s svojimi objavami in besedami dvignil novinar in analitik dogajanja v NBA Jovan Buha, ki je prepričan, da bi bil Washington idealna tarča za Lakerse, potencialno menjavo pa je označil za popolnoma logično. Ob tem je namignil, da Washingtonova prihodnost v Dallasu ni povsem gotova, saj bi Mavericksi lahko razmišljali o menjavi njega ali centra Daniela Gafforda.

V oddaji Lakers Mailbag je Buha pojasnil, da previdnost Lakersov glede Kuminge ne pomeni, da generalni direktor Rob Pelinka ni pripravljen odločno izboljšati moštva. Pridobitev Kuminge prek menjave "sign-and-trade" bi pomenila, da bi mu morali Lakersi ponuditi pogodbo za najmanj tri leta, hkrati pa bi morali Golden State Warriors odstopiti tudi določena sredstva oziroma igralce. Po njegovem mnenju morajo Lakersi skrbno oceniti tako višino Kumingove pogodbe kot tudi vrednost igralcev oziroma izborov na naboru, ki bi jih morali nameniti za to.

Lakersi so poleti močno premešali svoje vrste. Foto: Reuters

"Ključno vprašanje je, kako visoka bi bila njegova povprečna letna plača. Če bi bila na ravni, ki jim ustreza, potem lahko nadaljujejo. Če pa bi znašala več kot 15 milijonov dolarjev na sezono oziroma celo več kot 20 milijonov, mislim, da je to zanje previsoka cena." Ob tem se je obregnil ob Washingtona. "Kritiziral bom Lakerse, če ne bodo šli na vso moč po igralca, kot je P. J. Washington. To bi naredil brez oklevanja. Zame je to prava 'all-in' poteza. Če ne bodo ocenili, da je on zadnji manjkajoči člen ekipe, se s tem preprosto ne strinjam."

Po Buhovem mnenju Lakersi še vedno nimajo preverjenega začetnega krila oziroma visokega krila, ki bi lahko igral več kot 30 minut na tekme in svoje prispeval v obrambi, ob tem pa hkrati analitiki lige NBA dvomijo, da imajo Lakersi trenutno dovolj kakovostnih igralcev za boj z najboljšimi ekipami zahodne konference. "Po mojem mnenju so dali prednost globini klopi in več rezervnim igralcem, namesto da bi pripeljali enega kakovostnega člana začetne peterke."

Buha je sicer Washingtona in Kumingo večkrat označil kot najočitnejši rešitvi za največje pomanjkljivosti Lakersov.

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