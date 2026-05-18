Znan je še zadnji udeleženec konferenčnega finala. To so košarkarji Cleveland Cavaliers, ki so na odločilni sedmi tekmi v Detroitu zmagali s kar 125:94. Za napredovanje v veliki finale jih čakajo spopadi z New Yorkom. Na zahodu se bosta v boju za veliki finale v noči na torek prvič udarila prvak Oklahoma City in drugouvrščeni San Antonio, ki je v tej sezoni strup za branilce naslova. Francoskemu orjaku Victorju Wembanyamaju ne bo manjkalo motivacije, saj je izgubil dvoboj za priznanje MVP. Tega je po poročanju dobro obveščenega novinarja Shamsa Charanie še drugič zapored prejel Shai Gilgeous-Alexander.

Dvorana Little Caesars Arena v Detroitu je v nedeljo pokala po šivih, a navijači domačih niso imeli razloga za veselje. Odločilna sedma tekma konferenčnega polfinala je zanesljivo pripadla gostom Cleveland Cavaliers. Ti so vodili praktično vse srečanje, po vodstvu 16:13 ga niso več izpustili iz rok, in iz četrtine v četrtino le še višali prednost, ki je v zadnjem delu znašala tudi 35 točk, na koncu pa so slavili s 125:94.

Štirje košarkarji so k zmagi prispevali vsaj 20 točk. Blestel je Donovan Mitchell, ki je 26 točkam dodal sedem skokov in osem asistenc ter navdušil pristaše Clevelanda. Jarrett Allen in Sam Merrill sta se ustavila pri 23 točkah, Evan Mobley pa je za dvojni dvojček 21 točkam dodal 12 skokov.

Pri poražencih, ki so na boleč način končali sezono, je Dannis Jenkins dosegel 17 točk.

En korak bližje cilju, ne pa še tam

"Vse, kar je letos storil za nas, nas poganjal naprej ... Moramo mu priznati, da je imel neverjetno sezono. Ne bi mogel biti bolj srečen zanj, da mu je uspelo narediti ta naslednji korak," je o sijajni tekmi Mitchlla dejal trener Clevelanda Kenny Atkinson.

"Sem nismo prišli z le enim ciljem. Tudi lani, ko smo izgubili proti Indiani, smo si za cilj zadali uvrstitev v finale. Zdaj smo temu le za korak bližje. Kot ekipa lahko malo zadihamo, a hkrati se lahko sprostimo le za približno 12 ur, nato pa se moramo vrniti k delu," pa so pri ESPN povzeli besede Mitchlla, ki ga je ob parketu spremljala zaročenka, ameriška zvezdnica Coco Jones.

Zanimivo je, da Cavaliersi sedme tekme v končnici niso izgubili že vse od leta 2008.

Shai Gilgeous Alexander je ubranil naslov najboljšega igralca rednega dela lige NBA. V njem je bil drugi najboljši strelec. Več točk od njega je povprečno na tekmo dosegal le Luka Dončić (Lakers). Foto: Guliverimage

Shai Gilgeous-Alexander znova najboljši

Vodstvo lige NBA je v soboto napovedalo, da bodo igralca MVP rednega dela sezone 2025/26 razkrili v noči na ponedeljek po slovenskem času. Dobro obveščeni novinar ESPN Shams Charania je razblinil vse dvome, saj je že nekaj ur pred tem sporočil javnosti, da je v glasovanju za prestižno individualno priznanje zmagal Shai Gilgeous-Alexander. Kanadčan je s tem ubranil naslov, kar je v zgodovini lige NBA uspelo le še 14 košarkarjem. Postal je šele 16. igralec, ki je prestižno priznanje prejel vsaj dvakrat, hkrati pa prvi v zgodovini franšize OKC z več kot enim priznanjem. Po enega sta pred njim v dresu Thunder osvojila Kevin Durant in Russell Westbrook.

Breaking: Oklahoma City Thunder's Shai Gilgeous-Alexander has won his second consecutive NBA Most Valuable Player award, becoming the 14th player in league history to win back-to-back MVPs, multiple sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 17, 2026

Za priznanje MVP rednega dela sezone so se sicer v končni finale uvrstili Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić in Victor Wembanyama. Če bi zmagal Srb, bi postal MVP igralec sezone že četrtič v karieri, s tem pa se na elitnem seznamu pridružil legendarni peterici Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Bill Russell, Wilt Chamberlain in LeBron James, ki so omenjeno nagrado prejeli vsaj štirikrat.

Jokić po drugi strani še vedno ostaja rekorder, kar se tiče košarkarjev, ki niso rojeni v ZDA in so največkrat osvojili priznanje MVP. Več kot enkrat sta ga izmed ''neameričanov'' prejela le še Grk Giannis Antetokounmpo in Kanadčan Steve Nash, oba po dvakrat. Jokiću je v tej sezoni uspel velik podvig, saj je postal prvi košarkar v zgodovini, ki je bil najboljši v rednem delu po številu skokov kot tudi asistenc. Vseeno pa je v glasovanju za MVP igralca sezone zaostal za prvim zvezdnikom OKC.

Primerjava treh najboljših košarkarjev v izboru za MVP igralca sezone in Luke Dončića:

Košarkar Te M T S A U B Me Tr Pr Z Shai Gilgeous-Alexander 68 33.2 31.1 4.3 6.6 1.4 0.8 55.3% 38.6% 87.9% 64* Nikola Jokić 65 34.8 27.7 12.9* 10.7* 1.4 0.8 56.9% 38.0% 83.1% 54 Victor Wembanyama 64 29.2 25.0 11.5 3.1 1.0 3.1* 51.2% 34.9% 82.7% 62 Luka Dončić 64 35.8 33.5* 7.7 8.3 1.6 0.5 47.6% 36.6% 78.0% 53

Te - odigrane tekme v rednem delu sezone, M - povprečno število minut na tekmo, To - število točk, S - število skokov, A - število asistenc, U - število ukradenih žog, B - število blokad, Me - odstotek meta iz igre, Tr - odstotek meta za tri točke, Pr - odstotek prostih metov, Z - število zmag kluba v sezoni, * - najboljši v ligi NBA



Vir: Yahoo Sports

Američani že osem let brez najboljšega

Shai Gilgeous-Alexander bo skušal v konferenčnem finalu izločiti San Antonio, pri katerem blesti Victor Wembanyama. Foto: Guliverimage Shaiju Gilgeous-Alexandru gre v tej sezoni imenitno s klubom tudi v končnici, kjer je proti Phoenixu in Lakersom nanizal osem zaporednih zmag in se brez težav uvrstil v konferenčni finale. Tam ga čaka zelo neugoden tekmec, San Antonio. Spursi v tej sezoni predstavljajo strup za branilce naslova, saj imajo z njimi pozitivno razmerje. Da je tako, je v mnogočem zaslužen zlasti mladi francoski orjak Victor Wembanyama, ki se je prvič uvrstil med finaliste v glasovanju za MVP igralca sezone. Velja za najboljšega obrambnega igralca v ligi NBA, to pa bo skušal dokazati tudi v konferenčnem finalu proti MVP igralcu sezone Shaiju.

Ponos ameriških ljubiteljev košarke je tako zelo načet, saj je že osmič zapored najbolj prestižno priznanje v ligi NBA pripadlo igralcu, ki ni bil rojen v ZDA. Zadnji rojeni Američan, ki je postal MVP, je bil leta 2018 James Harden, nato pa je priznanje dvakrat pripadlo Grku Giannisu Antetokounmpu, trikrat Srbu Nikoli Jokiću, dvakrat Kanadčanu Shaiju Gilgeous-Alexandru, enkrat pa Kameruncu Joelu Embiidu, ki je pozneje prejel ameriški potni list.

Luka Dončić se je v karieri na lestvici kandidatov za priznanje MVP najvišje zavihtel v sezoni 2023/24, ko je bil tretji. Foto: Guliverimage

Izbor najboljšega v ligi NBA je sicer boleča tema za navijače Luke Dončića, ki so prepričani, da bi si 27-letni superzvezdnik Lakersov po izvrstnih predstavah v sezoni, kjer je bil najboljši strelec tekmovanja, zaslužil bistveno več. Čeprav je v tej sezoni blestel, najbolj je navduševal marca in zadrževal imenitno formo vse do usodne poškodbe na gostovanju v Oklahoma Cityju, se ni uvrstil niti med tri najboljše. Kljub nedoseženi meji 65 odigranih tekem je zaradi posebnega pravila upravičen do morebitnih nagrad in najboljših peterk ob koncu sezone.

Liga NBA, končnica, 17. maj:

Pari drugega kroga končnice: Zahod:

San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /4:2/

Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /4:0/ Vzhod:

New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /4:0/

Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /3:4/ / / – izid v zmagah; igrali so na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

