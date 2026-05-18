Slovenske železnice nadaljujejo vseslovenski projekt Sejemo sončno prihodnost

Slovenske železnice po uspešni lanski izvedbi in mednarodnem priznanju za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi tudi letos nadaljujejo vseslovenski projekt Sejemo sončno prihodnost. V okviru pobude skupaj z lokalnimi skupnostmi ob železniških progah sejejo sončnice kot simbol povezovanja, trajnosti in odgovornega odnosa do okolja. Projekt, ki je bil prepoznan tudi na evropski ravni in predstavljen v Evropskem parlamentu kot primer dobre prakse povezovanja trajnostne mobilnosti, lokalnih skupnosti in skrbi za biodiverziteto, se letos širi v nove kraje po Sloveniji.

Foto: Slovenske železnice

Simbolične setve se bodo začele na svetovni dan čebel, 20. maja 2026, in bodo potekale v sodelovanju s 14 občinami po vsej Sloveniji. Letošnjemu projektu se pridružujejo občine Domžale, Grosuplje, Ivančna Gorica, Laško, Sevnica, Divača, Šmartno ob Paki, Celje, Kočevje, Ljubljana, Medvode, Dravograd, Velenje in Osluševci (Ormož).

Poseben poudarek letošnjega projekta je setev sončnic v občinah skupaj s številnimi lokalnimi skupnostmi, pri čemer sodelujejo čebelarji, otroci ter izobraževalne ustanove s poudarkom na Eko šolah, ki s svojim zgledom krepijo zavedanje o pomenu trajnostnega razvoja. Letošnje pobude dodatno zaznamujeta tudi pomembna jubileja – 180 let prihoda prvega vlaka na Slovensko v Celju ter 100 let železniške postaje v Osluševcih. SAATBAU eGen pa je tudi letos partner projekta, ki prispeva semena sončnic za vse lokacije.

To ni le kampanja – je del zelenega prehoda in povezovanja

Čeprav projekt na prvi pogled deluje kot okoljska kampanja, je v resnici del širšega prehoda Slovenskih železnic v trajnostno prihodnost in povezovanja železnic z lokalnim okoljem.

Slovenske železnice že danes povečujejo delež potovanj z vlakom kot bolj trajnostne alternative avtomobilu, vlagajo v sodoben, energetsko učinkovitejši vozni park, zmanjšujejo porabo energije in optimizirajo prometne procese, razvijajo uporabniško izkušnjo, ki spodbuja prehod na javni prevoz, ter aktivno povezujejo v svoje rešitve tudi lokalne skupnosti.

Projekt vključuje lokalne skupnosti, občine in posameznike, krepi lokalno identiteto in spodbuja razmislek o tem, kako lahko infrastruktura sobiva z naravo.

Foto: Gašper Stopar, Občina Ivančna Gorica

Zakaj sončnice?

Sončnice niso izbrane naključno. Sončnice so simbol upanja, vztrajnosti in sončne energije – vedno usmerjene k svetlobi. Ponazarjajo skupno usmerjenost k pozitivnim spremembam in trajnostni prihodnosti, h kateri stremijo tudi Slovenske železnice skupaj s partnerji in občinami. Kot medovite rastline prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, obenem pa s svojo živahno rumeno barvo v prostor prinašajo optimizem, občutek povezanosti in še lepšajo poglede skozi okno vlaka.

Ob vsem tem pa s svojo rastjo ustvarjajo časovno zgodbo projekta – od setve ob svetovnem dnevu čebel v maju do cvetenja v jesenskem času, ko Evropa poudarja trajnostno mobilnost.

Slovenska zgodba, ki odmeva tudi v Evropi

Projekt Sejemo sončno prihodnost je v kratkem času presegel nacionalne okvire in se uveljavil kot prepoznaven primer dobre prakse tudi na evropski ravni. V preteklem letu je prejel mednarodno nagrado za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi v okviru European Travel Commission – Rail Tourism Awards 2025, kar potrjuje njegovo inovativnost in širši družbeni vpliv.

V začetku letošnjega leta je bil projekt na povabilo predstavljen na razstavi v Evropskem parlamentu v Bruslju, kot primer uspešnega povezovanja trajnostne mobilnosti, lokalnih skupnosti in skrbi za biodiverziteto.

S tem Slovenske železnice dokazujejo, da lahko lokalno zasnovane pobude prerastejo v navdihujoče evropske zgodbe in aktivno soustvarjajo trajnostno prihodnost na širši ravni.

Kje in kdaj bodo potekale setve? 20. 5. 2026 : Domžale (9.00), Grosuplje (11.00), Ivančna Gorica (12.30)

: Domžale (9.00), Grosuplje (11.00), Ivančna Gorica (12.30) 22. 5. 2026 : Laško, Sevnica

: Laško, Sevnica 25. 5. 2026 : Divača

: Divača 2. 6. 2026 : Šmartno ob Paki, Celje

: Šmartno ob Paki, Celje 8. 6. 2026 : Kočevje

: Kočevje 9. 6. 2026 : Ljubljana – Dolgi most, Medvode

: Ljubljana – Dolgi most, Medvode 11. 6. 2026 : Dravograd, Velenje

: Dravograd, Velenje 13. 6. 2026: Osluševci (Ormož)

Preberite tudi:

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice.