Nemški pokal, četrtfinale

Zadnjo polfinalno vstopnico si je prislužil Bayern

19-letni slovenski napadalec Aldin Jakupović je debitiral v nemškem pokalnem tekmovanju.

19-letni slovenski napadalec Aldin Jakupović je debitiral v nemškem pokalnem tekmovanju.

Foto: Reuters

V polfinale nemškega pokalnega tekmovanja so se uvrstili branilec lovorike Stuttgart, Bayer Leverkusen, Hertha Berlin in Bayern München. Bavarci so v zadnjem četrtfinalnem dvoboju v sredo na Allianz Areni premagali Leipzig z 2:0. V boju za lovoriko tako ostajajo trije prvoligaši ter drugoligaš Hertha, ki bi se v primeru novega presenečenja, napredovanja v finalu, za pokal potegoval na "svojem" Olimpijskem stadionu.

Kot zadnji se je v polfinale nemškega polfinala uvrstil Bayern, prvi favorit za osvojitev lovorike. Z 2:0 je premagal RB Leipzig, oba zadetka pa dosegel sredi drugega polčasa. 

Harry Kane je v 64. minuti izkoristil najstrožjo kazen.

Gostje so sicer že v 4. minuti prek avstrijskega reprezentanta Christopha Baumgartnerja povedli z 1:0, a je bil zadetek po posredovanju VAR razveljavljen. Pozneje sta mrežo Leipziga zatresla Harry Kane, Anglež je bil uspešen z bele točke, ter Kolumbijec Luis Diaz.

Stuttgart izločil slovenska legionarja

Nogometaši Stuttgarta so upravičiti vlogo favorita na gostovanju pri drugoligašu Kielu. Holstein Kiel se je v drugi nemški ligi zasidral na sredini razpredelnice, v zimskem prestopnem roku pa se je Davidu Zecu na severu Nemčije pridružil donedavni napadalec Brava Aldin Jakupović. Za Kiel je zbral tri nastope, vselej je vstopil v igro z rezervne klopi. Tudi v pokalu ni začel od prve minute, v igro je vstopil v 70. minuti, ko so gostje vodili z 1:0. Pozneje so v zadnjih minutah povišali prednost na končnih 3:0.

Stuttgart je vse zadetke dosegel v drugem polčasu.

Med najboljše štiri se je dan pozneje uvrstil Bayer Leverkusen, ki je zlahka doma ugnal St. Pauli (3:0).

Daniel Thioune novi trener Werderja

Horst Steffen je dočakal naslednika v Bremnu.

Nemški pokal, četrtfinale:

Torek, 3. februar:

Sreda, 4. februar:

Torek, 10. februar:

Sreda, 11. februar:

