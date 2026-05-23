Bayern na krilih Kana do trojne nemške krone

V nemškem nogometnem pokalu se je na Olympiastadionu v Berlinu odvil boj za pokalno krono. Priložnost za še tretje zmagoslavje v tej sezoni na domačih tleh so izkoristili nogometaši Bayerna, ki so s 3:0 premagali branilce naslova, Stuttgart. Zasedba Vincenta Kompanyja je že pred tem v letošnji sezoni osvojila superpokal, gladko pa je bila najboljša tudi v bundesligi, zdaj pa je temu tako dodala še naslov v pokalu.

Münchenčani so osvojili svoj 21. pokalni naslov, zadnjega so pred tem osvojili leta 2020. Stuttgart ostaja pri štirih uspehih in je tako neuspešno branil lanski naslov.

Harry Kane je dosegel hat-trick. Foto: Reuters

Za zmago Bavarcev je hat-trick strelski kralj bundeslige, Harry Kane (55., 80., 92.). Zadnji gol je dosegel z bele pike.

Nemški pokal, finale:

Sobota, 23. maj: