Navijači na družbenih omrežjih so ponoreli, potem ko so na uradnem kanalu kluba Miami Heat na YouTubu objavili, da je bila uvodna tiskovna konferenca LeBrona Jamesa predvidena za nedeljo, 27. julija. Kot je poudaril predsednik kluba Pat Riley, je nedavna pridobitev zvezdnika Giannisa Antetokounmpa v moštvo le eden od številnih adutov.

Miami Heat morda že nekaj vedo o bližajoči se odločitvi LeBrona Jamesa. V torek so namreč navijači na družbenih omrežjih ponoreli, ko so odkrili, da je na uradnem YouTubovem kanalu Heat za nedeljo, 27. julija, predvidena Jamesova uvodna tiskovna konferenca. Napis "miamiheat Uvodna tiskovna konferenca za LeBrona Jamesa, na kateri ga pozdravljajo nazaj kot člana Miami HEAT", je takoj vzbudil začudenje glede možnosti, da bi James svoj talent prinesel nazaj v South Beach.

Heat accidentally leaked a LeBron introductory press conference 😭😭😭 pic.twitter.com/CG0mRxXR9g — LakeShowYo (@LakeShowYo) July 22, 2026

Objavo so zatem odstranili, po poročanju Anthonyja Chianga iz Miami Heralda pa je ekipa Heat za družbena omrežja pomotoma naložila videoposnetek uvodne tiskovne konference na YouTube, medtem ko se je pripravljala na možnost, da bi James izbral Miami. Miami kljub temu ostaja eden od glavnih favoritov za prevzem Jamesa. S prihodom dvakratnega MVP Giannisa Antetokounmpa, poznavanjem Miamija iz njegovih najboljših let v franšizi in močnimi odnosi s Patom Rileyjem, Erikom Spoelstro in Bamom Adebayem, Heat uživajo veliko naklonjenosti za zmago v boju za Jamesa. "Imamo tudi igrišče za golf in lepo vreme. Poleg tega ni dohodnine. To je torej malce bolje kot v Kaliforniji," je Riley dejal za ESPN.

James se še ni odločil, kateri kraj bo njegov novi dom v ligi NBA, Miamiju pa se v nagradni igri pridružujejo še Cleveland, Philadelphia, Golden State in Minnesota. Kot je povedal pred kratkim, bo imela veliko besede pri odločitvi njegova hčerka, 12-letna Zhuri.

James bo oktobra začel svojo 24. sezono v ligi NBA. Noben drug igralec v zgodovini lige doslej ni odigral več kot 22 sezon. Zvezdnik ima zdaj v lasti ne le rekorda po številu doseženih točk v zgodovini lige NBA, temveč tudi rekord po številu odigranih tekem. Za Heat je že igral med letoma 2010 in 2014, in sicer ob boku klubskih ikon, kot sta Dwyane Wade in Chris Bosh. Moštvo s Floride je v tem obdobju osvojilo naslova prvaka v letih 2012 in 2013, v finalu pa je izgubilo v letih 2011 in 2014.

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