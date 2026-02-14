Zahod spoznal, kako izgleda prava vojna. Poveljnik Nata: 'Popolnoma smo v riti!'

Maja 2025 je Nato v Estoniji izvedel vajo Hedgehog 2025. V njej je sodelovalo 16.000 estonskih vojakov in enote iz 11 drugih držav Nata. Vaja je simulirala ruski vdor čez 294 kilometrov dolgo estonsko mejo z Rusijo, kar je sprožilo polni odziv Nata po 5. členu. V simulaciji konflikta so sodelovali britanski tanki Challenger 2, jurišni helikopterji Apache in raketno topništvo HIMARS. A presenetljivo na bojišču ni odločila draga vojška oprema, temveč povem nekaj drugega, so vojaški viri razkrili časniku The Wall Street Journal.

Na vajo Hedgehog 2025 so povabili tudi ukrajinske strokovnjake za drone, ki so sodelovali v vojaških operacijah in pokazali, kako izgleda "prava" vojna. Rezultati vaje z droni so bili za sile Nata "grozljivi", je v intervjuju za The Wall Street Journal (WSJ) razkril Aivar Hanniotti, nekdanji koordinator za drone Estonske obrambne lige, prostovoljne vojaške organizacije.

Bojišče, natrpano z droni, in Natov napad, ki se je zalomil

Po besedah ​​podpolkovnika Arbe Probala, vodje programa brezpilotnih sistemov estonskih obrambnih sil, je vaja simulirala bojišče, natrpano z različnimi vrstami dronov. Po enem od scenarijev je bojna skupina Nata z več tisoč vojaki, vključno z britansko brigado in estonsko divizijo, poskušala izvesti napad, vendar so pri tem podcenjevali, kako je razmere na bojišču spremenila prisotnost dronov in spretnih ukrajinskih upravljalcev.

Droni so bojišče spremenili v prostor brez skrivališč – že majhna napaka pri prikrivanju je lahko usodna. Foto: Guliverimage Zato so sovražne enote, vključno z ukrajinskimi, uspešno izvedle protinapad – v pol dneva so uničile 17 oklepnih vozil Nata in izvedle še 30 napadov na druge cilje. V scenariju napada so uporabili 30 dronov na območju, velikem manj kot 10 kvadratnih kilometrov, kar je polovica manj dronov, kot jih je v povprečju prisotnih na ukrajinski fronti, vendar se Natovim enotam kljub temu "ni bilo mogoče skriti", je dejal Hanniotti.

Rezultate je za poveljnike Nata opisal kot "grozljive", saj so sovražne sile "v enem dnevu uspele uničiti dva bataljona", medtem ko sile Nata "sploh niso prišle do" upravljavcev sovražnih dronov. Enako je potrdil Sten Reimann, nekdanji vodja estonske obrambne obveščevalne agencije, ki je pomagal pri angažmaju ukrajinskih strokovnjakov za drone, saj je rezultate označil za "šokantne za vse, ki so se manevrov udeležili".

Delta: ukrajinski sistem, ki ubija s pomočjo umetne inteligence

Operater drona na sodobnem bojišču: hitrost odločanja in podatkovna premoč sta pogosto pomembnejši od oklepa. Foto: Guliverimage Med vajami so Ukrajinci uporabili tudi svoj napredni program Delta, ki ga uporabljajo za upravljanje dronov na fronti. Sistem zbira obveščevalne podatke v realnem času, jih analizira z umetno inteligenco, identificira cilje in usklajuje napade med enotami. Ta pristop pospeši napade, vendar zahteva izmenjavo velikih količin podatkov, kar pa je v nasprotju z željo Nata, da omeji dostop do občutljivih informacij. To pomeni, da bo prilagajanje dobi dronov zahtevalo celo vrsto reform.

Estonija poskuša uvesti te spremembe: posodobila je svoje usposabljanje, taktiko in vojaško doktrino za vojskovanje z droni, povečala obrambne izdatke in začela krepiti vezi s podjetji za razvoj vojaške tehnologije, poroča WSJ. Vendar pa številne države Nata še vedno kažejo "pomanjkanje razumevanja sodobnega bojišča" in usposabljajo svoje vojake "na podlagi doktrin in priročnikov, ki niso prilagojeni današnji realnosti," je dejala Maria Lemberg, predstavnica ukrajinske nevladne organizacije Aerozvedka, ki je pomagala koordinirati sodelovanje Ukrajine na vajah Jež 2025.

Estonija že spreminja doktrino, del Nata pa še vedno zaostaja

Več virov WSJ je poročalo, da je poveljnik Nata opazoval vajo in izjavil: "Popolnoma smo v riti." Podpolkovnik Arbo Probal je na to reakcijo odgovoril, da je bil eden od ciljev vaje pomagati udeležencem, da »bolj razmišljajo, so kritični do sebe in poskrbijo, da ne postanejo samozadovoljni". "Po mojem mnenju je bila ta naloga opravljena," je dodal Probal.

Da obstajajo težave pri prilagajanju novim vojnim doktrinam v zavezništvu Nato, se je pokazalo decembra 2025, ko sta nemški časopis Die Welt in Center za vojne igre na Univerzi nemških oboroženih sil simulirala rusko invazijo na ozemlje Nata. V tej igri vlog je sodelovalo šestnajst nekdanjih visokih nemških in Natovih častnikov ter varnostnih strokovnjakov. Rezultat je bil rporazen: ruske čete so po treh dneh brez večjega odpora zasedle litovsko mesto Marijampolė.