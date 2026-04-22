Bayern gre po trojno krono, Kane zadeva kot nor

Danes bo znan prvi finalist nemškega pokalnega tekmovanja. Bayern München, ki si je pred nekaj dnevi zagotovil 35. naslov nemškega prvaka, bo gostoval v Leverkusnu. Bavarci želijo upravičiti vlogo favorita in se prvič po letu 2020 prebiti v finale pokala. V četrtek se bosta v drugem polfinalnem obračunu pomerila Stuttgart in Freiburg.

Nogometaši Bayerna so v sezono 2025/26 vstopili z osvojenim superpokalom, nato pa pod taktirko Vincenta Kompanyja nizali tako dobre rezultate, da so si že štiri kroge pred koncem zagotovili novo zvezdico v bundesligi. Odlično jim gre tudi na preostalih frontah, saj so se uvrstili med najboljše štiri v nemškem pokalu in ligi prvakov.

Danes lahko izjemen teden, v katerem so najprej po veliki drami, po kateri se je veliko govorilo tudi o slovenskem sodniku Slavku Vinčiću, izločili Real Madrid in se prebili v polfinale lige prvakov, nato pa so si z domačo zmago nad Stuttgartom (4:2) tudi matematično zagotovili še naslov nemškega prvaka, kronajo z novim uspehom. Prvič po letu 2020, takrat so bili zadnjič tudi evropski prvaki, se lahko uvrstijo v finale pokalnega tekmovanja.

Bavarski velikan je v nedeljo proslavljal 35. naslov nemškega prvaka. Veselje je skazila le hujša poškodba Serga Gnabryja, ki je vprašljiv za SP 2026.

Preboj v finale, ki bo že tradicionalno na Olimpijskem stadionu v Berlinu, bo Bayern iskal na BayAreni v Leverkusnu. Od decembra 2024 je ostal neporažen na kar 27 zaporednih gostovanjih v nemških tekmovanjih, s pomočjo prvega strelca Harryja Kana, ki je v tej sezoni na 43 tekmah dosegel neverjetnih 51 zadetkov, pa nameravajo prekrižati načrte Bayerju. Klub iz Leverkusna vodi Danec Kasper Hjulmund, danes pa bo skušal preprečiti strelski festival Bayerna, ki je v tej sezoni izredno učinkovit, saj je na 47 tekmah dal kar 161 golov.

Freiburg lahko v tej sezoni osvoji dve lovoriki. V pokalu bo v četrtek v polfinalu gosoval v Stuttgartu, v ligi Europa pa se bo v polfinalu pomeril z Brago.

