Zadnjo polfinalno vstopnico si je prislužil Bayern

V polfinale nemškega pokalnega tekmovanja so se uvrstili branilec lovorike Stuttgart, Bayer Leverkusen, Hertha Berlin in Bayern München. Bavarci so v zadnjem četrtfinalnem dvoboju v sredo na Allianz Areni premagali Leipzig z 2:0. V boju za lovoriko tako ostajajo trije prvoligaši ter drugoligaš Hertha, ki bi se v primeru novega presenečenja, napredovanja v finalu, za pokal potegoval na "svojem" Olimpijskem stadionu.

Kot zadnji se je v polfinale nemškega polfinala uvrstil Bayern, prvi favorit za osvojitev lovorike. Z 2:0 je premagal RB Leipzig, oba zadetka pa dosegel sredi drugega polčasa.

Harry Kane je v 64. minuti izkoristil najstrožjo kazen. Foto: Reuters

Gostje so sicer že v 4. minuti prek avstrijskega reprezentanta Christopha Baumgartnerja povedli z 1:0, a je bil zadetek po posredovanju VAR razveljavljen. Pozneje sta mrežo Leipziga zatresla Harry Kane, Anglež je bil uspešen z bele točke, ter Kolumbijec Luis Diaz.

Stuttgart izločil slovenska legionarja

Nogometaši Stuttgarta so upravičiti vlogo favorita na gostovanju pri drugoligašu Kielu. Holstein Kiel se je v drugi nemški ligi zasidral na sredini razpredelnice, v zimskem prestopnem roku pa se je Davidu Zecu na severu Nemčije pridružil donedavni napadalec Brava Aldin Jakupović. Za Kiel je zbral tri nastope, vselej je vstopil v igro z rezervne klopi. Tudi v pokalu ni začel od prve minute, v igro je vstopil v 70. minuti, ko so gostje vodili z 1:0. Pozneje so v zadnjih minutah povišali prednost na končnih 3:0.

Stuttgart je vse zadetke dosegel v drugem polčasu. Foto: Reuters

Med najboljše štiri se je dan pozneje uvrstil Bayer Leverkusen, ki je zlahka doma ugnal St. Pauli (3:0).

Daniel Thioune novi trener Werderja Horst Steffen je dočakal naslednika v Bremnu. Foto: Reuters Nemški nogometni strokovnjak Daniel Thioune je novi trener Werderja. Enainpetdesetletni Thioune je na tem položaju zamenjal Horsta Steffena, ki ga je vodstvo kluba iz Bremna razrešilo po desetih zaporednih tekmah brez zmage. Werder je trenutno na 15. mestu v 18-članski bundesligi, na dosedanjih 20 tekmah pa je dosegel le štiri zmage, sedemkrat igral neodločeno in doživel devet porazov. Thioune je pred prihodom v Bremen med letoma 2022 in 2025 vodil Fortuno iz Düsseldorfa, pred tem pa Osnabrück in Hamburger SV.

