Jani Grilc kot tihi mož iz ozadja Domnovega zlata: Pika na i. in veliko olajšanje

Ko je Domen Prevc po olimpijskem zlatu v Predazzu govoril o ekipi, ki si zasluži vse čestitke, je izpostavil eno ime – Janija Grilca. Trenerja, ki ga pozna do obisti in mu je verjel takrat, ko je bilo najtežje. "Midva že tako dolgo časa delava, da drug drugega zelo dobro poznava. Za nama so lepa leta, tole pa je bila pika na i. in veliko olajšanje," nam je na olimpijskem prizorišču povedal Grilc, ki je v karieri delal s številnimi šampionu, kot so Primož Peterka, Robert Kranjec in Peter Prevc.

Jani Grilc je starosta slovenskega smučarskega skakanja. Čeprav je po letih že v pokoju, s skoki živi vsak dan. Umirjen možakar, ki mu je ta šport venomer pomenil več kot službo.

Vse od leta 1986 je deloval v kranjskem skakalnem klubu, večkrat pa bil tudi del slovenske A reprezentance – najdlje v času Gorana Janusa.

Peterka, Kranjec, Peter in Domen Prevc trenirali pod Grilčevo taktirko

Če kdo ve, kako vzgajati šampione, je prav on. Pod njegovo taktirko so v klubu in tudi v reprezentanci trenirali Primoža Peterka, Robert Kranjec, Peter Prevc in tudi Domen Prevc.

Ob Petru Prevcu v sanjski sezoni 2015/16. Zdaj doživlja sanjsko sezono Domna Prevca. Foto: Guliverimage

Najmlajši od bratov Prevc je po osvojeni posamični zlati medalji na olimpijskih igrah v Predazzu izpostavil le eno ime. Prav Janija Grilca, ki je v težkih časih, ko mu ni šlo, verjel vanj in mu pomagal dvigniti raven skokov.

Zato je prav, da tokrat na zaletno rampo stopi Grilc, s katerim smo se pogovarjali na olimpijskem prizorišču.

Jani, čestitke tudi vam. Kako ste doživeli Domnovo popotovanje do naziva olimpijski prvak?

Stresno, če sem povsem odkrit. Vedel sem, da je Domen res v formi, ampak na velikih tekmovanjih, kot so olimpijske igre, so pritiski veliki. Lahko se zgodi manjša napaka, tudi za vreme je bilo napovedano, da ne bo najbolj stabilno. Na srečo so bili za vse podobni pogoji, tako da je bila tudi tekma lepa. Pokazalo se je, kdo je najboljši.

V kakšni meri vam je zaigralo srce, ko je bilo jasno, da je zlata medalja v rokah Domna Prevca?

Zelo. Fantom sem rekel, da glede na to, da sem že star, sem se za pet let pomladil (smeh, op. a.).

Domen Prevc: Jani Grilc je bil eden tistih, ki je res verjel "Toliko ljudi je v ozadju, takšna ekipa stoji za nami skakalci, res je nekaj pomembnega. Upam, da se vsi zavedamo, da je ta medalja nagrada za celotno ekipo. Ne le zame. Veliko ljudi je garalo, delalo. Še posebej Jani Grilc. Ko nisem bil najboljši, je bil on eden tistih, ki je res verjel in je vložil ogromno truda. On res živi za ta šport. Vlaga ogromno energije, veliko več, kot bi mogel. Tudi svoje zdravje. Hvaležen sem za takšne ljudi, da obstajajo," je po osvojeni zlati medalji Grilca izpostavil slovenski zlati junak Domen Prevc.

Z vsemi fanti iz družine Prevc ste delali in jih dobro poznate – tako Petra, Ceneta kakor Domna. Kaj porečete na Domna in kakšne spomine imate na delo z njim?

V skupino sem ga dobil že pri 14, 15 letih, a sem ga poznal že prej. Pri 12, 13 letih, ko sem pomagal v klubu. Dolgo ga že poznam. Vedno je bil izredno igriv, koordiniran. Imel je izjemne občutke. Iskal je spretnost, adrenalin. Dozdevalo se mi je, da on v skokih lahko uspe.

Smučarski skoki imajo pri Janiju Grilcu prav posebno mesto. Foto: Grega Valančič Ko je šel prvič po odprtju na kranjsko skakalnico, je že prvi skok kar plaval po zraku. Za 15 metrov je preskočil vrstnike. V mladinskem obdobju, ko je začel v svetovnem pokalu postavljati vrhunske rezultate, je bil še malo premlad za to. Bil je pogumen, natreniran, a ni imel toliko moči v nogah, kot jo ima zdaj.

In tudi ne tehniko tako izpopolnjeno, kar je logično. Videlo se je, da je ekstremen. Ko je v zadnjih letih izboljšal še to področje, se je pokazalo, da ima malokdo tisto, kar ima on. Pa tudi lepo je z njim delati, saj ni konflikten, je umirjen. Ne moreš pa pri njemu blefirati, kar je prav. Midva že tako dolgo časa delava, da drug drugega zelo dobro poznava. Za nama so lepa leta, tole pa je bila pika na i. in veliko olajšanje.

Delali ste z obema šampionoma iz družine Prevc. Kako bi primerjali Petra in Domna?

Z Domnom je dočakal tudi posamično olimpijsko zlato medaljo. Foto: Reuters Domen je hitreje prišel do teh rezultatov in zmag, potem pa poniknil. Ne povsem, ampak v enem obdobju je moral vse prej našteto nadgraditi. Na manjših skakalnicah, kjer je hitrost nižja, ni mogel postavljati teh rezultatov. Nekaj težkih let se je boril.

Zmotivirala ga je letalnica. Obdržal je motivacijo, da je delal, delal, delal. Morali smo postaviti vsebino treninga tako, da je na sebi čutil razliko. Počasi smo uspeli, zdaj pa je na srečo tam, kjer je. Upam, da bo zdaj to držal in da ne bo poškodb.

Peter pa je uspel pozneje, tudi pri tehniki smo morali več narediti v mladinskih letih. Lepo je rastel pri rezultati – od 10., 5., 4 mesta … Marsikdo je bil prej na stopničkah kot on. A ko je prišel do te točke, se je stvar speljala. Bil je veliko bolj eksploziven kot pa Domen.