Muzej Mercedes-Benz je leta 2025 že drugo leto zapored dosegel rekordni obisk, kar potrjuje, da zanimanje javnosti za avtomobilsko zgodovino, tehnično dediščino in identiteto uveljavljenih znamk ne pojenja. Skoraj milijon obiskovalcev z vsega sveta dokazuje, da imajo avtomobilski muzeji pomembno vlogo pri ohranjanju tehnične kulture – tudi v času hitrih tehnoloških sprememb v avtomobilski industriji.

Muzej Mercedes-Benz je leta 2025 dosegel že drugo zaporedno rekordno leto, saj ga je obiskalo več kot 945 tisoč obiskovalcev. To predstavlja več kot sedemodstotno rast v primerjavi z letom 2024. Delež tujih obiskovalcev se je povečal na 55 odstotkov in se skoraj povsem približal ravni pred pandemijo, pri čemer so največ gostov prispevale Kitajska, Francija in Združene države Amerike. Od odprtja leta 2006 je muzej obiskalo že več kot 14 milijonov ljudi z vsega sveta.

Foto: Mercedes-Benz

Podatki o obisku jasno kažejo, da imajo tovrstni muzeji pomembno vlogo pri ohranjanju tehnične in industrijske kulture. Hkrati potrjujejo, da zanimanje za tradicijo, zgodovino in identiteto uveljavljenih avtomobilskih znamk ne pojenja, temveč se celo krepi – tudi v času hitre elektrifikacije in digitalizacije mobilnosti.

K rekordnemu obisku je pomembno prispevala posebna razstava »Youngtimer«, ki predstavlja avtomobilske ikone znamke Mercedes-Benz iz devetdesetih let in začetka novega tisočletja ter bo na ogled do konca maja 2026. Veliko zanimanja so vzbudili tudi dogodki Classics & Coffee, ki z odprtim srečanjem klasičnih vozil potrjujejo naraščajoče zanimanje javnosti za avtomobilsko dediščino.

Leto 2026 bo za muzej še posebej slovesno, saj zaznamuje več pomembnih obletnic: 20 let delovanja muzeja, 100 let znamke Mercedes-Benz, 130 let gospodarskih vozil in 140 let avtomobila.

