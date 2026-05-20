Kako izvajati obrazno jogo: kratka rutina za bolj sproščen videz #video

Večerni skincare rituali, jutranji pilates, kratke meditacije med delom … Zdi se, da ljudje danes vedno bolj iščemo majhne rutine, s katerimi si lahko vsaj za nekaj minut vzamemo čas zase. Med navadami, ki v zadnjih letih pridobivajo vedno več pozornosti, je tudi obrazna joga – kombinacija vaj, masaže in zavestnega sproščanja obraznih mišic, ki jo mnogi vključujejo v jutranjo in večerno nego.

A če je bila obrazna joga še pred nekaj leti razumljena predvsem kot trend družbenih omrežij, jo danes vse več ljudi dojema drugače: kot kratko dnevno rutino za boljši občutek, sprostitev napetosti in stik s samim seboj. Ne gre več le za videz, ampak tudi za občutek, da si za nekaj minut umirimo tempo dneva.

Obraz uporabljamo ves čas – ob stresu stiskamo čeljust, ob delu napenjamo oči, nezavedno dvigujemo obrvi in napenjamo vrat. Zato ni presenetljivo, da se napetost kopiči prav na področjih, ki jih pogosto najmanj sproščamo. Obrazna joga temelji na ideji, da lahko z nežnimi vajami in masažo aktiviramo ter hkrati sprostimo obrazne mišice, podobno kot to počnemo pri telesni vadbi.

Rutina običajno traja le nekaj minut. Začne se s pripravo obraza in aktivacijo limfnega sistema, nadaljuje z vajami za posamezne dele obraza, konča pa s sprostitvijo in nego kože. Prav ta kombinacija kratkega rituala, počasnih gibov in občutka, da nekaj naredimo zase, je razlog, da jo mnogi brez težav vključijo v vsakdan, bodisi zjutraj pred službo bodisi zvečer pred spanjem.

Obrazna joga kot novost tudi v programu Fit akademija Ker vse več ljudi išče kratke rutine za sprostitev in boljše počutje, obrazna joga letos prvič prihaja tudi v program Fit akademija. Novost vključuje vodene video vsebine, namenjene krepitvi obraznih mišic, izboljšanju prekrvavitve ter ohranjanju bolj svežega in spočitega videza. Vaje so zasnovane tako, da jih lahko posameznik brez težav vključi v jutranjo ali večerno rutino. Fokus ni le na aktivaciji obraznih mišic, temveč tudi na sproščanju napetosti, ki se čez dan kopiči v čeljusti, čelu, vratu in okoli oči. Ker gre za kratke in enostavne rutine, obrazna joga dopolnjuje koncept Fit akademije, ki temelji na vključevanju gibanja in dobrega počutja v vsakdan, brez občutka pretiranega pritiska ali iskanja hitrih rezultatov. Prijavite se tukaj.

Več o programu:

Kako poteka obrazna joga?

Eden izmed razlogov, zakaj obrazna joga postaja vse bolj priljubljena, je prav njena preprostost. Ne potrebujete posebne opreme, članarine ali ene ure časa. Dovolj je že pet do deset minut, ogledalo in nekaj doslednosti. Ključ je predvsem v tem, da ritual postane del vsakdana, podobno kot jutranja kava ali večerna nega kože.

1. korak: priprava obraza in aktivacija limfe

Preden začnemo z vajami, je pomembno, da obraz pripravimo. Obrazna joga se namreč ne začne pri vajah, ampak pri sprostitvi pretoka limfe in cirkulacije. Z nežnimi gibi najprej aktiviramo limfni sistem od ključnice navzgor proti vratu, nato ob straneh vratu proti ušesom, s krožnimi gibi okoli čeljusti in nežnim drsenjem prstov od sredine obraza navzven.

Takšna priprava pomaga zmanjšati občutek zatečenosti ter prebudi obraz in cirkulacijo. Pomembno je, da gibi niso grobi, saj cilj ni pritisk, ampak sprostitev.

Foto: Shutterstock

2. korak: vaje izvajamo pred ogledalom

Pri obrazni jogi je pomembna pravilna izvedba gibov, zato se vaje praviloma izvajajo pred ogledalom. Tako lažje opazujemo mimiko, držo obraza in preprečimo nepotrebno napenjanje.

Priporočljivo je tudi, da se pred začetkom fotografirate – od spredaj in s profila. Ker so spremembe postopne, fotografije pomagajo opaziti razliko skozi čas. Pri večini ljudi je prva opazna sprememba predvsem bolj spočit in svež videz obraza.

3. korak: aktivacija posameznih delov obraza

Rutina vključuje več ključnih predelov obraza:

vrat in čeljust , kjer se pogosto nabira napetost zaradi stresa in zaslonov,

, kjer se pogosto nabira napetost zaradi stresa in zaslonov, ustnice in lička , za aktivacijo obraznih mišic in bolj sproščen videz,

, za aktivacijo obraznih mišic in bolj sproščen videz, oči in čelo , kjer z nežnimi gibi sproščamo napetost okoli obrvi in oči,

, kjer z nežnimi gibi sproščamo napetost okoli obrvi in oči, ter lobanjske mišice in lasišče, saj tudi tam pogosto zadržujemo napetost.

Vaje so počasne, kontrolirane in usmerjene v aktivacijo ter sprostitev obraznih mišic.

4. korak: po vsaki vaji sledi sprostitev

Pomemben del obrazne joge ni le aktivacija mišic, ampak tudi sproščanje predela, s katerim smo delali. Po vsaki vaji zato sledijo počasni gladilni gibi, s katerimi mišice umirimo in sprostimo napetost.

Kombinacija aktivacije in sprostitve je razlog, da veliko ljudi obrazno jogo opisuje kot trenutek umiritve, ne le kot lepotno rutino.

5. korak: zaključek z nego kože

Ko zaključimo z vajami, kožo dodatno negujemo. Kremo ali serum nanesemo z nežnimi gibi od sredine obraza navzven proti ušesom. Tak način nanosa hkrati deluje pomirjujoče in spodbuja občutek sproščenosti obraza.

Foto: Shutterstock

Obrazno jogo mnogi vključujejo v svoj vsakdan predvsem zaradi občutka, ki ga prinese. Nekaj minut počasnih gibov, ogledalo, stik s sabo in trenutek brez hitenja. Morda je prav zato iz spletnega trenda postala rutina, ki jo ljudje dejansko ohranjajo.

Pomembnejša od intenzivnosti je rednost

Podobno kot pri telesni vadbi tudi pri obrazni jogi največ pomeni doslednost. Redna praksa postopoma vpliva na občutek sproščenosti, manj zabuhlosti in bolj spočit videz.

Številni najprej opazijo predvsem manj napetosti v čeljusti in čelu, bolj sproščen izraz obraza ter občutek, da obraz po vadbi deluje bolj sveže. Prav zato strokovnjaki pogosto priporočajo, da se pred začetkom fotografiramo in nato po nekaj tednih primerjamo spremembe.

Pomembno pa je predvsem to, da obrazna joga ni zasnovana kot agresiven pristop ali hitra rešitev, ampak kot rutina, ki jo lahko brez večjega napora vključimo v vsakdan.

Ekipa Fit akademije letos prvič predstavlja tudi obrazno jogo - kratke vodene rutine za sprostitev obraznih mišic, boljšo prekrvavitev in bolj svež videz. Foto: Fit akademija